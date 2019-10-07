В Казахстане новый глава КУИС МВД - Тенизжан Джанибеков

10:18 09.10.2019

Освобожден от должности глава КУИС МВД РК

Временное исполнение служебных обязанностей председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД возложено на Тенизжана Джанибекова.



Пресс-служба МВД РК сообщила об освобождении от должности председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК, передает Zakon.kz.



- Приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Дархан Канатбеков освобожден от занимаемой должности. Временное исполнение служебных обязанностей председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД возложено на первого заместителя председателя этого же Комитета Тенизжана Джанибекова, - сказано в распространенном сообщении.



Дархан Канатбеков был назначен на эту должность в апреле текущего года. Он сменил Азамата Базылбекова, который был наказан за проступок подчиненного.