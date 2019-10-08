Россия упрощает порядок получения гражданства для высококвалифицированных специалистов, - "РО"

10:46 09.10.2019 Россия упрощает процедуру получения гражданства для квалифицированных иностранных специалистов, в том числе для граждан Таджикистана.

Теперь минимальный срок работы в России, дающий квалифицированным иностранным работникам право на упрощенный прием в российское гражданство, сокращается с трех лет до одного года. Новый федеральный закон вступил в силу 2 октября.



Раньше иностранным работникам необходимо было прожить на территории России как минимум 3 года, получить разрешение на временное пребывание, а затем вид на жительство.

Инициаторы поправок уверены, что такие меры помогут в кратчайшие сроки помочь экономике страны. Эксперты некоторых постсоветских стран считают, что данный закон поднимет новую волну "утечки мозгов" и угрожает национальным и экономическими интересам стран-поставщиков мигрантов, каковым является и Таджикистан.

Между Таджикистаном и Россией действует положение о двойном гражданстве. Число граждан Таджикистана, имеющих также гражданство России, составляет более 250 тыс человек, и эти цифры увеличиваются с каждым годом. Некоторые эксперты отмечают, что этот процесс с точки зрения национальных и политических интересов Таджикистана не может не вызывать обеспокоенность.

Таджикские власти еще не проводили всесторонний анализ этой ситуации. В 2017 году в стране были внесены поправки в закон "О государственной службе", согласно которым лица с двойным гражданством не могут находиться на государственной службе. Ранее лица с двойным гражданством были лишены права работать в органах госбезопасности и правоохранительных органах Таджикистана.



Упрощение процедуры получения российского гражданства происходит на фоне антимигранстких настроений в России: согласно недавнему опросу центра "Левада", 70% россиян заявили, что выступают против иммигрантов.

В новом перечне – 135 специальностей

Перечень профессий, которые подпадают под упрощение, утвержден Минтруда еще несколько лет назад. В новом перечне позиции расширились с 74 до 135. В России востребованы узкопрофильные специалисты: реаниматолог, онколог, стоматолог, детский и подростковый психиатр, травматолог, невролог, хирург, энтомолог и т.д. Добавились позиции по среднему звену: медсестры, акушерки, фельдшеры и лаборанты. Появился в России спрос и на иностранцев, работающих в области сельского хозяйства. Москва готова упростить приобретение гражданства воспитателям и учителям. Прибавилось и технических специальностей, среди новых - техник-картограф, технолог пищевой промышленности, инженер по горной промышленности, мастер буровой, механизатор. Упростят получение гражданства и для медиа-работников - ведущим, корреспондентам и редакторам.

В беседе с изданием "Парламентская газета" Ярослав Нилов, глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, сказал, что "Минтруд обозначил те профессии, в которых нуждается страна. У нас действительно есть потребность в таких квалифицированных кадрах".

По его словам, в перечне профессий иностранных граждан отражены основные области экономики, испытывающие кадровый голод. Депутат добавил, что проблемы на рынке труда обусловлены в том числе тем, что российские квалифицированные кадры все больше уезжают из страны.

В России проживает 146 млн человек, и ежегодно растет естественная убыль населения, а рождаемость снижается. По прогнозам, в будущем страна столкнется с серьезными демографическими проблемами, и привлечение высококвалифицированных мигрантов может быть выходом из ситуации.

Авторы нового закона утверждают, что привлечение "высококачественного человеческого капитала" из-за рубежа позволит обеспечить рынок труда востребованными кадрами. Под "высококачественным человеческим капиталом" подразумеваются лица, имеющие диплом о высшем образовании, знающие в совершенстве русский язык, преданные культуре и ценностям этой страны, готовые переселиться в Россию с семьями.

"Власти Таджикистана не смогут предотвратить процесс "утечки мозгов"



Эксперт по вопросам миграции Рахмон Ульмасов считает, что новый закон России принят в рамках новой Концепции миграционной политики до 2025 года. По его словам, новая программа отличается от предыдущей двумя особенностями.

"Во-первых, вопросы миграции до недавнего времени находились в ведении министерства внутренних дел. Теперь президент будет обсуждать этот вопрос дважды в год, а отчитываться перед ним по этому вопросу будут соответствующие министерства, Государственная Дума и Совет Федерации. Во-вторых, сейчас возник спрос на русскоговорящих иностранных специалистов, чего раньше не было", - говорит он.

По словам Ульмасова, Россия пытается реализовать существующую иммиграционную модель Канады, Израиля, США и Австралии.

Не будет ли эта программа, направленная на решение экономических и демографических проблем России путем привлечения "лучших и наиболее квалифицированных мигрантов", в ущерб таким странам-миграционным донорам, как Таджикистан?



Иброхим Ахмади, пресс-секретарь представительства Минтруда Таджикистана в России, сказал: "Принять упрощенный порядок получения гражданства находится в компетенции самого получателя гражданства, который может в пределах своих полномочий выбрать тот или иной вариант. Между Таджикистаном и Россией действует Соглашение о двойном гражданстве, а в соответствии с ним граждане двух государств имеют право пользоваться всеми преимуществами на законном основании".

Рахмон Ульмасов считает, что Таджикистан не в состоянии обеспечить рабочие места для всех участников рынка труда. "На сегодняшний день каждые 2.5 минуты в Таджикистане рождается новый гражданин, ежегодно население увеличивается на 200-220 тыс человек. Каждые 5 лет население страны "растет" на 1 млн человек. Если собрать весь государственный бюджет и направить его на подготовку кадров, денег не хватит. В чем польза Таджикистану от работы своих граждан в России? Они будут подготовлены на росийском рынке труда, а затем вернутся на родину", - говорит он.



Журналист Марат Мамадшоев сказал, что новый закон о предоставлении российского гражданства в упрощенном порядке приведет к более быстрому оттоку таджикских специалистов. "Здесь речь идет, прежде всего, о специалистах старшего поколения. Но для молодежи, специализирующейся, например, на индустрии интернет-технологий, Россия также может быть привлекательной. К сожалению, разница в оплате труда и социальных услугах огромна", - отметил он. По словам журналиста, в этих условиях власти Таджикистана не смогут предотвратить процесс "утечки мозгов".

Врачи получают около $800



Акобиру Акбарову 46 лет. В 2000 году сразу после окончания Таджикского гсоударственного медицинского университета он выехал в Россию и стал работать хирургом-кардиологом в одной из станций "скорой помощи" города Санкт-Петербург.

По его словам, действительно в России востребованы медицинские работники, но предлагаемая зарплата не устраивает коренных жителей. В Санкт-Петербурге за одну рабочую ставку предлагают 45 тыс рублей (около 800 долларов). "Это очень мало и не хватает для нашей семьи. Я должен брать полторы или две ставки, чтобы более-менее хватало на жизнь. И так платят врачам в Москве и Санкт-Петербурге. В отдаленных регионах медики получают еще меньше, 15-20 тыс рублей в месяц, которых ни на что не хватит", - говорит таджикистанец.

Тем не менее, говорит Акобир Акбаров, в ближайшие годы его семья не планирует возвращаться на родину, потому что предложения в отечественных клиниках намного скромнее.

"Когда становятся врачами по "квоте"

Процесс "утечки" мозгов" из Таджикистана имеет негативные последствия, уверен эксперт Абдумалик Кодиров.



"Мы уже ощущаем признаки этих последствий в нашей повседневной жизни: качество медицинских услуг снижается и очень актуальной является фраза про врачей "не лечит, а калечит". Об этом много пишется в СМИ и социальных сетях. В чем причина? Причина заключается в переселении высококвалифицированных врачей в Россию и другие страны, а их места занимают те, кто поступил в медицинский университет не своими знаниями, а по квоте или "дополнительным баллам", - сказал он.



Эксперты утверждают, что миграционный процесс является естественным процессом в мире, и страны с лучшими финансовыми возможностями проводят политику "привлечения мозгов" в целях повышения качества услуг для своего населения и улучшения экономики.



Тем не менее, считают эксперты, более бедные страны должны создавать возможности для занятости различных слоев общества, создавая справедливые и равные возможности без коррупции и кумовства.

Критики отмечают, что если эти принципы не соблюдаются, то такие проблемы, как недоверие к правительству и политическая неопределенность, ставят под угрозу стабильность общества.



Хиромон Бакозода

9 окт. 19 Источник - Радио Озоди

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570607160

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Рабочая поездка Премьер-Министра РК А. Мамина в Семей: план развития города до 2025 г. и подготовка к 175-летию Абая

- Дарига Назарбаева предложила проводить парламентские слушания по развитию регионов страны с участием акимов и депутатов маслихатов

- Рабочий график первого президента

- Кадровые перестановки

- Рабочий график главы государства

- В Правительстве рассмотрели новые подходы к оказанию адресной социальной помощи

- Дарига Назарбаева: Нужно избавляться от формализма в работе с населением

- В Мажилисе приняты Рекомендации по госпрограмме жилищного строительства "Нұрлы жер"

- Кадровые перестановки

