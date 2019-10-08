Саида Рустамова послали послом Узбекистана в Англию

10:53 09.10.2019

– Узбекистан назначил нового посла в Великобритании, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

"8 октября из Ташкента в Лондон отбыл вновь назначенный чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Саид Рустамов", - говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел (МИД).

Как отмечается, С. Рустамов ранее работал послом в Израиле.