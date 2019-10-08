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|Саида Рустамова послали послом Узбекистана в Англию
10:53 09.10.2019
– Узбекистан назначил нового посла в Великобритании, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).
"8 октября из Ташкента в Лондон отбыл вновь назначенный чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Саид Рустамов", - говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел (МИД).
Как отмечается, С. Рустамов ранее работал послом в Израиле.