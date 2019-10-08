Если национализировать Кумтор, все в Киргизии развалится через год, - О.Дуйшеев

11:09 09.10.2019

Орозбек Дуйшеев: Если национализировать Кумтор, все развалится через год



"Если национализировать Кумтор, то все развалится через год. Сейчас об этом не может быть и речи", - заявил сегодня на пресс-конференции глава Ассоциации горнопромышленников и геологов Кыргызстана Орозбек Дуйшеев.



Горнорудная отрасль в целом и проекты по разработке месторождений Кумтор и Джеруй - это будущее республики. Но специалистов беспокоят сообщения политических деятелей, не владеющих знаниями в отрасли, хотят обсудить ситуацию и пересмотреть соглашения.

"Мы категорически против подобных предложений. Говорят, что Кумтор ничего не принес стране. Однако за 23 года его работы КР получила $3,7 миллиарда. Надо решать вопросы Кумтора на основе науки, инженерных и экономических расчетов. В нынешнем соглашении по проекту это предусмотрено", - заключил Орозбек Дуйшеев.



9 октября 2019, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА