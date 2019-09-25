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Инцелы. Молодые мужчины, у которых нет секса, - это будущие террористы, - Паскаль Энгман
11:31 09.10.2019

Молодые мужчины, у которых нет секса, - это будущие террористы? Шведский писатель Паскаль Энгман исследует так называемое движение "инцелов", ставшее апофеозом ненависти к женщинам в обществе. В Америке от рук инцелов уже погибли несколько десятков человек. А еще они - легкая добыча для экстремистов.
Aftonbladet (Швеция): мужчины без секса - новая террористическая угроза
Еда, секс и сон
Молодые мужчины, у которых нет секса, - это будущие террористы?

Йон Форслинг (Jon Forsling)
В своей новой книге 33-летний писатель Паскаль Энгман (Pascal Engman) выводит в центр внимания так называемое движение "инцелов".
"Это апофеоз ненависти к женщинам в обществе", - говорит он.
В Швеции понятие "инцел" до сих пор относительно неизвестно.

Совсем другое дело в США, где так называемые инцелы уже убили 45 человек во время разных актов устрашения и массовых расстрелов.
"Инцел" - сокращение от involuntarily celibate, что значит "невольное воздержание". Так обозначают человека, который живет без партнера и у которого давно не было секса. Чаще всего представители этого движения общаются на разных форумах в интернете, где в первую очередь молодые мужчины изрощряются в ненависти к женщинам, которые "отказывают" им в сексе.
В некоторых случаях ненависть переходила в злобные действия.

В мае 2014 года 22-летний Эллиот Роджер (Elliot Rodger) застрелил шесть человек и ранил 14. Затем он покончил с собой.
"Вы, женщины, никогда не интересовались мной. Я не знаю, почему вы не интересовались мной, но я вас за это накажу", - объявил он в видео на Youtube непосредственно перед началом атаки.
"Революция началась!"
23 апреля успешный 25-летний программист Алек Минассян (Alek Minassian) сел за руль белого грузовика и поехал сбивать людей на улицах Торонто. Десять человек погибли, в том числе восемь женщин, а 14 были ранены. Позднее Минассяна задержала полиция.
Перед терактом Алек Минассян написал несколько строчек на Facebook:
"Революция инцелов началась! Мы свергнем всех чедов и стейси! Да здравствует Эллиот Роджер!"
"Чедами" и "стейси" среди инцелов называют мужчин и женщин, которым легко найти партнера.
33-летний писатель Паскаль Энгман (Pascal Engman) ранее был репортером Expressen и прославился после выхода дебютной книги "Патриоты" (Patrioterna) в 2017 году. На днях он выпускает триллер "Крысиный король" (Råttkungen), сюжет которого как раз основывается на событиях, связанных с движением инцелов.
"Оно меня заинтересовало, его можно считать чем-то вроде апофеоза ненависти к женщинам в нашем сегодняшнем обществе", - говорит Энгман.
"Существует растущая группа молодых мужчин, которые считают себя обделенными женщинами, которые их не замечают. Привилегии, работу, сексуальность, которые раньше полагались нам, мужчинам, теперь отнимают женщины", - продолжает он.
Их вербуют нацисты
В ходе своих исследований для книги Паскаль Энгман понял, что движение инцелов может стать хорошей питательной почвой для разных форм экстремизма:

"Например, существуют примеры, как американские нацисты вербуют людей из движения инцелов. Их легко завербовать, ведь они и так уже полны ненависти. Когда Исламское государство (террористическая организация, запрещенная в России, - прим. ред.) было на пике развития, кое-кто на форумах инцелов писал, что собирается отправиться в ИГИЛ, чтобы заполучить там секс-рабынь", - рассказывает он.

"Главная проблема всех этих форумов в том, что женщины дегуманизируются. Это психологический защитный механизм, благодаря которому становится легче вредить другим людям. Точно так же террористы ИГИЛ называют нас, представителей западного мира, неверными, империалистами или свиньями", - продолжает Паскаль Энгман.
Expressen: Кое-кто считает, что убийства, основанные на идеологии инцелов, следует расценивать как теракты. Вы согласны?
Паскаль Энгман: Да, согласен. Мы говорим об актах, призванных вселить ужас в женщин, а, согласно определению, терроризм - это стремление парализовать общественные институты.
- Можно ли достучаться до людей, которые считают себя инцелами?
- Не думаю. На своих форумах в интернете они чувствуют общность и единение, тем самым подпитывая спираль зла. Трудно найти женщину для секса или брака, если ты все свое время проводишь на форумах, изливая ненависть.
"Мой страх их только подстегивал"
"Крысиный король" - вторая книга в серии об инспекторе полиции Ванессе Франк. Она занимается рядом нераскрытых убийств, совершенных, похоже, на почве ревности.
Работая над книгой, Паскаль Энгман исходил из своего личного опыта. Он рассказывает, что еще в детстве стал замечать, что мир по-разному обходится с мальчиками и девочками.

"В моем кругу есть женщины, которых изнасиловали. Моя девушка, Линнеа, тоже очень хорошо объяснила мне, каково это - быть сегодня молодой женщиной. Однажды она шла домой с работы, а мимо проезжали четверо парней в машине. Они остановились и начали ее клеить, а ей это очень не понравилось. Но они все не отставали, и она чувствовал себя совершенно беспомощной".
"Как она сказала: "Одно дело, если бы они увидели, что я испугалась, и перестали. Но было такое ощущение, что мой страх их только подстегивал".

Движение инцелов

Движение состоит прежде всего из молодых мужчин, которые проводят много времени на разных интернет-форумах. Сколько их всего, неизвестно. В одной такой группе на интернет-форуме Reddit было 40 тысяч пользователей, пока ее в 2017 году не закрыли. Однако неизвестно, сколько из них на самом деле считали себя инцелами.

"Инцел" (сокращение от involuntarily celibate, по-русски - "невольное воздержание") - человек, который живет без партнера и у которого долгое время не было секса.
Мужчины, связанные с движением инцелов, на сегодняшний момент убили 45 человек во время различных актов устрашения и стрельбы по толпе.
На форуме incels.co, где обсуждаются различные аспекты невольного воздержания, сейчас 10 тысяч участников.
Вот несколько терминов, наиболее распространенных среди членов движения.
"Труцел" - человек, который никогда не имел секса и не состоял в отношениях.
"Менталцел" - человек, который живет в целибате из-за психической болезни или социофобии.
"Лукизм" - дискриминация в обществе некрасивых мужчин.
"Чеды" и "стейси" - мужчины и женщины, которым легко найти партнера.
Считается, что у женщин есть сексуальная власть над мужчинами, а потому они не могут считаться инцелами.

Aftonbladet, Швеция
Оригинал публикации: Män som inte har sex – det nya terrorhotet
Опубликовано 25/09/2019

Источник - inosmi.ru
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