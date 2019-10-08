Стишки Шуры были включены в Каз-учебник "Самопознания", разработанный женой и дочкой Елбасы

13:00 09.10.2019

Разработчики учебника "Самопознание" объяснили включение стиха Шуры

На учебники самопознания даны положительные заключения по итогам религиоведческой, педагогической, предметной и общественной экспертиз.



В социальной сети Facebook появилось высказывание мамы ученика 4 класса из столицы Казахстана Оксаны Барановской, выражающей недоумение по поводу необходимости учить наизусть слова песни Елены Ярмоленко и Александра Медведева "Твори добро" к уроку самопознания, о чем ранее писал наш сайт. Разработчики казахстанского учебника "Самопознание" для 4 класса обратились в редакцию Zakon.kz и объяснили, с какой целью включили в него текст песни российского певца Шуры (настоящее имя - Александр Медведев).

Текст песни был напечатан в учебнике "Самопознание" для 4 класса. Книгу подготовили специалисты Института гармоничного развития человека при центре "Бобек".



- Считаем необходимым пояснить следующее. Слова данной песни размещены в учебнике самопознания в рубрике "От сердца к сердцу". Эта рубрика отражает завершающий этап урока, где учащимся предлагается исполнить добрую песню. Прием коллективного исполнения песни является характерной особенностью методики проведения урока самопознания. При подборе песен для реализации этого приема разработчики учебников обращают внимание на смысловое содержание текста, ориентацию на нравственные ценности, позитивное звучание. Песня "Твори добро" отвечает этим требованиям. На учебники самопознания даны положительные заключения по итогам религиоведческой, педагогической, предметной и общественной экспертиз. Высказывание, размещенное в социальных сетях, не является объективным,- сообщили в РГКП "ННПООЦ "Бобек".



Предмет "Самопознание" введен в национальную систему образования с целью нравственно-духовного развития личности учащихся. Учебники самопознания содержат тщательно отобранный учебный материал, который способствует раскрытию личностного потенциала растущего человека, развитию его нравственных качеств, навыков служения обществу.