Хохма-взнос. Казах-комик Нурлан Сабуров обвинил "папу" КВН А.Маслякова в поборах

13:40 09.10.2019

Кто это? Масляков ответил на слова Сабурова о поборах в КВН

Мы ничего не можем сказать - президент КВН.



Бывший участник клуба веселых и находчивых Нурлан Сабуров в интервью журналисту Юрию Дудю заявил, что каждая команда вынуждена платить деньги за игру – чем выше лига, тем больше взнос. В свою очередь, Александр Масляков удивился словам о поборах, сообщает издание "Говорит Москва".



- Представь, чтобы просто рассмешить людей, тебе надо заплатить. Сделать взнос, организовать команду. И чем выше лига, тем больше денег, - отметил стендап-комик.



По его словам, оценки ставит жюри, но люди, которые там сидят, "какие-то непонятные зачастую".

Президент КВН Александр Масляков не смог вспомнить Сабурова и команду, за которую тот выступал. Он с удивлением отреагировал на вопрос о взносах.



- Во-первых, мы не знаем даже, кто это. Какой Уральский университет? Какие взносы? Мы ничего не можем сказать, - уточнил Масляков.



Сабуров выступал за школьную команду КВН в старших классах и участвовал в Высшей казахстанской лиге. После переезда в Екатеринбург он стал учиться в Уральском федеральном университете и продолжил играть в КВН за университетскую команду. В настоящее время Сабуров является резидентом шоу Stand Up на ТНТ и участником YouTube-шоу "Что было дальше?".