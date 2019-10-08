Олигарх Кулибаев (старший зять Елбасы) отдал пост главы КазФедерации бокса буржуину Ракишеву

14:15 09.10.2019

Во избежание конфликтов интересов - Кулибаев оставил пост главы КФБ

Новым главой федерации избран Кенес Ракишев.



Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия на посту главы Казахстанской федерации бокса, передает корреспондент Zakon.kz.



- Я был переизбран президентом Национального олимпийского комитета. Благодаря совместной работе с министерством культуры и спорта, приняты изменения в законодательство. Согласно нему, мы как НОК, выполняем задание по финансированию олимпийских видов спорта. Эта работа ведется уже год и во избежание конфликтов интересов, я принял решение сложить с себя полномочия президента Казахстанской федерации бокса, также президента Федерации водных видов спорта РК, - сообщил Кулибаев на годовой конференции федерации.



Он добавил, что как президент Национального олимпийского комитета будет полностью курировать все вопросы развития спорта, в первую очередь бокса.



- Вместе с вами, мы уже 10 лет работаем на благо развития нашего спорта. Думаю, результаты у нас неплохие: 2 олимпийских чемпиона, 11 чемпионов мира и Кубок Вэла Баркера. Самое главное – мы построили эффективную систему подготовки спортсменов высокого международного уровня, - отметил Тимур Кулибаев.



На пост президента Казахстанской федерации бокса он предложил кандидатуру Кенеса Ракишева, который также принимает активное участие в развитии отечественного спорта.

- Это специалист, который принимает активное участие в развитии казахстанского спорта, был вице-президентом Азиатской конфедерации бокса. Он уже на протяжении года работает вице-президентом КФБ по международным вопросам. Кенес Хамитович хорошо известен как меценат, новатор. Думаю, он найдет новые подходы в работе и будет достойным и успешным руководителем, - заключил Кулибаев.



Айша Тулеубекова, Нур-Султан