 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Иракские курды-барзанисты просят Россию о помощи
14:23 09.10.2019

Руководство Иракского Курдистана попросило Россию предотвратить операцию Турции к востоку от Евфрата. На встрече с главой российского МИД президент Иракского Курдистана Нечирвано Барзани выразил обеспокоенность по поводу будущего курдов в Сирии. Отмечается, что российская сторона выразила готовность к наращиванию взаимодействия с курдской администрацией.

Yeni Çağ (Турция): руководство Иракского Курдистана попросило Россию предотвратить операцию Турции!

Руководство Курдского автономного района на севере Ирака, поддерживаемое властями Партии справедливости и развития (ПСР) Турции, попросило Россию не допустить возможной операции Турции к востоку от Евфрата в Сирии.
После переговоров, проведенных в иракской столице, министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Эрбиль и встретился с президентом Иракского Курдистана Нечирваном Барзани (Neçirvan Barzani). В заявлении на этот счет отмечается, что на переговорах Лавров с удовлетворением отметил прогресс, достигнутый в решении проблем между Багдадом и Эрбилем путем диалога в рамках конституции, и заявил, что Россия продолжит поддерживать сотрудничество между курдами и центральным иракским правительством.
Призыв к России: "Помогите курдам в Сирии"

Нечирван Барзани на встрече с главой российского МИД, как стало известно, выразил обеспокоенность по поводу будущего курдов в Сирии и попросил Россию оказать содействие тому, чтобы не допустить страданий курдов. Сообщается, что Сергей Лавров встретился также с премьер-министром Курдского автономного района Масруром Барзани (Mesrur Barzani) и бывшим президентом Иракского Курдистана Масудом Барзани (Mesud Barzani). На переговорах с Масудом Барзани обсуждались проблемы между Эрбилем и Багдадом, а также ситуация в Сирии. Отмечается, что Лавров выразил готовность к наращиванию взаимодействия с курдской администрацией на взаимовыгодной основе и при учете региональных интересов Ирака.

Барзани: "Мы сделаем все возможное, чтобы народ Рожавы больше не подвергался бедствиям"
С другой стороны, бывший президент Иракского Курдистана, с которым власти ПСР поддерживают отношения, несмотря на так называемый референдум о независимости, проведенный в сентябре 2017 года, на своей официальной странице в Твиттере сделал заявление о возможной операции Турции к востоку от Евфрата в Сирии. "Мы очень обеспокоены недавними событиями в Западном Курдистане, - отметил он, подразумевая северо-восток Сирии. - Мы находимся в контакте с несколькими каналами, и мы сделаем все возможное, чтобы народ Рожавы (Сирийского Курдистана) больше не подвергался бедствиям".

09.10.2019
Yeni Çağ, Турция
Оригинал публикации: Peşmerge yönetimi Rusya"dan Türkiye"nin operasyonunu önlemesini istedi!
Опубликовано 08/10/2019

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570620180
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