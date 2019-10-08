Чубайс куражится и кривляется. Когда за ним придут? - А.Серафимова

14:31 09.10.2019

Чубайс-просветитель

наши деньги снова в опасности



В МФТИ была прочитана лекция. Явление для вуза, казалось бы, рядовое. Но "знаковым" ее делает лектор и тематика: глава "Роснано" Чубайс - об инновационной экономике, которую он определил так: "Инновации есть продукт любви инноватора и инвестора". Романтик!

Работу технологического предпринимателя лектор сравнил с подводной спелеологией: в пещерах только часть водной поверхности выходит на воздух, дайвер не может знать наверняка, есть ли впереди воздушный карман. И предприниматель, взявшийся за инновационный продукт, часто действует вслепую.



Кстати, государство создало "Роснано" именно для финансирования инноваций. И карман там отнюдь не воздушный! Он полон наших денег, что позволяет Чубайсу восклицать на новогодней пьянке корпорации: "У нас очень много денег"!



Еще слушателей Чубайса ждало такое откровение: оказывается, традиционный бизнес стремится к снижению затрат, а для инновационного это не является приоритетом. "Традиционная экономика - это про деньги, ни про что другое… Никаких других критериев для оценки масштабов бизнеса не существует. Попал в список Forbes - молодец, не попал - отстой".

А в инновационной экономике, мол, другие стимулы и законы: "Предприниматель ассоциирует себя с продуктом, а не с местом в списке Forbes". Далее поведал, как просил у одного предпринимателя 500 млн. долл. на инновации. А тот ему: тебя же нет в списке миллиардеров Форбса, поэтому не дам.



Во-первых, не дал потому, что ты - Чубайс. Не знаю ни одного не сумасшедшего, который Чубайсу и копейку доверил бы. На его двух ваучерных "Волгах" накатались. Во-вторых, Чубайс себя чуть ли не бессребреником хочет представить. Но мог бы сказать этому недоумку: мол, меня и в санкционном списке нет по той же самой причине - Запад своих агентов и холуев, пока они еще могут шкуры драть с русского народа, не сдает, не засвечивает их в списках! И посмотри, репа, кто в списках. Это все мои крестники и выкормыши. Есть список Форбса, а есть список Надфорбса. Я - там.

Пытливая публика спросила о влиянии московских протестов на утечку кадров из России, Чубайс философствовал: "Это вообще очень интимный вопрос, и на него каждый сам отвечает. У нашей страны тяжелая история".



В чем же тяжесть? А вот в чем: советский экономист Николай Кондратьев, который был другом социолога Питирима Сорокина, уговаривал Сорокина не покидать страну. "Как мы знаем, в итоге Сорокин стал основоположником новой науки - социологии. Как мы знаем, судьба Николая Кондратьева сложилась иначе - расстрелян государством Российским. Это реалии, в которых мы находимся, у нас тяжелая наследственность в этом вопросе".



У вас лично, Анатолий Борисович, наследственность гремуче тяжелая во всех смыслах. Как мы знаем, Дом Советов расстрелял Ельцин и зондер-команда чубайсов-немцовых, а не государство Российское.

Не обошелся любимец страны и без дешевки. Мол, мог бы уехать в другую страну: "Я был бы отличным преподавателем в Гарварде, но я здесь, с вами. Каждый решает для себя".



Но это плохое решение, Чубайс! Уезжай! Лучше быть отличным преподавателем в Гарварде, чем худшим из никчемных в любом деле в России. Гарвард, мы за ним приданое дадим! Забери!



Лекция поистине сенсационна: столько глупостей и подлостей уложить в час говорильни! Так, Чубайс предложил разрешить инвестировать средства НПФ (негосударственных пенсионных фондов) в венчурную индустрию: мол, именно НПФ дадут импульс инновационной экономике… Вот с этого места, с НПФ, - поподробнее, пожалуйста! Не дают покоя деньги пенсионеров? Не давали они покоя и другу Чубайса Борису Минцу, скрывшемуся в лондонском тумане: есть трогательная фотография, где два несостоявшихся лектора Гарварда прильнули друг к другу.



Кто такой Минц? Минц как Минц. Типичный. Его путь в Лондон пролегал вполне себе либеральными тропами: приватизатор‑помощник Чубайса‑чин в администрации Ельцина‑банкир‑руководитель НПФ‑крупнейший владелец недвижимости‑фигурант дела о мошенничестве и воровстве‑беглец. И вот детали: "Деньги на дорогую недвижимость брал из вкладов НПФ и у вкладчиков банков. Скупал НПФ, работая по принципу пирамиды: приобретался НПФ, затем привлекал условиями для вложения пенсионных средств. Люди "вкладывали" свои деньги, на них покупался еще один НПФ…"



В 2016 году его структура "Группа "Будущее" - крупнейший владелец пенсионных средств. Затем запускает схему, как их тырить. Первым ее успешно опробовал Анатолий Мотылев, в итоге семь его пенсионных фондов и четыре банка сдулись. Мотылев убыл в Лондон, а 33 млрд. украденных им рублей компенсировало вкладчикам государство.



Вот и долларовый миллиардер, действительный госсоветник РФ 1-го класса Минц, когда в ушах засвистело, утек в Лондон! И все бы хорошо, вся семья в Лондоне в сборе, но после того, как против него в России подали иск на сумму свыше 700 млн. долл., "высокий английский суд" не разрешил ему тратить более 10 000 фунтов в неделю! И Минц "вынужден жить в стесненных обстоятельствах". 750 тысяч рублей в неделю, почти 3 миллиона рублей в месяц, украденных у российских ни в чем не стесненных пенсионеров, - это стесненные обстоятельства?!

А вот собравшиеся 20 сентября на лекцию Чубайса "представители бизнеса, эксперты и студенты" лоханулись: они слушали полного "отстоя", поскольку еще 23 августа АО "Роснано" отчиталось, что в первой половине 2019 г. получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд. рублей".



Эффективный менеджер, ничего не скажешь. Гарвард по нему плачет.



Анна Серафимова