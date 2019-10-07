США предали курдов. Победила Россия, - Le Figaro

15:34 09.10.2019

Отказ США поддерживать курдов в Сирии является предательством и в то же время поражением на Ближнем Востоке. Трамп бросил своих курдских союзников на произвол судьбы. Теперь им предстоит один на один столкнуться с турецкой армией. А США не намерены больше участвовать в трудноразрешимых конфликтах.

Le Figaro (Франция): "Поражение"



Филипп Жели (Philippe Gélie)



Накануне вторжения в Ирак генерал Колин Пауэлл предупредил Джорджа Буша, прибегая к словам, которые обычно произносят в магазине фарфора: "Разбил - плати". После трагических событий 11 сентября 2011 года Америка много разбивала и заплатила на Ближнем Востоке. "И ради чего?" - задается сегодня вопросом Дональд Трамп. Его естественное нежелание применять американские силы в отдаленных и трудноразрешимых конфликтах достигло своего апогея.



Своим воскресным звонком президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану глава Белого дома решил судьбу курдских союзников Запада, которые сражались в первых рядах против "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация - прим.ред.). Этот шаг (постыдное предательство с точки зрения курдов) отдает их в руки турецких врагов, а также подталкивает их в объятья Башара Асада и его российских покровителей.



Параллельно с этим у Трампа явно есть соблазн оставить Афганистан в руках талибов через 18 лет после начала наступления на их бастион в Кабуле, которое положило начало самой долгой войне в американской истории. Что касается Ирака, где на рубеже десятилетия у США было 160 000 военных, президент позволяет тому постепенно смещаться на орбиту Ирана, своего главного врага в этом регионе мира.



Это отступление Дональда Трампа, судя по всему, отражает поражение Америки на Ближнем Востоке. Президент подтверждает стремление перевернуть страницу авантюры, которая стоила 2 триллиона долларов и погубила 7 000 солдат и 300 000 мирных жителей, не считая Сирии.



На этом обширном поле боя, которое напоминает общее фиаско, победителями выглядят путинская Россия, Иран с его вооруженными отрядами (они активно действуют вплоть до израильских границ), кровавый режим Дамаска и стремящееся возродиться ИГ. Бегство Обамы в 2011 году стало предпосылкой к расширению "Исламского государства". Отход Трампа может так же дорого обойтись бессильным союзникам Америки, в том числе и нам.



Le Figaro (Франция):



Филипп Жели (Philippe Gélie)

Оригинал публикации: Éditorial: "Défaite"

Опубликовано 07/10/2019