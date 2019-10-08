Как убивали Украину, - Олег Царев

16:32 09.10.2019 Как убивали Украину

о Майдане, принципах в политике и президентской кампании-2014



Олег Царев



"ЗАВТРА". Олег Анатольевич, Украина сейчас в центре внимания в связи с якобы оказанным Трампом давлением на Зеленского в связи с делом Байдена. Что вам известно об этом?



Олег ЦАРЕВ. Еще в 2014 году Байден, будучи вице-президентом США, выделил три миллиарда долларов Турчинову, когда тот был исполняющим обязанности президента Украины. Были подписаны финансовые договоры, которые не соответствовали статусу Турчинова. В США по этому поводу возбуждено уголовное дело.



"ЗАВТРА". О выделении этого транша?



Олег ЦАРЕВ. Да. Он проходил в рамках международных программ помощи "демократиям" через агентство USAID, созданного еще при Кеннеди. И из-за этого уголовного дела на сегодняшний момент приостановлены все американские транши Украине. Проходят выемки в трех американских банках, связанных с этими махинациями элиты Демократической партии США.



Мало кто знает дело Burisma Holdings в деталях, но о последнем миллиарде долларов известно, что Джо Байден говорил: могу, мол, дать, а могу и не дать эти деньги. Это грубое нарушение американских процедур! Там не было ни расчетов рисков, ни необходимых аудиторских заключений, ни соответствующих виз. Все шло, как говорится, по звонку. А демократия в США - это, прежде всего, процедура. Процедуры были нарушены, и два года назад было возбуждено уголовное дело, оно и сейчас находится в суде, его ведет генпрокурор США.



По данному вопросу на Украину прилетал небезызвестный Сэм Кислин. Вместе с юристами они опрашивали ряд и моих бывших коллег. Их даже вызывали в США. Порошенко прекрасно понимал, что "копают" под него. Именно поэтому Сэма Кислина сделали персоной нон грата на Украине.



Был не только доказан факт кражи трех миллиардов долларов, но и было показано, кем и где они были украдены. В деле замешаны десять украинских топ-чиновников, среди них - Петр Порошенко. А главные подозреваемые и обвиняемые - ведавшие украинскими финансами Наталья Яресько и Александр Данилюк.



Данилюка настоятельно рекомендовали не приглашать вместе с Зеленским в США, и он не поехал. Хотя, по идее, он должен был стать главным "модератором" этого процесса. Порошенко же был выведен в свое время за рамки дела, он проходил там под оперативным позывным "Порке". И так как сейчас он уже не президент, то вполне может быть допрошен и арестован. Но для начала надо все-таки взять показания у Яресько и Данилюка.



"ЗАВТРА". Откуда вам все это известно?



Олег ЦАРЕВ. Я два года наблюдаю за ситуацией. Когда пошли первые мини-"праймы" среди демократов, выяснилось, что занимавшийся Украиной Байден - главный конкурент Трампа. Очевидно, что "сбивать" Байдена с президентской гонки можно только по "украинскому следу". С первых же допросов, которые провел Кислин, я взял эту работу под свой негласный контроль. Этой деятельности уже нельзя было скрыть. Порошенко о ней точно знал, и не случайно Сэм Кислин, человек, близкий к личному адвокату Трампа Рудольфу Джулиани, провел всю ночь в Борисполе, в транзитной зоне аэропорта, ему не позволили попасть в Киев, и он, немолодой человек, вынужден был вернуться в США. Джулиани и так не был к Порошенко расположен, а тут уж…



"ЗАВТРА". Олег Анатольевич, вы один из тех редких в твиттерное время политиков, которые продолжают писать статьи. И если не знать вас лично, то YouTube и Google сильно искажают суть, показывая в первую очередь ваши драки в Верховной раде. Часто приходилось драться? И ведь как минимум для такой активной деятельности надо быть спортсменом?



Олег ЦАРЕВ. Я занимался до пятого класса плаванием, потом классической борьбой, в восьмом классе был даже рекордсменом Союза среди юношей, а в институте занимался самбо. Но я никогда первым не применял силу, в этом можно убедиться по видео.



Один из эпизодов бурных вспоминается. Мы голосовали по вопросу судеб русского языка, и тут я схватился с Порошенко, который пытался блокировать трибуну, чтобы помешать голосованию. Я просто обхватил его сзади и понес от трибуны. Тогда я очень серьезно потянул спину, не думал, что он таким тяжелым окажется.



А в первую "оранжевую революцию" на Украине, помню, мы, проигравшая сторона, провели митинг (и я "во главе" его, так получилось), приняли резолюцию. С этой резолюцией я дошел до самого Ющенко, минуя ФСО и прочие преграды! Только первый помощник президента Третьяков попытался встать у меня на пути, но я его молча отодвинул и зашел в кабинет Ющенко. А тот спрятался.



"ЗАВТРА". То есть физически схоронился? Это не фигура речи?



Олег ЦАРЕВ. Его не оказалось в кабинете. Хотя непосредственно до того мне все говорили: "Не заходите в кабинет, президент занят, он работает". Я зашел, положил резолюцию на его стол и ушел. Вот что мог сделать депутат тогда! А потом "оранжевые" во главе с Порошенко ездили и громили государственные учреждения по стране, пользуясь своим депутатским статусом.



"ЗАВТРА". А как бы вы охарактеризовали Порошенко?



Олег ЦАРЕВ. Волевой, агрессивный, достаточно жесткий человек. Очень неглуп. Он не сбежал из страны, несмотря на все уголовные дела.



"ЗАВТРА". А как вы формулируете для себя цель жизни?



Олег ЦАРЕВ. Это очень сложный вопрос. Жизнь должна быть насыщенной, яркой, но нельзя каждый день делать что-то экстраординарное. Я себя успокаиваю тем, что жизнь меняется, становится другой, взрослеют четверо моих детей, которым ее строить. Это хороший процесс.



"ЗАВТРА". А если ситуация изменится, готовы ли вы вернуться в гущу политической жизни?



Олег ЦАРЕВ. Тоже сложный вопрос. Ведь я никогда сознательно не рвался в политику, политическая ситуация сама создалась в моей жизни.



"ЗАВТРА". Вы пришли в политику из бизнеса?



Олег ЦАРЕВ. Да. Я приобрел предприятие, которое простаивало несколько лет. Это, вообще, были годы, когда у нас стояло пол-Днепропетровска. Обанкротившееся предприятие стоило очень недорого.



"ЗАВТРА". Промышленное?..



Олег ЦАРЕВ. Да. Я стал директором бумажной фабрики. Ужас был в том, что все изголодавшиеся проверяющие сразу пришли к нам. Они прорывались через проходную, лезли через забор… Это был период, когда чисто бандитский рэкет сменился чиновничьим беспределом. И чтобы прекратить это, я пошел в Верховную раду. Много работал в области налогового законодательства, у меня были грамоты как самого плодотворного депутата по количеству внесенных и принятых законопроектов.



"ЗАВТРА". Вы шли по округу или по партийным спискам?



Олег ЦАРЕВ. По округу, и неожиданно выиграл, обойдя силы админресурса. Стал политиком, народным депутатом. И был посвящен во все, что творилось на так называемом майдане Незалежности... Вот представьте себе отдаленную заставу, стоит часовой, идут вражеские войска… Он должен стоять, не уходить! Может, ничего не получится у него, и он никого не остановит. Но есть чувство долга. Враги, конечно, могли просочиться в другом месте. Но ты стоишь на своем посту, и каждый день принимаешь решения.



Но в результате известных событий и невозможности заниматься политикой я остался в Крыму. И занимаюсь теперь семьей.



"ЗАВТРА". Однако если вас попросят, то вы вернетесь в политику?



Олег ЦАРЕВ. Да, конечно.



"ЗАВТРА". Олег Анатольевич, невозможно не вспомнить жуткую историю апреля 2014 года после эфира на ICTV в передаче "Свобода слова", тогда на вас набросилась разъяренная толпа. Это было страшно наблюдать даже по телевизору. Могли бы вы рассказать немного, как все происходило?



Олег ЦАРЕВ. Это был, действительно, драматический эпизод в моей жизни. Началось все с того, что православные люди из Одессы позвонили моей маме и сказали, что в таких-то числах месяца у вашего сына будут большие неприятности, его могут даже убить. Мама попросила меня в указанные сроки быть где-нибудь в безопасном месте. Я пообещал ей, что в эти дни буду находиться в Москве, однако вынужден был поехать в Киев, на телепередачу "Свобода слова". Это была моя последняя возможность в качестве кандидата в президенты Украины обратиться к людям и предостеречь их от возможной большой войны. Мне нужна была эта трибуна, потому что мне все время не давали возможности высказаться.



И вот эфир "Свободы слова"… Насколько я понял впоследствии, Коломойский сделал все для того, чтобы собрать активистов под мой приезд. Тогда я об этом не знал. До тех пор на народных депутатов во время эфиров никогда не нападали, и уж тем более не нападали на кандидатов в президенты!



Ситуация была такая: здание телеканала блокировали. Я помнил, что обещал маме до полуночи покинуть Киев (потому что после полуночи наступал тот самый день, о котором меня так настоятельно предупреждали), но уже при всем желании не смог бы этого сделать... Мы решили позвонить в ОБСЕ. Там ответили, что их задача - наблюдать. Они и наблюдали!



Как кандидата в президенты, меня охраняли сотрудники ФСО, которые вскоре связались со своим руководством, так как во дворе с явно недобрыми намерениями меня поджидали тысячи людей. Что тут делать? Cтрелять? Они обследовали чердаки и подвалы, но вывести меня не было возможности.



"ЗАВТРА". Люди из Федеральной службы охраны весьма ответственно отнеслись к ситуации.



Олег ЦАРЕВ. Да, они замечательные ребята были. (Весной 2014-го и альфовцы, и фэсэошники были в подавляющем большинстве на нашей стороне. А про редкие исключения они сами же говорили: "Вот… придурок!") В ту памятную ночь последовали две попытки захвата студии, со мной была пресс-секретарь, девушка… И я принял решение: cнял часы, цепочку, пиджак, и вышел на улицу.



"ЗАВТРА". Положа руку на сердце, вы понимали, что это мог быть конец?



Олег ЦАРЕВ. Да, именно это я и почувствовал, когда меня начали бить и срывать с меня одежду. Когда беснующиеся сорвали с меня всю одежду, ФСО удалось подогнать машину скорой помощи, куда я и запрыгнул. Но у нее начали срезать колеса и раскачивать сам микроавтобус. Медики испугались, тем более что толпа начала скандировать: "Смерть!", "На Майдан, сжечь!" и так далее. А моя мама и сын смотрели на все это в прямом эфире...



На ютубе много видео об этих событиях:







Потом приехали лидеры так называемых сотен, которые поняли, что убивать кандидата в президенты в прямом эфире - это не очень хорошо. И мне предложили встать на колени и раскаяться.



"ЗАВТРА". Как это сделала часть губернаторов и западноукраинских "беркутовцев".



Олег ЦАРЕВ. Да, мне предложили написать заявление о сложении с себя полномочий кандидата в президенты и народного депутата. Я им сказал: "Убивайте!" Я не имел права сдаваться, так как чувствовал, что очень много людей смотрели тогда на меня. Нельзя было подвести огромную часть населения. Я собой уже в этом смысле не владел.



И все-таки голоса разделились, и большинство было за то, чтобы не убивать. И меня смогли спасти в той ситуации.



"ЗАВТРА". Иногда вас критикуют за участие в выборах-2014. Мол, вы тоже способствовали легитимизации режима. Почему вы выдвинулись, ведь проиграли бы непременно?



Олег ЦАРЕВ. В одной части Украины - да. А в другой - нет. Все не напрасно.



"ЗАВТРА". Проводились ли накануне какие-либо опросы?



Олег ЦАРЕВ. Да, весьма благоприятные для моей кандидатуры. Впрочем, не стану конкретизировать, потому что это не только мои секреты, да и история не любит сослагательного наклонения. Я, как мог, старался удержать страну от войны, консолидировал актив, проехав почти по всем областям Юга и Юго-Востока Украины. Всех губернаторов, начальников областных управлений СБУ и внутренних дел тех регионов я знал лично. И у всех было настроение, что, мол, дайте команду, и мы готовы отделить 7-8 областей от украинской территории. Потому что они прекрасно понимали, что возможна люстрация, и их будут преследовать.



Сашу Пеклушенко, запорожского губернатора, моего друга, убили в следующем году недалеко от его дома. Все понимали, что маховик только раскручивается.



Появлялись и новые лидеры, их надо было тоже сплотить.



"ЗАВТРА". Было видно невооруженным глазом, что эти поездки были опасны для вас.



Олег ЦАРЕВ. Да нет, ничего страшного… И, отвечая на один из предыдущих вопросов, скажу: никакой цели легитимизировать выборы Порошенко я не имел. Именно поэтому я снял свою кандидатуру. Мне важно было сплотить людей, донести до них если не систему ценностей, то хотя бы свою точку зрения.



"ЗАВТРА". Как вы считаете, у общества и государства должна быть какая-то цель?



Олег ЦАРЕВ. На Украине, когда государство начинает навязывать народу проамериканскую идеологию и лезть в церковные дела, целеполагание сложно назвать правильным. Национальные задачи должны исходить из потребностей общества, государство же - инструмент для осуществления их.



"ЗАВТРА". А если подняться над сиюминутными потребностями общества и подумать о глобальном - сверхцели государства? Сверхидеи, которая была у Советского Союза?



Олег ЦАРЕВ. У СССР была цель - построение справедливого общества. И хотя Советский Союз канул в небытие, советские люди остаются жить. И очень многое хорошее, что у нас есть в жизни, сохранилось только благодаря тому, что в обществе остались советские люди.



"ЗАВТРА". Вы себя ощущаете советским человеком?



Олег ЦАРЕВ. Да. Советских людей много. Это и школьные учителя, которые в 1990-е за копейки продолжали учить. И милиционеры, которые, несмотря на всеобщую коррупцию, ловили преступников. И инженеры, которые работали на почти остановившихся предприятиях. И ученые, которые не сбежали за границу. Политиков совестливых, к сожалению, не так много. Порядочному человеку очень сложно в политике жить, дышать.



"ЗАВТРА". Разве политика - грех, грязное дело?



Олег ЦАРЕВ. Зависит от человека. Когда у него нет внутренних ограничений (верности слову, убеждений, порядочности), шансов добиться успехов в политике намного больше. Для людей без принципов важен только новый уровень властной иерархии. Возьмите, например, Порошенко. Юлия Тимошенко - тот же случай.



"ЗАВТРА". А можно немного пофантазировать? Предположим, приезжают китайские товарищи и предлагают Порошенко и Тимошенко пять чемоданов денег, чтобы они поменяли курс и начали декларировать коммунизм. Как вы думаете, согласились бы они?



Олег ЦАРЕВ. Для политика или чиновника власть - наивысшая категория, а деньги - всего лишь производное. В этом смысле Порошенко согласился бы принять деньги, а Тимошенко - нет. Это и обрушило Порошенко. Он брал деньги и отдавал власть. В итоге у него не осталось даже рычагов, чтобы сохраниться при власти.



"ЗАВТРА". Если отмотать назад и проиграть по новой ноябрь 2013-го, то ушли бы вы из политики или вновь включились бы в изматывающую борьбу?



Олег ЦАРЕВ. Так выбора-то нет! Когда все заполыхало, Ефремов, руководитель фракции Партии регионов, пригласил меня в Киев, так как был наслышан о моей способности ломать любые преграды. Супруга и мама были категорически против, и фактически я сбежал из дома. В Киеве я стал выполнять роль руководителя фракции. Тогда действовал Согласительный совет - "институт дискуссии" с лидерами оппозиции; и выступления на митингах, пресс-конференциях свалились на меня - я возглавил антимайданную деятельность.



В ходе этой работы я получил доступ к информации, которой не было ни у кого! Это и прослушка, и "наружка", и стенограммы заседаний лидеров оппозиции, да и просто уйма сведений, касающихся их частной (и не только частной) жизни. У руководителя подразделения, который занимался Евромайданом, каждый день собиралась внушительная папка. Из этих бумаг делалась "выжимка" в размере десяти - двадцати листов формата А4, которые шли к первому заместителю начальника СБУ, который в свою очередь уменьшал их количество до двух-трех - лично для Януковича. Я же каждый день перебирал первичную большую папку.



Тот же самый метод действовал и в милиции. Там уже было в сотни раз больше информации. Я видел, что страну ведут к большой крови, на эфирах я всегда говорил о том, что страну обрекают на югославский сценарий. Но шанс сохранить страну был!



Беседовал Алексей Гончаров Источник - Завтра

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