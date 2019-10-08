Англо-американский бизнес с нацистами. Ч. 1, - В.Катасонов

16:45 09.10.2019 Англо-американский бизнес с нацистами

Англосаксонские банкиры ждали, пока Германия начнет и выиграет войну против СССР



ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



Статья первая



О том, что англосаксонский капитал подпитывал германскую экономику и помогал проводить милитаризацию Третьего рейха, сегодня почти не спорят. Однако почти всегда для иллюстрации этого тезиса приводятся цифры периода 1924-1929 годов – времени инициированного Вашингтоном реализации плана Дауэса, который заключался в снижении репарационного бремени для Веймарской республики и укреплении ее экономики с помощью американских и английских кредитов и инвестиций.



Вот, например, выдержка из интересной книги А. Мосякина "Ограбленная Европа: Вселенский круговорот сокровищ" (2014 год): "…главную роль в процессе стабилизации (германской экономики 1920-х гг. – В.К.) сыграли иностранные займы, выданные американскими (около 70 %) и британскими банками. Для запуска экономики правительству Германии сразу дали международный заем в 800 млн золотых марок, а потом выдавали долгосрочные (20–30 лет) займы на цели макроэкономической модернизации. К концу 1920-х годов американские кредиты составили 2/3 основного капитала германской промышленности, а долгосрочные кредиты, полученные немецкими корпорациями, достигли 12 млрд рейхсмарок… Общая сумма иностранных инвестиций в 1924–1929 годах достигла 21 млрд золотых марок, что в два раза превышало сумму выплат по репарациям".



Ялмар Шахт, подводя в 1929 году итоги выполнения плана Дауэса, с удовлетворением отмечал, что "Германия за 5 лет получила столько же иностранных займов, сколько их получила Америка за 40 лет, предшествовавших Первой мировой войне". Англосаксонский капитал, с одной стороны, проникает в германскую экономику и усиливает ее; с другой стороны, разными способами пытается помочь Германии снизить бремя репараций. Все это делалось под флагом плана Дауэса по возрождению германской экономики, принятого в 1924 году.



Ситуация меняется в октябре 1929 года. На Нью-Йоркской фондовой бирже начинается паника, ставшая прологом мирового экономического кризиса. Англосаксонский капитал оказывается в тяжелом положении, инвестиции и кредиты для Германии прекращаются. Острая фаза мирового экономического кризиса в 1932 году сменяется фазой депрессии вплоть до начала Второй мировой войны. В начале 1933 года в Германии к власти приходит Гитлер, и с этого момента экономика Германии перестает шагать в ногу с экономиками других стран Запада. Вместо того чтобы со всеми погрузиться в депрессию, немецкая экономика сначала стала оживать, а потом резко рванула вверх. Произошло "экономическое чудо".



В марте 1933 года Я. Шахт вернулся в кресло главы Рейхсбанка, и уже в мае он совершил турне в США, а на обратном пути остановился в Лондоне. Российский историк Ю. Рубцов сообщает некоторые подробности этого путешествия. После встречи Шахта с американским президентом и крупнейшими банкирами с Уолл-стрит Америка выделила Германии новые кредиты на общую сумму в 1 млрд долл. А в июне во время поездки в Лондон и встречи с управляющим Банка Англии Монтегю Норманом Шахт добивается предоставления английского займа в 2 млрд долл. и сокращения, а потом и прекращения платежей по старым займам. "Нацисты получили то, чего не могли добиться прежние правительства", – пишет Ю. Рубцов. Все биографы Шахта это подтверждают, однако никаких последующих подтверждений выдачи англосаксами крупных кредитов государству, банкам или промышленным корпорациям Германии нет. Финансовая поддержка Третьего рейха Вашингтоном и Лондоном оказывалась уже не так открыто, как в годы реализации плана Дауэса, она прикрывалась особыми условиями торговли между англосаксами и Третьим рейхом.



Во-первых, закупки товаров в США и Англии производились с использованием коммерческих кредитов. Такие кредиты представляют собой отсрочку оплаты импорта (от месяца до года) и являются обычной практикой в международной торговле. Англо-американские экспортеры, получая поддержку от своих банков, могли предоставлять коммерческие кредиты немецким импортерам и на более длительные сроки. Итак, на смену банковским кредитам пришли коммерческие.



Во-вторых, Третий рейх объявил о "валютной автаркии", что означало ограничения и запреты на свободное использование рейхсмарки в международных расчетах. Использовалась бартерная схема торговли с Германией. Однако это не был классический бартер, предусматривающий сбалансированность торговли. Германия могла иметь профицит в торговле, который покрывался торговым партнером конвертируемой валютой (фунтами стерлингов и долларами). То есть Третьему рейху был предоставлен источник валюты для закупок на мировом рынке в целях перевооружения экономики и подготовки к войне.



В июле 1934 году было подписано "трансфертное" англо-германское соглашение, которое, как отмечал английский историк Нейл Форбс, стало одним из "столпов британской политики по отношению к Третьему рейху" (Neil Forbes. Doing Business With the Nazis. Britain"s Economic and Financial Relations With Germany, 1931-1939. London: Frank Cass, 2000, p. 97).



Итальянский исследователь Гвидо Препарата пишет: "По нормам этого соглашения Третьему рейху разрешалось накапливать значимый избыток в торговле с Британией; этот избыток можно было переводить в свободно конвертируемый фунт стерлингов, каковой нацисты могли использовать на приобретение любых нужных для перевооружения товаров на мировых имперских рынках Британии; главными статьями такого импорта были каучук и медь. К концу десятилетия нацистская Германия стала основным торговым партнером Британии. Например, в 1937 году она приобрела британских товаров в два раза больше, чем два континента, вместе взятые, и в четыре раза больше, чем Соединенные Штаты" (Препарата Гвидо. ГИТЛЕР, Inc. Как Британия и США создавали Третий рейх. – М.: Поколение, 2007, с. 329).



По оценке С. Ньюмана, примерно 35% германского экспорта в Англию оплачивалось английской стороной свободной валютой (Newman S. March 1939: the British Guarantee to Poland. Oxford, 1976, p. 82). В конце 1938 г. – начале 1939 г. британский коммерческий атташе в Берлине Маговэн представил два меморандума, в которых предлагал Уайтхоллу пересмотреть принципы платежного соглашения 1934 года, чтобы положить конец "ситуации, когда мы сами усиливаем германские вооружения" (Public Record Office, FO, 371/21648. "Memorandum by Magowan", 6. XII. 1938). Однако эта попытка посягнуть на основы англо-германских экономических связей, заложенных в 1933-34 гг., вызвала резкий отпор казначейства, министерства торговли, Английского банка и Торговой палаты. Ряд внимательных историков обратил внимание на то, что англо-германское "трансфертное" соглашение имело признаки Мюнхенского сговора 1938 года, это был "экономический Мюнхен".



Чтобы оценить вклад американского капитала в "экономическое чудо" Третьего рейха, отметим, что экономика гитлеровской Германии была, скорее, американо-германской. К моменту прихода Гитлера к власти под полным контролем американского капитала находились все стратегически важные отрасли германской промышленности – 278 фирм и концернов. И американский капитал работал на укрепление Третьего рейха. Напомним, что Я. Шахт ввел запретительные налоги на вывод капитала из страны, а также запретил для иностранцев вывод из Германии дивидендов, процентов и иных инвестиционных доходов. Американский капитал зашел в страну еще в годы плана Дауэса и теперь продолжал работать внутри Германии, которую вожди Третьего рейха объявили "автаркической экономикой".



Известный американский исследователь Энтони Саттон в своей работе "Уолл-стрит и взлет Гитлера" приводит интересные выдержки из послания американского посла в Германии Вильяма Додда президенту США Франклину Рузвельту 19 октября 1936 года: "В настоящий момент более ста американских корпораций имеют здесь дочерние предприятия или сотрудничают с местными предпринимателями. У Дюпона здесь три союзника: (1) главный: "И. Г. Фарбен". (2) "Стандарт ойл" вкладывал сюда по 500 миллионов долларов в год, помогая Германии создавать заменитель топлива для военных нужд, однако при этом "Стандарт ойл" имеет право вывозить полученную прибыль только в виде товаров. Как свидетельствуют их прибыли в США, они получают здесь весьма малый доход, но никак не объясняют эти факты. (3) Президент "Интернешнл Харвестер компани" говорил мне, что их обороты здесь растут на 33 процента в год (думаю, речь идет о производстве военной продукции. – прим. Э. Саттона), но они ничего не могут отсюда вывозить. Даже люди из нашей авиационной промышленности заключили секретные соглашения с Круппом... Зачем компания "Стандарт ойл", штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке, перевела сюда в декабре 1933 года один миллион долларов, чтобы помочь немцам производить бензин из битуминозного угля для использования в случае войны? Почему сотрудники "Интернешнл Харвестер" продолжают производить продукцию в Германии, не имея права ничего вывезти отсюда?" (Anthony Sutton, Wall Street and the Rise of Hitler. Suffolk: Bloomfield Books, 1976), pp. 15-16)



Оценить масштабы присутствия американского капитала в экономике Третьего рейха позволяют и данные из работы Чарльза Хайэма "Торговля с врагом: нацистско-американский денежный заговор 1933-1949": "К моменту нападения японцев на Перл-Харбор американские инвестиции в экономику нацистской Германии составили 475 миллионов долларов. В немецкую экономику "Стандард ойл" вложила 120 миллионов; "Дженерал моторс" – 35 миллионов; "ИТТ" – 30 миллионов и "Форд" – 17,5 миллиона" (Charles Higham. Trading With the Enemy: An Expose of the Nazi-American Money Plot, 1933-1949. - New York: Delacorte Press, 1983, p. xvi.)



Эти действия американских корпораций, обосновавшихся в гитлеровской Германии, кажутся иррациональными, они не вписываются в логику обычного бизнеса, единственной целью которого является максимизация прибыли. Деятельность американского капитала в немецкой экономике носила огромную политическую нагрузку. Мотив обычной алчности здесь не подходит. Колоссальные деньги вкладывались англосаксами в Германию безвозвратно.



Даже когда немецкая экономика встала на ноги, никто не поднимал вопрос о снятии введенного в 1931-32 гг. моратория на выплаты Германией репараций и погашения обязательств по кредитам, которые она получала в 1924-29 гг. По данным германо-американского журналиста того времени Норберта Мюльна, к 1939 году Германия вернула менее 10 процентов долга, который у нее был по состоянию на 1932 год. Англосаксонские банкиры прекрасно помнили о долгах Германии, вели учет нарастающих процентов долга, но не спешили. Они понимали, что Германия должна начать войну, выиграть ее и заполучить гигантскую добычу, за счет которой выплатит проценты и погасит основную сумму долга. Источник - Фонд Стратегической Культуры

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