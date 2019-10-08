Что перевесит – перспектива импичмента Трампу или расследование против Байдена? - Дм. Седов

16:47 09.10.2019

Что перевесит – перспектива импичмента Трампу или расследование против Байдена?

Американский скандал с Украиной развивается



ДМИТРИЙ СЕДОВ



Ведущие американские СМИ сообщили, что на передний план в скандале с Украиной выступает новый обвинитель Трампа.



4 октября The New York Times написала, что еще один член разведывательного сообщества США дал показания, подтверждающие сведения из отчета сотрудника разведки, поданного 12 августа.



Адвокат нового осведомителя Марк Зейд заявил, что у второго информатора есть информация "из первых рук" о заявлениях, изложенных в первой жалобе. Второй разведчик уже опрошен генеральным инспектором разведывательного сообщества США Майклом Аткинсоном, но пока не общался с представителями комитетов Конгресса, которые ведут расследование в рамках процедуры импичмента президента.



Как известно, первый обвинитель лично беседы Дональда Трампа с Владимиром Зеленским не слышал, а лишь получил сведения от людей, которые имели возможность их разговор слышать. Это стало слабым местом в процессе подготовки импичмента, и вот появился "настоящий свидетель".



Новый свидетель пока сохраняет инкогнито и не намерен подавать официальную жалобу в соответствующие инстанции. Он просто передал демократам несколько листов переписки Белого дома с послами США на Украине. Из этой переписки видно, что администрация оказывала давление на Украину и пыталась заставить Киев публично начать расследование в отношении оппонентов Трампа. Данные требования увязывались с возможностью для украинского президента посетить США и встретиться с американским президентом.



По мнению американских СМИ, ориентированных на демократов, переписка показывает, как высшие дипломаты и личный советник президента Рудольф Джулиани старались заставить украинскую сторону расследовать вмешательство в выборы 2016 года и коррупцию в фирме "Буризма" с участием Хантера Байдена.



Трамп атаковал нового обвинителя в Twitter: "Первый обвинитель с неверной информацией почти полностью исказил мой телефонный разговор. Теперь, когда им приходится об этом пожалеть, второй обвинитель появляется из "глубинного государства" и снова с неверной информацией".



Насколько появление "второго обвинителя" поможет демократам в продвижении импичмента, пока не ясно. Его появление также вызывает вопросы. В первую очередь не ясна достоверность переданных им документов, а во вторую – неизбежно возникает вопрос о нарушении им закона о государственной тайне.



Бурная суета демократов вокруг импичмента и сенсационные сообщения о "новых свидетелях" заслонила от общественности другое серьезное обстоятельство: украинская прокуратура начала подготовку к возобновлению расследования по делу "Буризмы".



Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что он пересматривает дела, касающиеся этой газовой компании, в тот период, когда сын Джона Байдена являлся членом ее правления. Рябошапка сообщил журналистам, что будет изучать все эпизоды, которые были закрыты или привели к увольнению прежнего генерального прокурора, а также в отношении обвинений в адрес владельца "Буризмы" Николая Злочевского, который нанял Хантера Байдена в 2014 году, когда отец Хантера руководил политикой администрации Барака Обамы на украинском направлении. "Мы рассматриваем все дела, которые были закрыты или разделены на несколько частей, чтобы увидеть, какие незаконные процедуры были произведены", – сказал Рябошапка. По словам генпрокурора, он не ощущает никакого давления по делу о "Буризме". "Ни один украинский политик не звонил мне и не пытался повлиять на меня в отношении каких-то уголовных преступлений", – заявил Рябошапка.



Начатое в США по инициативе демократов "украинское дело" начинает поворачиваться против них. Если главным в этом деле до сих пор были обвинения в адрес Трампа по поводу его давления на Киев, то первые же сообщения о расследовании генпрокурором Украины коррупции на фирме "Буризма" переместили фокус внимания на отца и сына Байденов.



Если же иметь в виду, что генеральный прокурор США Уильям Барр также начал расследование по обвинению Джо Байдена в злоупотреблении им должностными полномочиями при устройстве своего сына Хантера Байдена в "Буризму", то намечается атака с двух флангов. Формулировка обвинения Уильяма Барра звучит как "конфликт интересов" и "возможная коррупция".



Оба этих расследования, начатые одновременно, могут привести к тому, что украинский и американский генпрокуроры сложат в одно досье материалы против Джо Байдена, которые окажутся намного значительнее, чем суета демократов вокруг импичмента. Представление продолжается.