ЦентрАзия | New York Times: Росcпецназ ГРУ (в.ч. 29155) уже 10 лет дестабилизирует ситуацию в Европе

17:01 09.10.2019 Сначала началась кампания в Молдавии, затем отравление торговца оружием в Болгарии, а потом - неудавшийся государственный переворот в Черногории. NYT со ссылкой на данные западных спецслужб сообщает, что за различными акциями по дестабилизации ситуации в Европе стоит секретное спецподразделение бывшего ГРУ под названием "войсковая часть 29155".



The New York Times (США): cверхсекретное российское подразделение пытается дестабилизировать ситуацию в Европе, говорят представители спецслужб



Скандал вокруг покушения на Скрипаля и его последствия



Майкл Швирц (Michael Schwirtz)



Сначала началась кампания по дестабилизации в Молдавии, затем последовало отравление торговца оружием в Болгарии, а потом - неудавшийся государственный переворот в Черногории. В прошлом году в Великобритании было совершено покушение на бывшего агента российской разведки с использованием нервно-паралитического вещества. Хотя при совершении этих операций были обнаружены отпечатки пальцев работников российских спецслужб, власти сначала считали их единичными, не связанными между собой нападениями.



Теперь работники западных спецслужб пришли к выводу, что эти операции, а возможно и многие другие проводились в рамках скоординированной и продолжающейся кампании по дестабилизации ситуации в Европе, проводимой элитным подразделением в составе российской разведывательной системы, имеющим навыки осуществления подрывной деятельности, саботажа и совершения убийств.



Группа, известная как "войсковая часть 29155", действует, по меньшей мере, 10 лет, но западные спецслужбы обнаружили ее лишь недавно. По словам представителей разведки четырех западных стран, неизвестно, как часто мобилизуются оперативники этой части, и они предупреждают, что узнать, когда и где ее оперативники нанесут удар, невозможно.



Назначение в/ч 29155, о которой ранее не сообщалось, свидетельствует о том, насколько активно президент России Владимир Путин борется с Западом, ведя против него свою так называемую гибридную войну, в которой сочетаются пропаганда, хакерские атаки и распространение дезинформации, а также проводя политику открытой военной конфронтации.



"Я думаю, мы забыли, насколько по своей сути жестокими могут быть русские", - сказал Питер Цвак (Peter Zwack), отставной офицер военной разведки и бывший атташе по вопросам обороны в посольстве США в Москве, который сказал, что он не знал о существовании этой воинской части.



В СМС-сообщении пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков предложил обратиться с вопросами о в/ч 29155 в Министерство обороны России. На запрос о комментариях Министерство не ответило.



Войсковая часть, скрытая за бетонными стенами 161-го Центра подготовки специалистов на востоке Москвы, находится в ведении Главного разведывательного управления, российской военной разведки, известной как ГРУ.



Хотя многое в операциях ГРУ остается загадкой, западные спецслужбы начали получать более четкое представление о внутренней организации этой структуры. По словам американских чиновников, за несколько месяцев до президентских выборов 2016 года два работника двух киберподразделений ГРУ, известных как в/ч 26165 и в/ч 74455, взломали серверы Национального комитета Демократической партии и штаба Хиллари Клинтон, а затем опубликовали их внутреннюю переписку компрометирующего характера.



В прошлом году Роберт Мюллер, специальный прокурор, курировавший расследование вмешательства России в выборы 2016 года, предъявил обвинения более чем десятку военнослужащих этих частей, хотя все они по-прежнему остаются на свободе. Хакерские группы в основном действуют из Москвы, за тысячи километров от объектов своих атак.



Что же касается военнослужащих в/ч 29155, они совершают поездки в европейские страны и обратно. Некоторые из них имеют награды как ветераны самых кровопролитных войн, которые вела Россия, в том числе в Афганистане, Чечне и на Украине. Операции, проводимые военнослужащими этой части, настолько засекречены, что, по оценкам западных спецслужб, о существовании части, скорее всего, не знают даже другие оперативники ГРУ.



Эта войсковая часть, по-видимому, представляет собой сплоченное сообщество. На фотографии, сделанной в 2017 году, можно увидеть командира этой воинской части генерал-майора Андрея Аверьянова на свадьбе дочери, на нем серый костюм и галстук-бабочка. Он позирует с полковником Анатолием Чепигой, одним из двух офицеров, обвиняемых в Великобритании в связи с отравлением бывшего агента разведки Сергея Скрипаля.



"Это подразделение ГРУ, которое активно действует на протяжении многих лет по всей Европе, - сказал сотрудник службы безопасности из Европы, согласившийся обсуждать вопросы, представляющие собой секретную информацию, на условиях анонимности. - Было неожиданностью то, что русские, ГРУ, оперативники этой войсковой части почувствовали себя безнаказанными настолько, что начали вести эту крайне враждебную деятельность в дружественных странах. Это стало шоком".



Каждая из четырех операций, связанных с этой войсковой частью, в той или иной степени привлекла внимание общественности, хотя власти не сразу убедились в том, что они связаны между собой. Западные спецслужбы впервые вычислили деятельность оперативников этой части в 2016 году после неудавшегося переворота в Черногории, во время которого в соответствии заговором, организованным двумя офицерами этой части, планировалось убить премьер-министра страны и захватить здание парламента.



Но спецслужбы начали понимать, что конкретной задачей оперативников этой части является дестабилизация обстановки, только после отравления в марте 2018 года бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, предавшего Россию и занимавшегося шпионажем в пользу Великобритании. Скрипаль и его дочь, Юлия в результате воздействия высокотоксичного нервнопаралитического вещества оказались в тяжелейшем состоянии, но выжили.



(Пострадали еще три человека, в том числе полицейский. Человек, нашедший небольшой флакон, который, по мнению британских властей, использовался для перевозки нервно-паралитического вещества, дал его своей подруге. Подруга, Дон Стерджесс, распылила содержимое флакона на кожу, подумав, что это духи, после чего умерла).



Отравление привело к геополитическому противостоянию, когда более 20 стран, включая США, в знак солидарности с Великобританией выслали 150 российских дипломатов.



В конечном счете, британские власти разоблачили двух подозреваемых, которые приехали в страну под вымышленными именами, но личности которых позже были установлены журналистами-расследователями сайта "Беллингкэт" (Bellingcat). Ими оказались полковник Чепига и Александр Мишкин. Через полгода после отравления британская прокуратура предъявила обоим мужчинам обвинение в том, что они привезли нервно-паралитическое вещество в дом Скрипаля в Солсбери, Англия, и нанесли его на входную дверь.



Но операция была более сложной, чем тогда сообщили власти.



Как сообщили два европейских сотрудника спецслужб, ровно за год до отравления трое оперативников в/ч 29155 ездили в Великобританию, возможно, для отработки операции. Одним из них был Александр Мишкин. Второй человек приехал под вымышленным именем Сергей Павлов. Сотрудники разведки считают, что третий оперативник - "Сергей Федотов" - управлял операцией.



Вскоре спецслужбы установили, что двое из этих оперативников - известных по вымышленным фамилиям Федотов и Павлов - входили в состав группы, которая в 2015 году пыталась отравить болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева (Emilian Gebrev). (Другими оперативниками, также известными только под вымышленными именами, по данным европейских спецслужб, были Иван Лебедев, Николай Кононихин, Алексей Никитин и Данил Степанов).



Группа этих людей пыталась убить Гебрева дважды - один раз в столице Болгарии Софии, а затем в его доме на побережье Черного моря через месяц после первого покушения.



В феврале, выступая перед журналистами во время Мюнхенской конференции по безопасности, Алекс Янгер (Alex Younger), глава британской Службы внешней разведки МИ-6, высказался о растущей российской угрозе и намекнул на взаимосвязь между операциями, не назвав конкретного войскового подразделения.



"Вы же видите, что это скоординированная кампания - и, да, в ней всегда участвуют одни и те же люди, - сказал Янгер, указывая конкретно на отравление Скрипаля и попытку государственного переворота в Черногории. - Мы считаем, что со стороны ГРУ и других российских спецслужб исходит постоянная угроза". Всему есть предел, добавил он.



Кремль считает, что Россия борется против западного либерального порядка, в котором она видит экзистенциальную угрозу.



В ноябре, на торжественном мероприятии, посвященном 100-летию ГУ Генштаба Вооруженных сил (ГРУ), Путин стоял сверкающей эмблемой военной разведки - красной гвоздики и "трехпламенной гренады" (взрывающейся гранаты). Он назвал ГРУ "легендарным". Как бывший разведчик Путин провел прямую линию между разведчиками Красной армии, которые помогли победить нацистов во Второй мировой войне, и офицерами ГРУ, чьи "уникальные возможности" сейчас используются при проведении операций против разных врагов.



"Конфликтный потенциал в мире, к сожалению, растет, - сказал Путин в своем выступлении. - В ход идут провокации и откровенная ложь, предпринимаются попытки сломать стратегический паритет".



В 2006 году Путин подписал закон, легализующий целенаправленные убийства за рубежом, в том же году в Лондоне группа российских убийц использовала радиоактивный изотоп для убийства Александра Литвиненко, еще одного бывшего российского агента.



ГРУ (в частности, в/ч 29155) - не единственная спецслужба, которой поручают проводить такие операции, говорят представители спецслужб. Британские власти считают, что убийство Литвиненко совершено оперативниками Федеральной службы безопасности (ФСБ), спецслужбы, которую когда-то возглавлял Владимир Путин и которая часто соперничает с ГРУ.



Хотя о самой в/ч 29155 известно немного, доступна кое-какая информация из российских открытых источников, по которой можно получить представление о более масштабной "гибридной" стратегии Кремля.



В 2012 году указом Министерства обороны России военнослужащим трех войсковых частей была назначена выплата ежемесячных надбавок за "особые достижения в службе". Одной из них была в/ч 29155. Другой - в/ч 74455, военнослужащие которой участвовали в операциях по вмешательству в выборы 2016 года. Третья - войсковая часть 99450, военнослужащие которой, как полагают, были причастны к аннексии Крымского полуострова в 2014 году.



Отставной офицер ГРУ, знающий о войсковой части 29155, сказал, что она специализировалось на подготовке "диверсионных" операций, "групповых или индивидуальных - взрывов, убийств, всего чего угодно".



"Там служили серьезные ребята, - сказал отставной офицер. - Они были офицерами, которые работали под прикрытием и в качестве агентов разведки за рубежом".



На фотографиях ветхого здания, в котором раньше располагалась часть, и которое впоследствии было заброшено, видно множество пирамид для винтовок с табличками, указывающими названия разных видов оружия - в том числе бельгийских снайперских винтовок FN-30, немецких штурмовых винтовок G3A3s, австрийских штурмовых винтовок Steyr AUG и американских автоматических винтовок М16. На фото также есть листок из плана тренировок с описанием упражнений, включая тренировки по рукопашному бою. Отставной сотрудник ГРУ подтвердил подлинность этих фотографий, которые опубликовал один российский блогер.



Нынешний командир части, генерал Аверьянов, окончил в 1988 году Ташкентскую Военную академию в Узбекистане, бывшем тогда советской республикой. Вполне вероятно, что он воевал и в первой, и во второй чеченских войнах, а в январе 2015 года был награжден медалью Героя России - высшей наградой страны. Такую же награду получили и два офицера, обвиненные в отравлении Скрипаля.



Хотя эта войсковая часть является элитной, ее бюджет, похоже, ограничен. Согласно российским открытым источникам, генерал Аверьянов живет в ветхом доме советских времен в нескольких кварталах от части и ездит на колымаге российского производства - машине ВАЗ 21053 1996 года выпуска. В командировках оперативники часто останавливаются в дешевых гостиницах в одном номере, чтобы сэкономить. Британские следователи говорят, что подозреваемые в отравлении Скрипаля останавливались в недорогом отеле в Боу, бедном районе в восточной части Лондона.



Но работников европейских спецслужб удивляет и очевидная небрежность, с которой оперативники этой войсковой части проводили операции. Скрипаль после покушения выжил, как и болгарский торговец оружием Гебрев. Попытка государственного переворота в Черногории привлекла огромное внимание, но в конечном счете оказалась неудачной. Через год Черногория вступила в НАТО. По словам представителей спецслужб, вполне возможно, что им еще предстоит раскрыть другие, более успешные операции.



Трудно сказать, беспокоит ли Кремль эта небрежность. Как говорят работники спецслужб, возможно, в этом отчасти и суть дела.



"Такого рода разведывательные операции стали частью психологической войны, - говорит Ээрик-Нийлес Кросс (Eerik-Niiles Kross), бывший директор координационного бюро спецслужб в Эстонии. - Дело не в том, что они стали намного более агрессивными. Они хотят, чтобы их „чувствовали". Это часть игры". Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570629660

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Рабочая поездка Премьер-Министра РК А. Мамина в Семей: план развития города до 2025 г. и подготовка к 175-летию Абая

- Дарига Назарбаева предложила проводить парламентские слушания по развитию регионов страны с участием акимов и депутатов маслихатов

- Рабочий график первого президента

- Кадровые перестановки

- Рабочий график главы государства

- В Правительстве рассмотрели новые подходы к оказанию адресной социальной помощи

- Дарига Назарбаева: Нужно избавляться от формализма в работе с населением

- В Мажилисе приняты Рекомендации по госпрограмме жилищного строительства "Нұрлы жер"

- Кадровые перестановки

Перейти на версию с фреймами © CentrAsia Вверх