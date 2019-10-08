 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Могила Чингисхана. Где она? (забайкальские следы)
17:04 09.10.2019

Когда пишешь о Забайкалье, просто невозможно долго обходить стороной тему Чингисхана, точнее тайну его погребения. Легенд о "Сотрясателе Вселенной" по Забайкалью ходит множество. Это можно понять как никак здесь была его родина. Особенно распространены легенды о смерти и погребении кровожадного средневекового завоевателя.

По крайней мере в двух десятках мест Забайкальского края и Бурятии найдутся пункты где будто бы находится могила Чингисхана. Как правило это какое ни будь глухое ущелье или пещера, живописная, одинокая роща посреди степи. Существует легенда, что Великий хан был погребен на дне великой реки Онон, для этого по легенде даже было изменено русло.

Так же в легендах часто фигурируют караваны с золотом, которые будто бы были зарыты вместе с гробом. И это неудивительно.

Дело в том, что смерть завоевателя окутана тайной и место его захоронения до сих пор точно неизвестно. В прессе в начале 20 века часто можно встретить заметки посвященные поискам его могилы, например в газете "Русское слово".

Исследованиями этого вопроса занимались многие историки.

В 1226 году Чингисхан напал на Тунгутское царство Си-ся (официальное название Великое государство Белого и Высокого) у северо-западных границ империи Сунь.

Попутно ряд городов Северного Катая был предан огню и мечу. Несчастные жители бежали и укрывались в горах и пещерах, но спаслись очень не многие. Рисовые поля были усеяны человеческими трупами. Орды Чингисхана легко разбили тунгутские войска и осадили столицу Си-ся Иньчуань. Ли-сянь тунгутский царь, сперва оказал сильное сопротивление и вызвал со стороны Чингисхана бешеную злобу, которую тот однако на время затаил. Через некоторое время Ли-сянь, сознавая безнадежность своего положения начал переговоры о сдаче города. Чингисхан притворно выразил свое согласие с условиями Ли-сяня и даже дал клятву сохранить ему жизнь и смотреть на него как на своего сына. Но это было очередное коварство свирепого старца. В то время Чингисхан был болен и уже чувствовал приближение смерти. Хан тайно призвав к себе своих военачальников, и приказал им в случае своей смерти скрыть это и когда Ли-сянь выйдет из ворот города, не мешкая убить его, ворваться в город и вырезать все население, не щадя ни старых, ни малых. Этот приказ был исполнен в точности.

18 августа 1227 года, в возрасте 66 лет, после восьмидневной болезни Великий хан скончался. Тело его в полной тайне было решено перевести в Монголию. Чтобы помешать распространению слухов о его смерти и избежать волнений среди покоренных народов, окружение хана приняло решение во время пути следования войска с кедровым гробом, убивать каждого кто встретиться на пути.

Только по прибытии в главную орду, у истоков Онона и Керулена было официально обвалено о смерти Чингисхана. по приданию Чингисхан был похоронен где-то в Хэнтэйских горах, точнее в горе Бурхан - Халдун в месте где берут начало Онон и Керулен. Опять же по приданию, когда-то юный Теймуджин (прим. имя Чингисхана) охотился в Хэнтэйских горах, решил отдохнуть у молодого дерева, красота местности с рекой ему настолько понравилась, что он впоследствии приказал после смерти его похоронить именно здесь.

Считается, что о этого дерева к старости Чингисхана разрослась красивая роща, ставшая священной. Ее было поручено охранять племени урянхайцев (прим. тувинцы), стеречь покой мертвого властелина.

Племя даже было освобождено от воинской повинности, по прошествии веков и десятилетий потомки урянхайцев забыли о своей почетной обязанности нести караул у могилы Чингисхана и покинули священную рощу. Так навсегда была утеряна тайна местонахождения могилы.

По другой легенде Чингисхан все же приказал похоронить себя в Забайкалье, на родине матери. Чингисхан называл эти земли "Запретной землей" (прим. Их-Хориг). В 2018 году в интернете была опубликована "утка" вызвавшая ажиотаж. Якобы в Хэнтэйском аймаке во время строительства дороги была найдена богатая могила. Найдена останки 68 человек, предположительно рабов, они были похоронены поверх каменной гробницы.

Рядом найдены скелеты лошадей. Как оказалось информация была фэйком.

Могила Чингисхана не найдена по сей день, и где ее искать конкретно не ясно до сих пор. Ясно только одно, что Чингисхан был похоронен где-то на территории Монголии у истоков Онона, но не на своей родине в верховьях реки в урочище Делюн-Болдок (прим. Забайкальский край, Ононский район) и тем более не в Бурятии.

"…приказаний (монголы) никогда не ослушиваются и давши слово, не изменяют ему".
/Палладий /Кафаров П. И./

Источник - Память Даурии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570629840
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