 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Эрдоган: Операция "Источник мира" в Сирии началась
18:27 09.10.2019

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" против террористических групп и курдских отрядов самообороны на северо-востоке Сирии. Незадолго до этого турецкий президент провел телефонный разговор с Путиным, который призвал турецкого лидера к взвешенности.
Президент Турции: операция "Источник мира" в Сирии началась

Турция и Сирийская национальная армия начали долгожданную операцию против террористических групп ИГИЛ (запрещена в РФ - прим. ред.) и Отрядов народной самообороны (YPG) на севере Сирии, как сообщило турецкое издание Sabah со ссылкой на Twitter президента Турции.
"Наша цель - уничтожить террористический коридор, который пытаются установить на нашей южной границе, и принести мир в регион", - написал Эрдоган в Twitter.
Операция, получившая название "Источник мира", устранит террористическую угрозу для Турции и обеспечит возвращение сирийских беженцев в свою страну благодаря "безопасной зоне" в этом районе, сказал он.

"Мы будем защищать территориальную целостность Сирии и освободим жителей региона от тисков террора", - добавил президент.

(Sabah, Турция)

Источник - ИноСМИ
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