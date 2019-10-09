В Афгане ликвидирован курбаши "Аль-Каиды" пакистанец Асим Умар

18:41 09.10.2019

Талибы не смогли спасти эмиссара лидера "Аль-Каиды"



Афганские и американские силовики уничтожили связника Аймана аз-Завахири в "Талибане"



Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"



9.10.2019



В Афганистане ликвидирован высокопоставленный функционер "Аль-Каиды" (АК, организация запрещена в РФ), гражданин Пакистана Асим Умар, который являлся личным представителем лидера АК Аймана аз-Завахири в провинции Гельманд – ключевом опорном регионе афганского "Талибана" (организация запрещена в РФ). Успешная операция афганского спецназа и американских военных, уничтоживших Асима Умара и его приближенных, не только стала ощутимыми ударом по позициям "Аль-Каиды" в Афганистане, но и вскрыла тесные связи между оперативниками АК, талибами и их пакистанскими покровителями.



Афганские власти официально заявили об уничтожении Асима Умара несколько дней назад, хотя сама спецоперация по ликвидации функционера АК была проведена в уезде Муса-Кала южной афганской провинции Гельманд еще 23 сентября. Пакистанец Асима Умар занимал должность руководителя сети "Аль-Каида" на Индийском субконтиненте (al-Qaeda in the Indian Subcontinent, AQIS). Он также являлся личным представителем лидера АК доктора Аймана аз-Завахири у полевых командиров "Талибана", воюющих в провинции Гельманд. Источники "НГ" близкие к афганским силовикам отмечают, что Асима Умар был "личным связным, курьером аз-Завахири и отвечал за доставку его сообщений, инструкций и посланий талибам".



Судя по имеющейся информации, операция по ликвидации главного представителя "Аль-Каиды" в Афганистане готовилась несколько месяцев. Агентурные возможности афганской разведки позволили установить точное местонахождение Асима Умара, сама же операция была проведена афганскими и американскими спецподразделениями при поддержке авиации западных союзников. "Объединенная группировка лидеров талибов и оперативников "Аль-Каиды" была обнаружена в комплексе Муса-Кала, оплоте "Талибана" в провинции Гельманд. Лидер AQIS Асим Умар также находился в этом комплексе и являлся главной целью операции", - сказал "НГ" один из афганских силовиков, знакомый с ситуацией.

В момент проведения спецоперации лидеры террористов находились в доме, где праздновалась свадьба. Как отмечают источники "НГ", боевики регулярно используют гражданских лиц в качестве "живого щита", надеясь, что афганские и американские военные не решатся нанести по ним удар, опасаясь жертв среди мирного населения. Кстати, нередко эта тактика срабатывает: спецназовцы и боевые пилоты действительно отказываются от совершения атак на террористов, которые находятся в окружении женщин и детей.



Однако, 23 сентября афганские спецназовцы (в операции принимали участие "коммандос" Управления национальной безопасности, УНБ) и американские военные приняли решение атаковать собрание крупных лидеров "Талибов" и "Аль-Каиды" в Муса-Кале. В результате эффективных действий силовиков шестеро боевиков "Аль-Каиды" и 17 боевиков "Талибана" были убиты на месте. Источники "НГ", знакомые с ходом операции, отмечают, что все ликвидированные члены "Аль-Каиды" являлись выходцами из соседнего Пакистана. В ходе боя был также уничтожен Асим Умар. Среди погибших талибов афганские разведчики опознали двух крупных полевых командиров, а также начальника службы изготовления взрывных устройств гельмандской группировки "Талибана" и двух его заместителей.

По итогам операции 23 сентября спецназовцы задержали восьмерых талибов и нескольких иностранных террористов – выходцев из Пакистана и Бангладеш, а также шесть женщин-пакистанок. Одна из задержанных была опознана как жена Асима Умара, сейчас она находится под арестом в специальном изоляторе УНБ Афганистана.

"К сожалению, в ходе операции были потери среди гражданских лиц, - сообщили источники "НГ" в Кабуле. – Талибы и боевики АК прятались за спинами мирных людей, поэтому среди них также есть убитые и раненые".

По словам другого кабульского источника, "в ходе операции в Муса-Кале было убито много пенджабских боевиков из Пакистана, это серьезный удар не только для талибов и "Аль-Каиды", но и для стоящей за ними пакистанской разведки": "Действительно, 23 сентября была ликвидирована сильная фигура в террористическом подполье. Поэтому агентура талибов и пытается сегодня подогревать недовольство среди местного населения в Гельманде, убеждает людей выходить на протестные акции и требовать отставки губернатора, шефа местного отделения УНБ и других силовиков. Цель всех этих усилий – заставить афганские спецслужбы и американцев отказаться от проведения операций против главарей террористов, если они прикрываются стариками, женщинами и детьми".



Руководители афганских силовиков выразили сожаление в связи с потерями среди гражданского населения в ходе спецоперации 23 сентября, однако отказываться от практики дальнейшего уничтожения лидеров террористов они не собираются. Свою поддержку силовикам продемонстрировало афганское политическое руководство. "Афганское правительство высоко оценивает доблесть и храбрость сил безопасности и обороны в ликвидации угрозы "Аль-Каиды", - заявил утром 9 октября представитель пресс-службы президента Афганистана Седик Седикки. - Афганские силы убили Асима Умара, главу "Аль-Каиды" на Индийском субконтиненте (AQIS), который сражался на стороне талибов в Муса-Кале".

"История с ликвидацией Асима Умара опровергает утверждения тех политиков, дипломатов и экспертов, которые доверяют обещаниям талибов порвать свои контакты с "Аль-Каидой", - прокомментировал ситуацию один из кабульских экспертов "НГ". – "Талибан" и АК сегодня по-прежнему самым тесным образом связаны, они получают поддержку и подкрепления из соседнего Пакистана, где вербовкой боевиков для талибов и АК занимаются джихадистские партии и структуры под контролем Межведомственной разведки Пакистана".

"Талибы все еще привязаны к "Аль-Каиде" и никогда не сломают этого партнерства", - написал в Twitter афганский блогер Рахман Рахмани, комментируя 8 октября официальное подтверждение о гибели пакистанского гражданина Асима Умара в ходе спецоперации в Муса-Кале. По словам известного пуштунского политика и эксперта, бывшего члена Сената Пакистана доктора Афрасиаба Хаттака, "смерть старшего лидера "Аль-Каиды" в составе талибов в Афганистане доказывает сохранение этого террористического синдиката в нашем регионе". Эксперт отметил, что нелепо полагать, будто этот синдикат в составе "Талибана" и "Аль-Каиды" прекратит свои нападения.



После недавней гибели Хамзы бин Ладена – сына основателя "Аль-Каиды" Усамы бин Ладена – смерть Асима Умара стала вторым сильнейшим ударом по позициям этой террористической организации в Афганистане. Эти факты свидетельствуют о растущем профессионализме афганских спецслужб и военных, которые при поддержке западных союзников довольно эффективно реализуют стратегию уничтожения ключевых фигур в общей террористической инфраструктуре "Талибана" и "Аль-Каиды".