Начальник отдела по борьбе с оргпреступностью ГУВД Бишкека Амангулов ранил из пистолета прохожего

20:41 09.10.2019

9 октября 2019, Бишкек - , Аида ДЖУМАШОВА



В Бишкеке начальник отдела по борьбе с организованной преступностью СКМ ГУВД столицы Нурлан Амангулов выстрелил в мужчину. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что потерпевший госпитализирован в БНИЦТиО. По некоторым данным, ЧП произошло сегодня.

"Известно, что Нурлан Амангулов стрелял из травматического пистолета. Стрельба произошла на бытовой почве на Южной магистрали", - сообщили редакции.

Директор БНИЦТиО Сабырбек Джумабеков подтвердил 24.kg информацию о раненом пациенте. По его словам, сегодня утром в больницу поступил 25-летний молодой человек.

"Состояние пациента средней тяжести. У него огнестрельное ранение предплечья с переломом локтевой кости. Рану мы обработали, почистили, наложили гипс. Впереди его ожидает плановая операция", - сказал Сабырбек Джумабеков.