Курды нанесли ответный арт-удар по Турции и подожгли нефтяные месторождения

20:50 09.10.2019

Курдские отряды "Демократических сил Сирии" (SDF) обстреляли турецкий город Нусайбин в ответ на авиаудары Турции по северу Сирии.

Силы SDF также подожгли несколько нефтяных месторождений в сирийской провинции Хасеке, передает РИА "Новости" со ссылкой на государственное телевидение Сирии.



Два снаряда, выпущенных с территории Сирии, взорвались в турецком городе Джейланпынар, сообщает ТАСС со ссылкой на "Анатолийское агентство". В результате обстрела никто не пострадал.

Президент Турции Тайип Эрдоган в среду объявил о начале военной операции в Сирии. По его словам, она направлена против ИГ и "Рабочей партии Курдистана". Целью операции также является сохранение территориальной целостности Сирии, отметил турецкий президент.

Сирийское телевидение сообщило, что турецкие военные начали наносить авиаудары по двум городам.



Текст: Алексей Дегтярев