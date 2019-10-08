|20:50 Курды нанесли ответный арт-удар по Турции и подожгли нефтяные месторождения
20:41 Начальник отдела по борьбе с оргпреступностью ГУВД Бишкека Амангулов ранил из пистолета прохожего
18:45 Шиитские имамы в Ираке занимаются секс-трафиком, - Навал аль-Магхафи
18:41 В Афгане ликвидирован курбаши "Аль-Каиды" пакистанец Асим Умар
18:27 Эрдоган: Операция "Источник мира" в Сирии началась
17:04 Могила Чингисхана. Где она? (забайкальские следы)
17:01 New York Times: Росcпецназ ГРУ (в.ч. 29155) уже 10 лет дестабилизирует ситуацию в Европе
16:58 Греф (РосСбербанк) оказался дырявым корытом. Данные утекли с карт
16:55 Опасно лезть в пасть дракона (Об угрозах китайской экспансии в Туркестане), - А.Маннапов
16:54 КазНацУниверситет им. аль-Фараби начал двудипломную подготовку историков с итальянским Университетом La Sapienza
16:48 "История... В Казахстане науки такой уже нет (самопиар)", - Олжас Сулейменов
16:47 Что перевесит – перспектива импичмента Трампу или расследование против Байдена? - Дм. Седов
16:45 Англо-американский бизнес с нацистами. Ч. 1, - В.Катасонов
16:37 "Свидетели Иеговы" получили поддержку чиновников Кыргызстана, - Р.Шайхудинов
16:34 Краткий курд: зачем США вывели войска из приграничных районов Сирии, - А.Онтиков
16:32 Как убивали Украину, - Олег Царев
16:31 Dead of night: screenlife-сериал от Бекмамбетова про зомби и вечный онлайн
15:34 США предали курдов. Победила Россия, - Le Figaro
15:08 Турецкие войска вошли в Сирию, курды объявили мобилизацию
14:31 Чубайс куражится и кривляется. Когда за ним придут? - А.Серафимова
14:23 Иракские курды-барзанисты просят Россию о помощи
14:15 Олигарх Кулибаев (старший зять Елбасы) отдал пост главы КазФедерации бокса буржуину Ракишеву
13:40 Хохма-взнос. Казах-комик Нурлан Сабуров обвинил "папу" КВН А.Маслякова в поборах
13:00 Стишки Шуры были включены в Каз-учебник "Самопознания", разработанный женой и дочкой Елбасы
11:31 Инцелы. Молодые мужчины, у которых нет секса, - это будущие террористы, - Паскаль Энгман
11:09 Если национализировать Кумтор, все в Киргизии развалится через год, - О.Дуйшеев
10:53 Саида Рустамова послали послом Узбекистана в Англию
10:46 Россия упрощает порядок получения гражданства для высококвалифицированных специалистов, - "РО"
10:18 В Казахстане новый глава КУИС МВД - Тенизжан Джанибеков
09:41 Афганская ЦИК не может подсчитать голоса и откладывает оглашение итогов ПрезВыборов
05:51 Турки или курды? Трампа обвинили в предательстве союзников, - "НГ"
05:38 В России ограничили прием мигрантов на работу
05:36 Турция выдвинула сирийским курдам ультиматум
05:21 На выборах в парламент Косова победили ультра-правые-албано-нацики движения "Самоопределение" Альбина Курти
01:05 Йеменский капкан для нефтяного рынка, - А.Носков
00:55 Китай прокладывает путь в Персидский залив, - В.Скосырев
00:52 Китай отказался расследовать дело Байдена по просьбе Трампа
00:48 Правящий класс в США деградирует. Американское Политбюро идет по пути КПСС, - А.Халдей
00:42 Израиль ждет атак иранских беспилотников, - И.Субботин
00:37 Почему непобедимый Тамерлан повернул вспять от русских границ в 1395 году
00:35 Трамп сдал курдов Эрдогану… и пригрозил уничтожить турк-экономику, - Э.Чесноков
00:20 Bloomberg: Эрдоган загнал Трампа в сирийский угол
|Курды нанесли ответный арт-удар по Турции и подожгли нефтяные месторождения
20:50 09.10.2019
Курдские отряды "Демократических сил Сирии" (SDF) обстреляли турецкий город Нусайбин в ответ на авиаудары Турции по северу Сирии.
Силы SDF также подожгли несколько нефтяных месторождений в сирийской провинции Хасеке, передает РИА "Новости" со ссылкой на государственное телевидение Сирии.
Два снаряда, выпущенных с территории Сирии, взорвались в турецком городе Джейланпынар, сообщает ТАСС со ссылкой на "Анатолийское агентство". В результате обстрела никто не пострадал.
Президент Турции Тайип Эрдоган в среду объявил о начале военной операции в Сирии. По его словам, она направлена против ИГ и "Рабочей партии Курдистана". Целью операции также является сохранение территориальной целостности Сирии, отметил турецкий президент.
Сирийское телевидение сообщило, что турецкие военные начали наносить авиаудары по двум городам.
Текст: Алексей Дегтярев