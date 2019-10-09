 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китайские интернетчики научат россиян свободу любить, - В.Скосырев
00:01 10.10.2019

Москва и Пекин заключат договор о борьбе с нелегальным контентом в Сети

Владимир Скосырев
9.10.2019

Роскомнадзор сообщил, что подпишет документ о сотрудничестве с Администрацией киберпространства Китая 20 октября. Как предполагается, подписание состоится во время Всемирной интернет-конференции в Учжэне. Речь в соглашении пойдет о борьбе с запрещенной информацией. Оно подтвердит расширение взаимодействия двух стран. Однако критики Кремля полагают, что он намерен ограничить свободу интернета и ввести в России такие же ограничения для пользователей, какие существуют в Китае.

Агентство Reuters увязывает соглашение с ужесточением контроля властей над обществом, которое произошло в России при президенте Владимире Путине, а в Китае – при председателе Си Цзиньпине. Это общий момент в политике двух лидеров. Поскольку и Россия, и Китай подвергаются давлению и санкциям со стороны Запада, руководство обеих стран ощущает необходимость теснее координировать свои действия на международной арене. Это касается и Всемирной паутины.
В России, как напоминает ТАСС, операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. В июле Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тыс. руб. за невыполнение компанией требования закона "Об информации".

В беседе с "НГ" заместитель директора ИМЭМО РАН Александр Ломанов сказал: "У нас с китайцами контент на разных языках. В Китае предпринимаются очень большие усилия по устранению всего, что рассматривается как политически провокационный контекст. То есть все, что направлено на разжигание экстремизма, сепаратизма, цветных революций. Как правило, такие противозаконные публикации – на китайском языке. С другой стороны, все, что не устраивает Россию, – не на китайском, а на русском".

Эксперт полагает, что в договоре речь может идти о контроле за распространением какой-либо информации, исходящей с Запада. Ведь обе страны сейчас обеспокоены тем, что Запад пытается вмешиваться во внутреннюю политику при помощи платформ Facebook, Twitter и т. д. В России говорят о том, что Запад пытался влиять на демонстрации в Москве этим летом. Точно так же в Китае абсолютно уверены в том, что за демонстрациями в Гонконге стоят западные власти и западные некоммерческие организации.

"Поэтому скорее всего речь идет не о борьбе с неприемлемым контентом – ведь лишь ничтожная часть неприемлемого для Китая контента находится в России. И наоборот, неприемлемый для России контент не находится в Китае, – отметил Ломанов. – Думаю, на конференции будет идти обмен опытом, координация усилий по выявлению провоцирующей общество информации на социальных платформах".

Такое взаимодействие подтверждает, что между Москвой и Пекином достигнут очень высокий уровень взаимного доверия. Это ценный актив, который позволяет сотрудничать и в военной, и в такой информационно-политической сфере, как контроль над противоправными действиями в интернете, подчеркнул эксперт.
"Однако китайский опыт для России, пожалуй, является слишком жестким, его заимствовать нельзя. А российский подход, по китайским меркам, слишком свободный и либеральный, – считает Ломанов. – Тем не менее обе страны нацелены на то, чтобы не допускать разжигания нестабильности, цветных революций, провокационных слухов в интернете. Соответственно будет координация усилий в этой области. Она в интересах обеих стран. Россия и Китай распространяют информацию на своих языках. Поэтому самый большой интерес будет представлять выявление методов внешнего вмешательства. Ведь за попытками подорвать стабильность стоят примерно одни и те же силы".
Александр Ковалев, исполнительный директор фирмы Zecurion, сказал "НГ", что "подобные соглашения между правительственными ведомствами не представляют собой что-то совершенно новое. Речь не идет о том, что китайцы научат нас блокировать нежелательные сайты и мы лишимся доступа к Google. Китайцы научились более активно следить за появлением нежелательного контента. Имеется в виду не то, что он политически нежелателен для власти. Власть должна, к примеру, выявлять мошенников. В Китае очень большое население. Естественно, нам интересно знать, каким образом в Китае выявляют каких-то опасных людей".

По словам Ковалева, объемы трафика в Китае и с заграницей гораздо больше, чем в России. "Важно понять, как он работает. Мы можем сотрудничать с китайцами ради предотвращения каких-то атак на органы российской администрации, нецелевого использования ресурсов. Интересен опыт китайцев в импортозамещении. Они поставили дело так. Если вы что-то захотите купить в Китае и попытаетесь связаться по WhatsApp, то столкнетесь с трудностями. Этот сервис там не у всех есть. Приходится иностранцам устанавливать китайский We chat. Это дает преимущество китайскому бизнесу", – подчеркнул эксперт.
Китай далеко продвинулся в создании суверенного интернета. Этот момент для России тоже поучителен. Ведь нет гарантий, что Россию однажды не попытаются отключить от таких ресурсов, как Google, или других, заключил Ковалев.

Источник - ng.ru
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