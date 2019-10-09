 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вернут ли Жээнбеков и Трамп американскую военную базу в Кыргызстан?Вернут ли Жээнбеков и Трамп американскую военную базу в Кыргызстан?
00:27 10.10.2019

Вернут ли Сооронбай Жээнбеков и Дональд Трамп американскую военную базу в Кыргызстан?

Фото на память! Теперь ожидаются снимки уже не столь официозно-протокольного характера…

В октябре ожидается визит главы Кыргызстана С. Жээнбекова в Вашингтон для обсуждения и подписания межправительственного соглашения. Того самого, который был разорван Алмазбеком Атамбаевым в 2015 году.

БИШКЕК, 08 Окт - Orbita.kg. Мир меняется. Причем центробежные силы уже не сосредоточены лишь в Соединенных Штатах, как последние почти три десятка лет. Центры силы появляются в разных частях света, в том числе и на Евразийском пространстве. Время гордых одиночек проходит, на арене доминируют системы – военно-политические, финансовые и культурные. Предлагаем сфокусироваться на первых двух аспектах.

Источники в администрации главы КР сообщают, что лидер Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков скоро полетит в столицу США для подписания ряда соглашений. Не исключено, что и по линии военно-технического сотрудничества. Последний момент между тем может сильно напрячь главных партнеров и соседей официального Бишкека – Москву и Пекин.

Жээнбеков и Трамп – не первое свидание

Наш президент уже знаком с американским коллегой – год назад они общались в ходе посещения Сооронбаем Шариповичем заседания Генеральной Ассамблеи ООН. Это ежегодное мероприятие, на которое приезжают многие политические и общественные деятели мира. Тогда, по сути, было лишь шапочное их знакомство, фотографирование и на этом все. Все, что можно официально отобразить в релизах пресс-служб…

Отступать некуда – позади Москва и Пекин

Случайно или нет, но С. Жээнбеков уже пообщался с Владимиром Путиным в Оренбурге в ходе военных учений "Центр-2019" 20 сентября 2019 года. И даже преломил с ним там хлеб. Не исключено, обсуждались и вопросы предстоящего визита кыргызского президента в Уайт хаус…

Затем, 30 сентября 2019-го, было обсуждение в Ереване главами стран-участниц ЕАЭС темы трансграничных транспортных проектов, в том числе участвовал в заседаниях и Жээнбеков. Отметим, что в подобного рода вещах сегодня особенно заинтересован Китай со своей идеей всеохватной сети железных дорог в Евразии. А КР и КНР разделяют лишь один горный хребет. Зато у Кыргызстана на долю Поднебесной приходится почти половина внешнего долга, большая часть иностранных инвестиций на сегодня. Также обе страны состоят в такой организации, как ШОС, имеют более 1 тысячи километров общей границы, плюс в республике трудится и живет огромный массив граждан из Чжунго.

Естественно, как Кремль, так и Пекин, тоже интересует, какие такие инициативы могут обсуждаться в ходе предстоящего вояжа их кыргызского партнера к американцам…

США в Кыргызстане может интересовать лишь одна вещь – открытие новой военной базы или возрождение прежней, что располагалась на территории аэропорта "Манас", пока не была свернута летом 2014 года. Отсюда, как ранее неоднократно писалось, очень удобно контролировать западную часть Китая, Сибирь России, всю Центральную Азию, и держать под прицелом Иран. Но в глобальном масштабе для Вашингтона на первый план выходит именно КНР…

Политолог Игорь Шестаков:

- Думаю, что в ходе этого визита, о котором разговоры идут давно, Трамп и Жээнбеков могут обсудить следующее. Помимо традиционных "трех китов" - неправительственного сектора, образования и поддержки масс-медиа - наверняка будет затронута и тема военного сотрудничества. В первую очередь возможность открытия тренировочного центра американцами для армии Кыргызстана в Баткене. Эта тема существует еще со времен правления Курманбека Бакиева. Последовавший затем вывод Центра транзитных перевозок в 2014 году с территории республики нанес большой ущерб репутации США. Ведь это произошло без учета их интересов. Поэтому они заинтересованы в восстановлении реноме. Но сделать это будет сложнее, так как авиабаза "Ганси"/ЦТП располагалась на территории республики согласно мандату ООН на ведение антитеррористической кампании в Афганистане. А сегодня нет уже самой этой коалиции стран Запада и их войск в данной стране. Поэтому существует большая вероятность, что американская сторона может вновь поднять вопрос о так называемом "тренировочном центре" в Кыргызстане в ходе этого визита.

Источник - Orbita.kg
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