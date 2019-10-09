Жэньминь жибао: Apple поддерживает и провоцирует беспорядки в Гонконге

00:33 10.10.2019

Жэньминь жибао, Китай



В App Store доступна карта, которая для удобства жителей предоставляет информацию о транспорте и ситуации на дорогах. Но эта функция номинальна, считает издание. На самом же деле приложение отслеживает перемещение полицейских и таким образом развязывает руки преступникам, позволяя свободно творить бесчинства.

Жэньминь жибао (Китай): какие цели преследует компания Apple "сопровождением" нарушителей порядка?

09.10.2019



Есть такая карта, которая номинально предоставляет информацию о транспорте и передвижении для удобства жителей, а на самом деле отслеживает перемещение полицейских и облегчает деятельность преступников. Именно такая карта стала доступной в App Store для пользователей мобильных устройств Apple. Разработчик данного приложения и компания Apple, одобрившая его выпуск, не скрывают того, что карта создана для "сопровождения" нарушителей порядка. В чем заключаются намерения разработчика и компании Apple?

Эта карта является лишь одним примером. В музыкальной службе Apple Music в Сянгане появилась композиция "Независимость Сянгана". Эта песня с неясными мотивами в свое время была снята с прослушивания, а сейчас вновь "ожила", а также получила одобрение со стороны Apple в очень интересное время.

Бизнес бизнесом, политика политикой, никто не хочет связывать компанию Apple с беспорядками в Сянгане. Однако у людей уже сложились справедливые впечатления о том, что Apple сама хочет влиться в события в Сянгане, связывая бизнес с политикой и даже коммерческую деятельность с противозаконной.



Некоторые иностранные компании, скорее всего, не понимают чувства и логику китайцев. Китайцы, которые исторически страдали от оскорблений, никогда не были настолько сплоченными, как сегодня. Именно поэтому китайский народ не будет мириться и идти на уступки по принципиальным вопросам. Популярность "вирусного программного обеспечения" является предательством для китайцев, а искажения дел и фактов в Сянгане считается нарушением воли народа.



Компании Apple и другим подобным предприятиям необходимо проводить четкую грань между правдой и ложью, а также понять простую истину: если в Китае будет все хорошо, то и в Сянгане будет хорошо, и рынок для этих компаний будет шире и устойчивее.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.



Оригинал публикации: Каких целей преследует компания Apple "сопровождением" нарушителей порядка?

Опубликовано 09/10/2019