Макрон призвал "покончить с гидрой исламизма", - В.Малышев

00:45 10.10.2019 Кому выгоден терроризм?

Президент Франции призвал "покончить с гидрой исламизма"



В Париже прошла церемония прощания со служащими префектуры полиции, убитыми прямо на рабочем месте радикальным исламистом. В траурных мероприятиях принял участие президент Эммануэль Макрон, который произнес необычно резкую речь, особенно для наводненной иммигрантами "толерантной" Европы.



"Ваши коллеги пали под ударами безумного исламизма, несущего смерть, - сказал он, обращаясь к французским полицейским. - Эти семь минут погрузили префектуру полиции в небывалую тьму, но свет восторжествует, правосудие победит".



С суровым выражением лица Макрон пообещал "свернуть шею гидре исламизма" и обратился к нации, которая, по его словам, должна проявить все свое мужество, чтобы противостоять радикалам.



Президент также призвал французов быть бдительными и выявлять исламистов "на работе, в учебных заведениях и в любых ситуациях повседневной жизни".

Как известно, последний теракт в Париже произошел 3 октября. Выходец с Мартиники Микаэль Арпон, придерживавшийся радикальных исламистских взглядов и сам работавший в полицейском департаменте префектуры, напал с ножом на своих коллег. Он успел зарезать охранника помещения, майора полиции, администратора и сотрудницу отдела оперативной работы, после чего был застрелен полицейским-стажером.

"Нападавший, Микаэль Х., - пишет газета "Монд", - работал в этом подразделении в качестве компьютерного инженера в техническом отделе. Этот 45-летний помощник по административным вопросам, страдавший от частичной глухоты, родился в Фор-де-Франс, на Мартинике, в 1974 году. В префектуре Парижа он трудился с 2003 года. Он жил в муниципалитете Гонесс (департамент Валь-д"Уаз), женился в 2014 году, а за полтора года до совершения массового убийства принял ислам…"



Террор на конвейере



Cуровый и тревожный тон президента Франции понятен. За последние годы в стране террористические вылазки радикалов происходят постояннo. В марте 2012 года на юге Франции, в городах Тулуза и Монтобан, произошла целая серия убийств. Жертвами выходца из Алжира Мохаммеда Мера стали семь человек - три военнослужащих, учитель и ученики еврейской школы. Ответственность за теракты взяла на себя группировка исламистов, связанная с организацией Аль-Каида (запрещена в РФ).

7 января 2015 года в Париже был совершен террористический акт против редакции сатирического еженедельника "Шарли Эбдо", неоднократно публиковавшего карикатуры на пророка Мухаммеда. Были расстреляны 12 сотрудников журнала, 11 человек получили ранения. Террористы - братья Саид и Шериф Куаши (французы алжирского происхождения) - были ликвидированы в результате полицейской спецоперации.

9 января 2015 года четыре человека были убиты и еще 15 взяты в заложники в магазине кошерных продуктов у Венсенских ворот в Париже. В ходе спецоперации террорист был уничтожен. Им оказался Амеди Кулибали (француз, родился в семье выходцев из Мали).

13 ноября 2015 года в Париже и его пригороде Сен-Дени почти одновременно произошла целая серия терактов. Террористы-смертники привели в действие взрывные устройства около футбольной арены в Сен-Дени, где в тот момент шла игра сборных Франции и Германии. На матче присутствовал тогдашний французский президент Франсуа Олланд. На бульваре Шарон, бульваре Вольтер, улицах Фонтен-о-Руа и Алибер преступники открыли огонь по людям. Нападению подвергся также концертный зал "Baтаклан", где в тот момент выступала рок-группа.



Террористы взяли в заложники посетителей, а после прибытия полицейского спецназа начали массовый расстрел людей. В результате атак погибли в общей сложности 130 человек , ранения получили 352.



13 июня 2016 года в парижском пригороде Маньянвиле француз марокканского происхождения Лароси Аббала совершил нападение на полицейского, нанеся ему несколько смертельных ударов ножом. 14 июля 2016 года в Ницце во время гуляний в честь Национального праздника на набережной грузовой автомобиль врезался в толпу людей, которые пришли посмотреть салют. В результате атаки погибли 86 человек и более 430 человек пострадали.

1 октября 2017 года в Марселе рядом с вокзалом Сен- Шарль нелегальный иммигрант из Туниса Ахмед Ханачи нанес смертельные ножевые ранения двум женщинам. 23 марта 2018 года в городе Каркасон на юге Франции 26-летний француз марокканского происхождения Редуан Лакдим напал на людей в автомобиле с целью угнать его. Пассажир был убит, водитель - ранен…



Угроза исламизации



Этот список терактов далеко не полный и касается одной только Франции, но такое происходит и в других странах Западной Европы, которые захлестывает волна иммигрантов из стран Азии и Африки. Особенно зловеще все это выглядит на фоне недавнего заявления президента Турции Реджепа Эрдогана во время митинга в Эскишехире, где он, обращаясь к турецкой диаспоре в Западной Европе, заявил: "Покупайте лучшие машины. Живите в лучших домах. Нужно рожать не троих, а пятерых детей. Потому что вы - будущее Европы. Это будет лучшим ответом на несправедливость по отношению к вам".

И уже открыто пригрозил: "Если Европа будет продолжать в том же духе - ни один европеец ни в одной стране мира не сможет спокойно и безопасно ходить по улицам. Европа сама пострадает от этого".

О грозящей Европе исламизации говорят уже давно. Об этом предупреждал и написанный в жанре антиутопии роман российской писательницы Елены Чудиновой "Мечеть Парижской Богоматери". В этой книге Евросоюз в одно прекрасное утро объявляет ислам государственной религией. Собор Парижской Богоматери превращается в кафедральную мечеть, как некогда это случилось со Св. Софией в Константинополе. "Старые" европейцы сосланы в гетто, их дочери растасканы по гаремам и публичным домам. Католическая Церковь уходит в катакомбы, как во времена гонений на первых христиан…

А после того, как в этом году знаменитый собор Парижской Богоматери сгорел, то многие восприняли это как настоящее знамение, предупреждение об угрозе европейской цивилизации.

Об этом же предупреждают и данные статистики.



По данным исследований PewResearchCenter, во Франции в 2010 году насчитывалось 4 миллиона 710 тысяч мусульман, что составляет примерно 7,5 процента от общего населения страны. Опрос Ipsos в октябре 2014-го показал - большинство французов уверены, что в стране проживают не менее 31 процента мусульман, потому что "они везде".



Если это так, то, учитывая, что мусульманские семьи имеют куда больше детей, чем французы, лет через 20-40 мусульмане неизбежно составят большинство населения Франции. Сегодня в стране 2100 мечетей. Для сравнения: в 1985 году их было 900.

И дело не только в нашествии толп иммигрантов. Грозные симптомы гибели, распада и разложения все явственней просматриваются сегодня в доме европейском. Стремительно растет преступность. За последние 30-40 лет она увеличилась в Великобритании и Швеции - в 6-7 раз, во Франции - в 5-6 раз, в Германии - в 3-4 раза и т. д. Губительный яд либерализма, толерантности, вседозволенности разъедают веками устоявшиеся нормы нравственности, устои традиционной семьи, что ведет к забвению христианских заповедей, на которых построена европейская цивилизация.

Число мусульман в Европе выросло с 29,6 млн человек в 1990 году до 44,1 млн в 2010 году. Доля в населении увеличилась почти на 50%. А сейчас, благодаря гигантской волне эмиграции, эта цифра стремительно увеличивается.



"Смерть Запада"



В своей книге "Смерть Запада", написанной в 2002 году, Патрик Дж. Бьюкенен, советник президентов Никсона и Рейгана, пишет, что ХХI век ознаменовался началом своего рода Четвертой мировой войны, войны цивилизационной, в которой евро-атлантической цивилизации Запада противостоят цивилизации "второго" и "третьего" миров. Эта война, в отличие от предыдущих, ведется без применения оружия (если не считать локальных вооруженных конфликтов), она носит "информационно-культурный" характер, и ее исходом, судя по тому, как складывается ситуация, станет поражение Запада и гибель не просто очередной империи, но всей его цивилизации, утверждает автор книги.

Катастрофическое положение, с точки зрения Бьюкенена, складывается в Европе. Подобно тому, как прирост населения всегда считался признаком здоровья нации и цивилизации в целом, депопуляция есть признак болезни народа и общества.

Западная Европа, несмотря на все свое могущество и богатство, находится сейчас в глубочайшем упадке. Из сорока семи европейских стран только одна, мусульманская Албания, демонстрировала в 2000 году уровень рождаемости, достаточный для сохранения народа. Остальная Европа вымирает.



По прогнозам, в период с 2000 по 2050 гг. население земного шара возрастет на три с лишним миллиарда человек и составит свыше девяти миллиардов, однако это произойдет исключительно за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки, а сто миллионов европейцев просто-напросто исчезнут с лица земли…



При сохранении текущего уровня рождаемости европейское население к концу XXI столетия сократится до 207 миллионов человек (это 30 % от сегодняшнего). "Колыбель западной цивилизации станет и ее могилой", – утверждает Бьюкенен.

Между тем русские философы предвидели падение Западной Европы еще в XIX веке, еще до того, как ее стали захлестывать волны эмиграции. О ее вырождении писал Константин Леонтьев. По его мнению, так называемая демократизация Европы, всеобщее уравнение и смешение, вообще "эгалитарно–либеральный прогресс" (т.е. антитеза процессу развития), есть бесспорный симптом увядания Запада. "Вся Европа с XVIII века уравнивается постепенно, смешивается вторично. Она была проста и смешана до IX века; она хочет быть опять смешана в XIX веке, она стремится посредством этого смешения к идеалу однообразной простоты и, не дойдя до него далеко, должна будет пасть и уступить место другим… Везде одни и те же более или менее демократизированные конституции. Везде германский рационализм, псевдобританская свобода, французское равенство, итальянская распущенность или испанский фанатизм, обращенный на службу той же распущенности… везде слепые надежды на земное полное равенство! Везде ослепление фаталистическое, непонятное!".

Понимают ли в Европе реальность такой угрозы?

Как свидетельствует выступление президента Франции уже, наконец, стали понимать. Против засилья иммигрантов выступают политические лидеры в Италии, Венгрии, Австрии, Голландии.

Однако не только иммигранты - причина роста террористических вылазок террористов во Франции и других странах Западной Европы.



Кто создал "Аль-Каиду"?



На самом деле ситуация еще более сложная, поскольку на Западе есть силы, заинтересованные в терроризме. Так, в ответ на обвинения в адрес ислама турецкая газета Yeni Çağ пишет: "Если страны не могут выработать единую позицию в отношении человеконенавистнического терроризма и даже затрудняются дать общее определение террора, то не стоит удивляться, что терроризм забирает множество человеческих жизней. Центры влияния, ведущие войны чужими руками, используют терроризм как инструмент для подчинения стран, с которыми они конкурируют".



Турецкая газета обвиняет Запад в лицемерии и напоминает, что США откровенно поддерживали бен Ладена и "Аль-Каиду" (запрещена в РФ) против СССР.



"ЦРУ, - пишет газета, - организовало джихадистские группы. В 1980-е годы в Пакистане были открыты джихадистские школы - медресе. Учащихся этих медресе называли "талибами". Миссией этих школ было не толкование ислама, а промывание мозгов и превращение их учащихся в роботов, готовых к смерти.

В результате поддерживаемый США "Талибан" породил "Аль-Каиду" (запрещены в России - Ред.)… Американская оккупация Ирака послужила причиной возвращения "Аль-Каиды" в качестве ИГИЛ (запрещена в России - Ред.).



Сегодня ИГИЛ причиняет боль тем, кто вчера создал его. Террор - это вина человечества, а не ислама! Когда теракт, произошедший во Франции, объясняют словами "мы столкнулись с исламским терроризмом", или когда говорят о "крестовом походе" после терактов 11 сентября, это не проливает свет на реальные факты. Рассматривать террор в качестве "формы ислама" или продукта радикализации ислама - значит легитимировать террор…Терроризм с применением начиненной взрывчаткой машины или атаки террориста-смертника носит нигилистический характер, который совершенно не соответствует исламской традиции, - заявляет турецкая газета.



А потому участившиеся вылазки террористов во Франции и в других странах, прикрывающихся лозунгами радикального ислама, на самом деле следует рассматривать не только как действия группировок воинствующих радикалов, но, прежде всего, как результат происков закулисных кукловодов-глобалистов, которым выгодно нагнетание напряженности в мире для решения собственных геополитических задач доминирования в мире.



Владимир Малышев

09.10.2019 Источник - stoletie.ru

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