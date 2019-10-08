Конец нефтяного безумия? Россия может не опасаться даже самых низких цен на черное золото

00:47 10.10.2019 Дмитрий Малышев, Алексей Подымов

08.10.2019



Никто не будет спорить, что Россия по-прежнему зависит от нефти. Но уже не всецело, и не так беспросветно, что при неблагоприятной конъюнктуре ей хоть в петлю лезь, хоть в дефолт. К такому обнадеживающему выводу сегодня приходят не только эксперты из российских федеральных ведомств, но и многие зарубежные аналитики, начиная с Bloomberg, и кончая тремя ведущими мировыми рейтинговыми агентствами – Standart&Poors, Moodys и Fitch Ratings. Мы все же обратимся в первую очередь к оценкам соотечественников, поскольку им за свои позитивные оценки "отвечать придется"…



Апокалипсис. Сценарий номер ноль



Сценарий с падением мировых цен на нефть до отметок в районе 10 долларов за баррель, как было во времена нефтяного кризиса 70-х годов или в конце 90-х, что привело Россию к дефолту, сегодня вроде бы нереален. Слишком уж много факторов работает на то, чтобы черное золото сильно в цене не падало. Поскольку плохо от этого, судя по всему, будет всем – даже покупателям.

Тем не менее… Ведь никто даже и думать не смел о том, что США с таким прагматиком как Дональд Трамп в Белом доме, вдруг ввяжутся в торговые войны сразу и с Китаем, и с Евросоюзом. А несчастному Ирану при этом и вовсе будут регулярно грозить уже войной настоящей. Тем не менее в реальности Китай и США сейчас ведут себя как продавец и покупатель на старом деревенском базаре, которые схватили друг друга за грудки прямо над бочкой с солеными огурцами, а та грозит вот-вот опрокинуться.

Однако в последние дни спрос на нефть на мировом рынке снова стал падать. Сейчас продажи и покупки идут в диапазоне от 52-54 до 58-60 долларов за баррель, и этот коридор понемногу сползает вниз. Все дело в том, что Саудовская Аравия после атаки так и "неопознанных" всерьез дронов на ее НПЗ удивительно быстро восстановила добычу. И этот фактор неожиданно был подкреплен другим из той же области – США вдруг смягчили риторику в отношении Ирана. Судя по всему, в Вашингтоне все же приняли во внимание беспрецедентно единую и согласованную поддержку, которую высказали в адрес Тегерана уже не только Россия и Китай, но и многие из союзников США.



При этом сама ситуация на рынке нефти остается абсолютно непредсказуемой, на что в одном из своих последних выступлений обратил внимание российский министр энергетики Александр Новак.



Вот эта непредсказуемость и заставляет проанализировать для начала худший из всех возможных сценариев развития событий на рынке нефти. Исключать его совсем нельзя, так как в нем задействованы силы и персонажи, тоже не слишком предсказуемые, как тот же американский президент. Вот ведь Запад так любит по каждому поводу спускать чуть ли не всех собак на Россию и ее лидера, но ведь знает почти всегда, чего от них ждать.

Так вот, те же саудовские шейхи вполне могут в какой-то момент договориться с США о резком наращивании добычи и поставок нефти. А параллельно с этим пойти на отмену всех ограничений для таких нефтяных изгоев, как Иран и Венесуэла. Да еще подкормят обещаниями или же конкретными финансовыми вливаниями лидеров не самых больших нефтяных держав, вроде Азербайджана, Туркмении, Нигерии или Румынии, чтобы они тоже не перекрывали свои нефтяные краны. И вот вам пожалуйста – скромный, но стабильный прирост добычи где-то в несколько процентов может аукнуться провалом цен сразу процентов на 40-50. Рынок ведь живет не сегодняшним днем, а тенденциями.



Жить будете плохо, зато недолго



Нефтетрейдерам будет достаточно лишь продемонстрировать ту самую тенденцию, чтобы загнать в угол "непокорных", таких как Иран. У Ирана, в отличие от той же Саудовской Аравии, нет колоссальной денежной подушки, заполненной донельзя за годы нефтяного безумия. Есть небольшой запасной нефтяной аэродром в виде союзного Катара, давно сидящего в изоляции от всего остального аравийского мира, но на него надежда слабая. К тому же там, в Катаре, на сегодня расходы на грядущий футбольный фестиваль 2022 года здорово зашкалили.



Россия, понятное дело, при таком сценарии тоже попадает под раздачу, теряет чуть ли не треть бюджетных доходов, и вынуждена будет проедать резервные фонды и даже золотовалютные запасы.



Однако при всем желании, даже при таком апокалиптическом сценарии слишком надолго дело затянуться не сможет. И не потому, что у его авторов денег не хватит – США вместе с саудитами вообще-то могут позволить себе демпинговать сколь угодно долго. Ведь даже станок ФРС им теперь включать не надо – рисуй себе нолики на компьютере. Важнее другое – рынок достаточно быстро "нажрется" нефтью по самое не могу, и сам станет откатывать уже вверх. Это рыночная аксиома. Просто будет сама собой сформирована некая система нефтяных резервов, куда и пойдут излишки черного золота. В конце концов, китайцы нефтехранилищ настроят ровно столько, сколько надо, лишь бы безумие кончилось.

А безумие будет, когда гонять на байках и авто станут и трехлетние детки, и дрессированные обезьяны. Не говоря уже о тучах беспилотников – в небе и на земле. Но это все, будем надеяться, из области фантастики, а пока общее самочувствие нефтяного рынка вполне можно назвать сбалансированным. При этом спрос на черное золото скорее может не вырасти, а упасть. И все из-за обострения торговых войн и общего спада в мировой экономике.

Несмотря на это, в российском министерстве финансов все-таки решили подсчитать потери бюджета на случай самом ужасного из всех сценариев развития событий. Расчет велся, исходя из цены на нефть марки Urals около 10 долларов за баррель, как было когда-то летом 1998 года, накануне дефолта. В Минфине пошли даже дальше, решив проверить, что будет, если такая цена продержится не несколько месяцев, а лет этак 10, а российская казна будет постоянно недополучать уже не треть, а две трети годового ВВП.



Добыть бы рад, продать не в силах



Все оказалось довольно страшно, но не настолько, чтобы сразу готовиться к дефолту, потому что объем накопленной уже сейчас подушки безопасности достаточен, чтобы суметь за этот время перевести экономику на совсем другие рельсы, обеспечив ответ на внутренний спрос в виде растущего внутреннего производства в тех сферах, которые Россия пока предпочитает не развивать вовсе. Не развивать из-за того, что они не выдерживают конкуренции с тем же Китаем или Турцией.

С закрытием же рынка из-за упавшего курса рубля, примерно как осенью 1998-го, конкуренция сойдет на нет и недоразвитые отрасли получат прекрасные возможности для своего развития. И останется Россия, быть может, чуть отсталой, но независимой или почти независимой – от нефти, и не только от нее.

Однако все, что описано выше, это не более, чем предупреждение.



Самый реальный вариант на сегодня – это достаточно продолжительное снижение цены на нефть до 40 долларов за баррель. Но в этом случае российский бюджет вообще серьезно не пострадает, так как от пресловутой цены "отсечки" это совсем недалеко, расходовать резервные фонды почти не придется.



Причем многое можно будет компенсировать за счет дальнейшего наращивания объемов добычи.

После того, как мы беспрекословно выполняли жесткие требования соглашений ОПЕК плюс и ОПЕК с двумя плюсами, России это даже позволено.

Другое дело, что возможности наращивания объемов добычи у нас весьма ограниченные, они появляются лишь при высоком уровне нефтяных цен, который позволяет распечатывать низкорентабельные скважины и целые месторождения, законсервированные до лучших времен. А поскольку указанный уровень цен на нефть, как считает наш министр Новак, достаточно долго будет оставаться актуальным, главную роль будет играть рост добычи сырья в США и других странах.

Именно он способен нивелировать то повышение цен, которое возможно под воздействием потери значительных объемов производства в Иране и Венесуэле. Это же работает и как фактор ликвидации последствий сентябрьской атаки дронов на саудовскую нефтяную инфраструктуру.



Плюс-минус ОПЕК



Впрочем, большие сложности у России сейчас связаны не столько с добычей, сколько со сбытом. Вроде бы заключены тысячи фьючерсных контрактов на поставки, и вроде бы у лидера страны давно наладился диалог не только с королем Саудовской Аравии, но и с самым влиятельным из ее принцев. Однако почему-то отнюдь не российскую нефть сразу предлагают на рынках в случае форс-мажорных обстоятельств. Нельзя исключать, что этот особый статус российской нефти связан с теми особыми отношениями, которые сложились у нашей страны с ОПЕК, где всегда хотели видеть Россию в своих рядах.

Мало кто обратил внимание, что ОПЕК вообще-то по минимуму проявила себя по поводу последней сцены из сериала о ирано-аравийском противостоянии. Впрочем, члены организации в этом смысле не одиноки. Вообще, все случилось как-то не вовремя, что быть может, даже и к лучшему. Европейским политикам в разгар осени 2019-го вовсе не до того – у них явно затягивается сага с Брекситом, на разного рода выборах творится нечто непонятное, турки вот-вот по курдам каленым железом пройдутся и жди сотни тысяч новых беженцев, да и в еврокомиссары лезут всякие провинциальные недоучки. А еще ведь и надо что-то делать с "молчанием датчан" по Nord Stream-2.

Какие тут дроны, какая война? Да пусть там мусульмане сами с собой сначала разберутся. Они что вообще про 100 долларов за баррель забыли?



Кажется, что и политики, и западные СМИ приняли некий обет молчания, предпочитая жить, исходя из того, что в среднесрочной перспективе справедливые цены на нефть – это 50 долларов за бочку. Кстати, в России бюджет в 2019 году тоже был "сверстан, исходя из цены 43-45 долларов за баррель".



По словам Александра Новака, "США способны конкурировать в производстве нефти с Россией благодаря крайне низкой стоимости кредитов и тому, что облагают налогами преимущественно на прибыль компаний, а не на выручку или уровни добычи, как это происходит в России".

Министр уточнил, что предлагает расширить применение налога на добавленный доход вместо налога на добычу полезных ископаемых, основанного на объемах добычи, а не на рентабельности проекта.

…В понедельник, 7 октября, по данным ICE, стоимость декабрьского фьючерса на баррель нефти марки Brent находилась возле отметки 60 долларов. Источник - stoletie.ru

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