В Сирии поставлено на карту будущее Эрдогана, - И.Субботин

00:54 10.10.2019

Президент Турции начал военную операцию "Источник мира"

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

9.10.19



Механизированные колонны турецкой армии подходят к сирийской границе. Фото Reuters

Операцию "Источник мира" в северо-восточных районах Сирии Турция начала с авиаударов. Боевые действия стали темой телефонных переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Анкара убеждена, что силовые меры нужны для стабилизации ситуации у турецких рубежей. Однако эксперты предупреждают: такая "стабилизация" в долгосрочной перспективе может иметь неприятные последствия для самого Эрдогана.

Первым под ударом оказался сирийский населенный пункт Рас эль-Айн. По данным CNN Turk, турецкое командование задействовало самолеты F-16. Главной же силой наземного наступления стали лояльные Турции фракции сирийской оппозиции, объединенные под зонтичной структурой – Сирийской национальной армией.



"Запланированная операция на востоке от реки Евфрат поспособствует установлению мира и стабильности в Сирии и откроет путь к политическому процессу в Сирии", – заявил турецкий лидер в разговоре с Путиным. При этом он высоко оценил вклад РФ в мирный процесс. Путин, в свою очередь, "призвал турецких партнеров тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса".



Накануне Россия продемонстрировала нейтральную риторику, но ответственность за ситуацию на северо-востоке Сирии возложила на США. "Американцы организовывали там квазигосударственные структуры, обеспечивали их жизнедеятельность, жизнеспособность и очень активно продвигали курдскую тему таким образом, который вызывал возражение у арабских племен, традиционно проживающих на этих территориях", – сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.



Турция уточняет, что "Источник мира" направлен против действий курдских военизированных формирований и "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) в приграничных зонах. Информатор базирующегося в Вашингтоне издания Al-Monitor сообщил, что 9 октября турецкая сторона задействовала дипломатический канал с США, чтобы сообщить о начале операции. Это, как отмечает издание, было сделано на фоне растущего скепсиса американских военных чиновников по поводу не раз анонсированной властями Турции кампании. До этого под эгидой Турции на севере Сирии проводились операции "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь".



Возглавляемые курдами административные структуры в северо-восточной Сирии объявили 9 октября "всеобщую мобилизацию". В свою очередь, имевший поддержку США альянс "Демократические силы Сирии" (ДСС), большинство в котором составляют курдские соединения, призвал международное сообщество повлиять на Анкару. В городе Хасеке, который является политическим центром самоуправляемого Курдского региона, представители ДСС провели пресс-конференцию, на которой призвали "ООН и другие гуманитарные организации занять антитурецкую позицию и оказать противодействие турецким планам". Руководство альянса, которое, похоже, так и не сумело убедить в своей необходимости местные арабские племена, обвинило турок в поддержке ИГ.



Ситуацию, по-видимому, может осложнить и позиция Ирана, который вместе с Турцией и Россией входит в астанинскую тройку. Президент Исламской Республики Хасан Рухани призвал турецкое руководство проявить сдержанность и избежать насилия. В своем заявлении политик, впрочем, не преминул напомнить о том, что американский контингент должен покинуть Сирию. Что примечательно, 9 октября иранские Вооруженные силы (ВС) неожиданно начали военные учения вблизи границы с Турцией. Отсутствие содержательных подробностей этих маневров дало повод говорить о том, что они служат "сигналом" для Турции. Гарантией стабильности на севере Сирии в Иране считают присутствие сирийской правительственной армии.



"Сирийские" амбиции турецкого руководства аналитики не раз называли причиной стремительного падения в Турции рейтингов Партии справедливости и развития, которую возглавляет Эрдоган, и растущего влияния оппозиционных политиков. С сирийским досье инсайдеры турецкой прессы связывали даже происшедший больше месяца назад уход из турецких ВС нескольких влиятельных генералов. По этим данным, в армейских структурах царит разочарование той политикой, которую гражданские чиновники проводят за рубежом.



Опрошенные "НГ" эксперты полагают, что сирийская кампания Эрдогана – это скорее бомба замедленного действия. "Все основные оппозиционные партии, кроме прокурдской Партии демократии народов, одобряют операцию, – заявил "НГ" проживающий в Анкаре эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов. – Голосование в Меджлисе по продлению мандата использования ВС в Сирии и Ираке – прямое тому свидетельство. С другой стороны, надо учитывать, что сегодня трудно выступать в Турции с антивоенных позиций. Что касается армейских кругов, мне кажется, что сильной оппозиции новой операции нет. Во-первых, все понимают, что она необходима. Во-вторых, операция может усилить позиции Анкары в политическом процессе". Однако аналитик делает оговорку: "Единственное, что может вызвать возражение у армии – глубина операции, которая зависит от ее политических целей".



Турецкий политолог Керим Хас напомнил "НГ", что в течение нескольких лет турецкая политическая элита проводила чистки "несогласных". "Особенно эти чистки затронули армейский сектор, – отмечает аналитик. – Стоит напомнить, что массовым увольнениям и арестам подверглась вся вертикаль: от младших по званию до генералов. Чистки коснулись даже военных училищ, студентов военных академий. Поэтому большинство из тех, кто хоть что-то мог возразить, уже либо уволен, либо арестован, либо из чувства самосохранения боится подать голос. Тот факт, что несколько генералов подали в отставку, еще не говорит о том, что это "голос оппозиции". Неизвестно, что именно заставило их уйти и каков истинный повод, ведь это весьма рискованное мероприятие в современной Турции".



Но в долгосрочной перспективе Хас считает возможным рост оппозиционных настроений – даже внутри армии. "Спусковым крючком может стать обострение ситуации в Сирии, массовый приход джихадистских групп на территорию Турции и обострение курдского вопроса, – допускает эксперт. – Что касается оппозиции сегодня, один тот факт, что все так называемые оппозиционные партии, даже кемалистская, поддержали продление на год военного присутствия Турции в Сирии, говорит о тотальных проблемах оппозиции и ее реальных взаимоотношениях с властью".