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|США готовят супер-санкции против Эрдогана и его присных - вплоть до ареста счетов
08:11 10.10.2019
Американские сенаторы предлагают ввести масштабные санкции против турецких руководителей
Американские сенаторы Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд) и Линдси Грум (республиканец от штата Южная Каролина) предлагают ввести санкции в отношении американских активов президента Турции Тайипа Эрдогана, а также активов вице-президента страны, главы Министерства обороны, внешнеполитического ведомства, Минфина, Минторга и Министерства энергетики в связи с начатой Анкарой операцией на северо-востоке Сирии. Основные положения соответствующего законопроекта Ван Холлен опубликовал в среду у себя в "Твиттере".
Помимо этого предлагается ввести визовые ограничения для турецкого руководства, а также санкции в отношении Турции в связи с покупкой российских С-400.