 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Huawei как ударная сила Китая, - Е.Пустовойтова
08:31 10.10.2019

Елена ПУСТОВОЙТОВА | 10.10.2019 |

"Это было похоже на подготовку к войне"
По приглашению США из Пекина в Вашингтон отправилась очередная делегация переговорщиков, откровенно настроенных против "всеобъемлющей торговой сделки", которую настойчиво предлагает Китаю Дональд Трамп. Учитывая, что двенадцать попыток урегулировать проблему дефицита США в торговле с Поднебесной закончились фиаско, только безнадежный оптимист может позволить себе надеяться на успех.

Как сообщает агентство Синьхуа, глава китайской делегации вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ проведет торгово-экономические консультации с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином. Отстаивать интересы Китая прибыли директор Народного банка Китая И Ган и другие заинтересованные лица в ранге не ниже заместителей министров.

Понимание безнадежности предстоящих переговоров присутствует не только у китайцев. По обе стороны Тихого океана знают, что и Лайтхайзер, и Мнучин, принимающие китайскую делегацию, получили указание из Белого дома руководствоваться только одним принципом: выгодой США. Однако самое торгующее государство на планете едва ли признает себя вассалом Вашингтона. Тем более что Белый дом объявил 7 октября, что, помимо проблем взаимной торговли, намерен обсуждать с китайцами принудительную передачу технологий, право интеллектуальной собственности, нетарифные барьеры, сельское хозяйство и деятельность правоохранительных органов КНР. Худшего старта для дискуссии трудно придумать.

Как напомнило агентство финансовой информации Bloomberg, Лю Хэ перед поездкой заявил, что "он привезет в Вашингтон предложение, которое не будет включать обязательства по изменению промышленной политики Китая или отказ от государственных субсидий, чего давно уже добиваются США".

Кампус производителя смартфонов Huawei в китайском Шэньчжэне
Одного этого было достаточно, чтобы отменить визит, но он состоится, и аналитики видят к тому несколько причин. Угроза импичмента Трампу и охлаждение американской экономики из-за торговых баталий требуют от американского президента продемонстрировать успех в самой горячей битве. Это тем более важно, когда акции на биржах падают, йена ползет вверх, а юань снова дешевеет. Однако здесь открывается возможность для Пекина "использовать импульсивного президента США к своей пользе". Чтобы выиграть в глазах избирателей (перед ноябрем 2020 для Трампа это главное), можно пойти и на компромисс.

И Bloomberg, и японская Asia Nikkei полагают, что переговорщики в Вашингтоне постараются добиться промежуточной сделки, не углубляясь в содержание проблем, по которым стороны занимают противоположные позиции, и сосредоточившись на трех темах: увеличение экспорта в Китай американских сельскохозяйственных продуктов и энергоносителей; выполнение обязательств по защите прав интеллектуальной собственности; частичное ослабление тарифов США. Остальные проблемы могут быть перенесены на следующий год.

И все это было бы реально, если бы не одно обстоятельство. New Eastern Outlook сообщает, что ближайший союзник Штатов в Юго-Восточной Азии – Мьянма – демонстративно проигнорировала Трампа и приняла решение не отказываться от услуг Huawei. Это не мелочь. Ослушаться американского президента, который запретил сотрудничество с Huawei "всем своим", означает признание большей ценности перспектив сотрудничества с Поднебесной. И дело тут не только в том, что американские производители мобильных устройств уже не могут противостоять Huawei в конкурентной борьбе. В Юго-Восточной Азии не надо объяснять, что доминированию США в регионе – конец. Что есть "новый паровоз", который вытянул мировую экономику из кризиса 2008 года, что он уже проложил новый "шелковый путь", и успеть вскочить в вагон, идущий по этому пути, значит сделать правильный выбор.

Huawei еще в начале года организовала тайную встречу двух десятков инженеров Huawei Technologies, которым было поручено к осени поднять до мирового уровня сборку чипов на Changjiang Electronics Technology – предприятии, производящем чипы. "Они работали семь дней в неделю. Если честно, это было похоже на подготовку к войне", – пишет Asia Nikkei.

Пытаясь остановить экспансию Huawei, вытесняющей американские гиганты Apple, Google, Alphabet, США получили обратный эффект. Месяц назад Huawei представила свою операционную систему Harmony, завершив процесс перехода на собственные комплектующие. Сейчас эта китайская компания с годовым доходом в 105 миллиардов долларов – лидер среди производителей телекоммуникационного оборудования, работающий в 170 странах мира. Ее отказ от закупок в США вызвал подъем высокотехнологического производства в Азии. Все компании, производящие компьютерные чипы, получили летом сообщения о необходимости максимально увеличить производительность и гарантии того, что все будет закуплено. На два года вперед продать 80 процентов своей продукции – кто еще в мире может позволить себе такое?

Опыт Huawei и есть тот главный аргумент, который делает китайскую делегацию неуступчивой на переговорах в Вашингтоне.

Источник - fondsk.ru
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