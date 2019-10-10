Конец нефти и Конец света, - Дм.Мигунов

08:34 10.10.2019 Нефть не нужна: когда спрос на черное золото перестанет расти

"Известия" посмотрели наиболее авторитетные прогнозы "конца света" для нефтяников



Дмитрий Мигунов

10.10.19



Министерство энергетики России считает, что в 2030-е годы мировой спрос и потребление нефти начнут падать. Cогласно новому проекту Энергетической стратегии России до 2035 года, через 20 лет будет достигнут пик использования нефти в мире, что будет связано с широким использованием возобновляемых источников энергии. Более того, в сентябре на совещании у министра Александра Новака говорилось о том, что спрос на нефть начнет снижаться уже после 2025 года. Между тем многочисленные прогнозы самых разных аналитиков показывают, что четкого понимания о датах пика спроса на углеводороды в мире нет и попытка угадать будущее остается делом неблагодарным.



Хотя такой сценарий и маловероятен, за 10 лет страна может недополучить доходы в размере 70% годового ВВП

До нынешнего года проблема долговременного сокращения спроса на нефть в России почти не поднималась. Среди опасностей, грозящих углеводородной индустрии в стране, гораздо чаще назывались избыток предложения со стороны других государств, в частности США с их сланцевой нефтью, а также Саудовской Аравии, располагающей самыми большими запасами в мире.



Еще более актуальной угрозой считалось исчерпание собственных нефтегазовых ресурсов. Так, в 2008 году президент "Лукойла" Вагит Алекперов предупреждал, что добыча в стране выходит на плато, а через несколько лет будет сокращаться. Позже подобные прогнозы делали и другие эксперты и представители нефтяной индустрии. Тем не менее, несмотря на все перепады цен, производство нефти в России продолжало расти и за последнее десятилетие увеличилось почти на 15%.



На перспективу падения именно мирового спроса на нефть из лиц, имеющих отношение к углеводородному сектору, впервые обратил внимание председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. В интервью "Ведомостям" в начале текущего года он сказал, что надо поскорее добыть и продать все черное золото, которое есть в недрах страны, потому что "потом это будет никому не нужно". Полученные же средства нужно использовать на коренную перестройку экономики и отход от сырьевой модели развития. Теперь идея вышла на уровень правительственной стратегии, хотя пока нет ни малейших признаков того, что в связанных с "нефтянкой" деловых кругах кто-то разделяет подобный подход.



Точный прогноз о том, когда нефть перестанет быть нужной, сделать крайне сложно. Собственно говоря, и на Западе об этом толком не говорили до последнего десятилетия. В качестве основной угрозы фигурировал пик нефти, предсказанный Марионом Хаббертом и экспертами Римского клуба в работе "Пределы роста" в 1970-е. В середине нулевых годов ажиотаж вокруг окончания нефтяных запасов достиг апогея, что во многом спровоцировало рост цен до исторических высот (почти $150 за баррель летом 2008 года). Все эти прогнозы не сбылись, а интерес экономистов и футурологов с пика нефти переключился на пик спроса на нефть, чему поспособствовала как сланцевая революция в США, так и серьезные успехи, сделанные зеленой энергетикой в производстве электроэнергии из возобновляемых ресурсов, главным образом солнца и ветра.



Зато сейчас недостатка в прогнозах быстрого и неумолимого падения потребления углеводородов нет. К примеру, норвежская консалтинговая компания DNV, работающая с фирмами как зеленой, так и традиционной энергетики в более чем 100 странах, предсказывает, что максимум мирового спроса на нефть придется на 2022 год. Аналитики DNV объясняют этот факт бурным ростом популярности электромобилей, которые, по их мнению, через три года будут обеспечивать весь рост авторынка, тем самым снижая потребление нефти машинами с ДВС.



DNV считает, что электромобили составят половину мирового автопарка уже к 2032 году (сейчас примерно 0,5%). К середине века уже три четверти всех автомобилей будет обладать электрическим двигателем. При этом компания не ждет существенного роста потребления продуктов нефтехимии.



В этом основное отличие прогнозов DNV от Международного энергетического агентства (МЭА), которое выступает с куда более консервативными предсказаниями. Агентство считает, что нефтехимическая отрасль выступит подушкой безопасности, которая смягчит падение спроса на производное от нефти топливо. В целом же МЭА предлагает два варианта развития событий. По одному из них, названному "новой политикой", спрос продолжит расти до 2040 года, хотя и существенно замедлится. Через 20 лет суммарное потребление нефти в мире составит 106 млн баррелей в день, менее чем на 10% больше, чем сейчас.

Согласно варианту "устойчивого развития", спрос на нефть стабилизируется к 2025 году, а затем начнет падать. К 2040 году он может опуститься более чем на 20 млн баррелей - до 75 млн баррелей в сутки. Условием реализации такого варианта называется прямое вмешательство правительств мира в экономику с целью борьбы против потепления климата.



В свою очередь, управление энергетической информации США (EIA) настроено весьма позитивно по отношению к нефти. В управлении считают, что к 2040 году спрос на нефть и газоконденсат достигнет 125 млн баррелей в день. При этом представители агентства не сомневаются, что альтернативная энергетика будет стремительно развиваться. К 2050 году производство электроэнергии из возобновляемых источников во всем мире составит около половины от общего, притом что и последнее увеличится примерно в 1,5 раза. Проблема в том, что даже такое сверхбыстрое развитие оказывается недостаточным для полного насыщения растущего спроса планеты на энергию. Нефть по-прежнему будет нужна, и потребности будут только расти.



Среди остальных многочисленных прогнозов стоит отметить анализ, проведенный британским нефтегазовым гигантом BP. Эта компания известна тем, что больше, чем кто-либо из нефтяных "мажоров", инвестирует в зеленую энергетику. В BP считают, что точную дату пика спроса предсказать невозможно, ибо она зависит от множества переменных, которые мы едва ли можем адекватно оценить в перспективе десяти или более лет. Аналитики корпорации вообще считают эту дату не такой уж важной, а фиксацию на ней - бессмысленной.



Это связано с тем, что, по мнению экспертов из BP, крайне маловероятно, что после достижения пика резко изменится поведение рынка и спрос на нефть пойдет вниз. Скорее всего, черное золото даже после достижения пределов своей популярности у потребителей останется важным ресурсом на долгие годы или, скорее, десятилетия. Важнее другое: если предсказания о замещении нефти другими источниками энергии сбудутся, то на нефтяном рынке наступит изобилие вместо нынешней хронической нехватки, а значит, и конкуренция существенно вырастет, что приведет отрасль к необходимости резко повышать свою эффективность. Сейчас стимулы для такого пересмотра своей деятельности у нефтяных компаний зачастую отсутствуют.



Согласно данным той же BP, которые публикуются в ее ежегодном Statistical Review of World Energy, на данный момент добыча нефти продолжает расти неуклонно. Год от года ее рост составляет менее 1% только в периоды экономических кризисов. Что касается производства электричества из источников, не связанных с углеводородами, то хотя последние десять лет наблюдается быстрый рост этого компонента, скорость этого роста в последние годы немного замедлилась, что и понятно: подъем десятилетней давности был связан с низким эффектом базы. Между тем, если взять текущие темпы роста даже без учета их возможного замедления в дальнейшем и экстраполировать на ближайшие 20 лет, то становится понятно, что альтернативная энергетика не сможет в полной мере компенсировать общий рост спроса на энергию в растущей мировой экономике.



Японская полупогружная плавучая буровая установка в Охотском море для бурения на Аяшском лицензионном участке



Схожая ситуация наблюдается и с отраслью производства электромобилей, на которую рассчитывают как на индустрию, способную "перевернуть доску" в мировом энергопотреблении. При текущих темпах ее роста через 15 лет количество электрокаров на дорогах мира не превысит 100 млн штук (менее 10% от текущего мирового автопарка), притом что есть ясные симптомы замедления данного сектора. К слову, спрос на автомобили продолжит расти, и хватит ли этих 100 млн для полной компенсации этого роста? Не говоря уж про то, что столь резкое увеличение парка электромобилей потребует соответствующего роста генерации электроэнергии.



Как бы то ни было, хоронить нефть пока рановато. С другой стороны, для России выход потребления нефти на плато через 10–15 лет может оказаться не такой уж и большой проблемой. Все дело в том, что доказанные запасы черного золота в стране растут медленно, и не факт, что рост российской добычи сможет угнаться за мировым спросом. Вагит Алекперов ошибался насчет 2008 года, однако в долгосрочной перспективе прогноз главы "Лукойла" о стабилизации производства нефти в стране со временем вполне может оказаться верным. Источник - iz.ru

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