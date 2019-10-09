КырДепутатка Кодуранова официально обвинена в захвате заложника и посажена под домашний арест

08:44 10.10.2019

Домашний арест - депутата Асель Кодуранову обвинили в захвате заложников



Депутата Жогорку Кенеша Асель Кодуранову поместили под домашний арест, сообщил Sputnik ее адвокат Бакытбек Автандил уулу.



Первомайский суд столицы избрал меру пресечения 9 октября. Со слов юриста, Кодуранову обвиняют по статье 244 "Организация захвата заложников, их удержание в целях принуждения государства совершить или воздержаться от какого-либо действия как прямого или косвенного освобождения заложника". Генеральная прокуратура просила суд запретить депутату пользоваться интернетом и мобильной связью. Суд решил, что Кодуранова до 9 декабря должна находиться под домашним арестом с 22:00 до 06:00. Нардеп должна являться на допросы по первому требованию следователя МВД.

В Первомайском суде подтвердили эту информацию.



7 августа вечером в селе Кой-Таш спецназ ГКНБ попытался провести операцию по задержанию Алмазбека Атамбаева, но штурм был отбит его сторонниками. Среди близких соратников Атамбаева была Асель Кодуранова. 8 августа правоохранители провели повторный штурм, в итоге политик сдался.



Позже начался силовой разгон толпы молодых людей, перекрывших движение транспорта на площади Ала-Тоо в Бишкеке. Алмазбек Атамбаев водворен в СИЗО ГКНБ, арестованы его сторонники.