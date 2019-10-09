Гром победы. Как полевая артиллерия султана Бейбарса остановила монголов хана Хубилая (история)

08:48 10.10.2019

Гром победы. Как полевая артиллерия султана Бейбарса помогла устрашить монголов хана Хубилая



Арабские мудрецы в конце 12 века начали революцию в военном деле, выставив на стены крепостей, а затем и на поля сражений первые пушки. Арабы называли свои несовершенные артиллерийские системы мидфа (трубы с огнем). Те пушки представляли собой простые металлические трубы, конец которых был заварен. Стрельба велась круглыми ядрами (бондок, в переводе означает "орех"). Египетский султан-кипчак Бейбарс попытался сдержать атаку монголов с помощью этой военной новинки. Для монголов огнестрельное оружие было не в диковинку.



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Еще при Чингисхане монголы, штурмовавшие китайские города, могли видеть пороховые заряды в действии. Со стен крепостей защитники Поднебесной били по монгольским всадникам из ракетных установок. Применялись и осветительные ракеты, которые монголы заимствовали для координации своих отрядов в походе и в сражении. Но еще задолго до нашествия Чингисхана на Поднебесную 1132 году китайский полководец Чен Гуй использовал при осаде крепости Деана "огненные копья" – бамбуковые ружья, которые метали мелкие камни.

Монголы против сельджуков

Пушечные залпы загремели и в морских баталиях. в 1200 году, когда арагонцы сражались с французским флотом. Первые бомбарды были отлиты в Европе к 1281 году. Предприимчивые генуэзцы оснастили свои корабли казнозарядными однофунтовыми орудиями в 1304 году (такое оружие имелось на судах генуэзского адмирала Раниеро Гримальди, служившего королю Франции). Эта артиллерия была эффективна при отражении морских атак.

В 1260 году монголы встретились с мамлюками у Айн-Джалуте. Вел степняков хан Хулагу. Он пришел на Ближний Восток, чтобы наказать мусульман, захвативших Гроб Господень. В армии Хулагу было много христиан несторианского толка. Азиаты значительно превосходили в численности мамлюков. Найман Кетбуга имел большой военный опыт, он воевал еще рядом с самим Чингисханом. Египтяне могли противопоставить монголам небольшие конные дружины и крестьян-ополченцев, слабо вооруженных. Крестьян подкрепляла легкая туркменская конница.



Мнольское войско не располагало артиллерией

С восходом солнца 3 сентября 1260 года конница мамлюков начала движение по Изреельской долине. Элитные отряды Бейбарса оказались у позиций монголов, располагавшихся к северу от источника Айн-Джалут. Монголы, заметив египтян, пошли в контратаку. На левом фланге мамлюков монголам удалось смять врагов. Однако полководец Кутуз смог собрать всадников и отбросить монголов. Степняки во второй раз почти обратили в бегство мамлюков. Как сообщает арабский хронист, Кутуз выкрикивал молитву: "О Ислам! Йа, Аллах, помоги своему слуге Кутузу против монголов".



В это момент ударили пушки, которые были доставлены к месту сражения. Пороховой заряд, использованный египтянами, состоял на 75% из селитры, на 15% – из угля и на 9% – из серы. В дополнение к орудиям-мидфам использовались связки петард, производившие резкий ужасающий свист и шипение. Выставленная египтянами примитивная артиллерия своими залпами напугала лошадей врага. Боевые порядки наследников Чингисхана смешались, армия бросилась в бегство, преследуемая мамлюками.



Монголы пытались спрятаться от преследователей в тростниках у реки Иордан. Точных данных о потерях монголов нет. Арабские историки отмечают, что выжившие в побоище монголы смогли укрыться у царя Малой Армении Хетума. Монгольские чиновники в Дамаске вместе с их слугами из местного населения попытались бежать из города, но были настигнуты и перебиты горожанами. Так кипчакский полководец стал основоположником полевой артиллерии, которая вскоре стала частью европейских армий. По утверждению арабского историка Ибн Хальдуна, в 1274 году воины марокканского султана Абу Юсуфа Якуба прибегли к артиллерии при осаде алжирского города Сиджильмаса. Они применяли "нефтяные машины" (хиндам ал-нафт), стрелявшие маленькими железными шариками.



Через 50 лет после сражения с монголами на Ближнем Востоке первые пушки на телегах появились у испанцев, а затем и у англичан. В 1314 году испанский король Фердинанд обстреливал из пушек бастионы Гибралтара. Затем английское войско стреляло из орудия по французам в сражении при Креси в 1346 году (Столетняя война). В битве при Креси 1346 года, если верить сообщениям "Личного Гардероба" короля Англии, применялись рибальды (ribaldis) - маленькие пушки, отлитые из металла и стрелявшие стрелами типа арбалетных болтов.