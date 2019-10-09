В Ташкенте вновь запустили советский фарфоровый завод. Восстановленный китайцами

08:57 10.10.2019

Ташкентский фарфоровый завод возобновил работу

Шавкат Мирзиеев посетил Ташкентский фарфоровый завод, возобновивший работу. Продукция завода, как ожидается, будет экспортироваться в страны ближнего зарубежья.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 9 октября посетил в Алмазарском районе Ташкентский фарфоровый завод, возведенный на новом месте, сообщила пресс-служба главы государства.

Завод, введенный в строй в 1952 году, выпускал чайники, пиалы, касы, блюда, тарелки, кувшины и сувениры в национальном стиле. После приватизации завода производство прекратилось.



В июне прошлого года глава страны поручил возродить завод. Реализацией проекта, оцененного в 87 млрд сумов, занимался "Алокабанк". Неиспользуемые объекты были реконструированы, построены дополнительные здания, установлено оборудование китайской компании Huanggang Huauao Zhongbo Klin Technology.



Завод способен выпускать в год 30 миллионов единиц кухонной утвари, сувениров, элементов внутреннего декора. При производстве будет использоваться только местное сырье. Продукция не только заместит импорт, но и будет экспортироваться в Россию, Украину, Грузию, Азербайджан, страны Центральной Азии, отмечается в сообщении.