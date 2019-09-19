Как византийцы и половцы уничтожили народ печенегов (ветвь канглы). Цена одной проигранной битвы (уроки истории)

09:12 10.10.2019

Печенеги: за что византийский император уничтожил целый народ



"Можно было видеть необычайное зрелище: целый народ, считавшийся не десятками тысяч, но превышавший всякое число, с женами и детьми, целиком погиб в этот день" - так описывала страшные последствия битвы при Левунионе византийская принцесса Анна Комнина. Есть мнение, что именно тогда – 29 апреля 1091 года – были полностью уничтожены печенеги.



Кто такие печенеги

По мнению Льва Гумилева, высказываемого им в книге "Преображение печенегов", этот народ не является самостоятельным, а представляет собой часть более крупного племенного союза канглы, населявшего приаральские степи. Из-за начавшейся в том регионе на рубеже IX-X веков засухи печенеги перекочевали на Запад, заняв территории современных Мордовии, Западного Казахстана, Алании, Венгрии и Крым. Там они и обосновались на некоторое время.



Племена печенегов стали своеобразным буфером между формирующейся и набирающей силу Киевской Русью и Византийской империей. Правители последней активно использовали кочевой народ для создания постоянных угроз рубежам молодого княжества. Более полувека – с середины X века – длился период русско-печенежских войн, в ходе которых русские войска были несколько раз разбиты, а города подвергались разграблению.



Упадок и распри



Племенной союз начал распадаться к XI веку. С Востока печенегов теснили половцы, с севера били русские, а на Западе противостояла могучая Византийская империя. Печенеги фактически оказались заперты на небольшой территории между Дунаем и Днепром. К тому же распри начались внутри племенного союза. Часть печенегов приняла ислам, а часть ушла на территорию Византии, приняв новое подданство и вместе с ним христианство.

Византийские императоры вели хитрую политику, то враждуя с печенегами, то подкупая их и натравливая на других беспокойных соседей. Ну а тех, кто проявлял такое желание, вполне охотно принимали на службу и давали новое подданство. К началу XII века немало представителей этого народа было в составе наемного византийского войска.



Битва при Левунионе



Но немало (по разным оценкам от 80 до 200 тыс. человек) оставалось и тех, кто продолжал кочевать по степям, совершая набеги то на Византию, то на Русь. В 1091 году масса печенегов вторглась из-за Дуная на территорию Византии, и император Алексей I Комнин собрал большое войско, объединившись с половцами, чтобы дать кочевникам бой.

Сражение состоялось неподалеку от Константинополя, и печенеги потерпели в нем сокрушительное поражение. Пленных Комнин приказал не брать, а после того как были убиты все воины, византийские отряды двинулись дальше, уничтожив и печенежские становища с женщинами и детьми.

Фактически после этого народ прекратил свое существование, хотя упоминания о печенегах есть и в более поздних документах. Речь, по-видимому, идет о тех частях племен, которые осели в Византии или на Руси.



19.09.2019