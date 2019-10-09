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Турция начала "сирийский поход", - Грег Норман
09:53 10.10.2019

Турция начала наступательную операцию в Сирии

Турецкая военная операция на севере Сирии уже началась, объявил в среду президент страны, при этом представители курдских вооруженных формирований говорят, что турецкие военные самолеты уже бомбят жилые районы в регионе. Курды запросили воздушную поддержку у американских войск в ответ на авиаудары. Но Трамп приказал не вмешиваться.

Запланированная турецкая военная операция на севере Сирии уже началась, объявил в среду президент страны, при этом представители курдских вооруженных формирований говорят, что турецкие военные самолеты уже бомбят жилые районы в регионе.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган написал в "Твиттере", что маневры, проводимые против сирийских курдских сил, которые Анкара считает террористами, связанными с курдским повстанческим движением в Турции, проходят в рамках операции "Источник мира" (Operation Peace Spring).
"Наша миссия - предотвратить создание террористического коридора террора на наших южных границах и принести мир на эти территории", - написал Эрдоган в "Твиттере". - Операция должна нейтрализовать террористические угрозы в отношении Турции и позволит создать безопасную зону, что будет способствовать возвращению домой сирийских беженцев".

Представитель возглавляемых курдами "Сирийских демократических сил" (SDF) говорит, что турецкие ВВС "начали наносить авиаудары по жилым районам", что вызвало "сильную панику среди населения региона".
Курды, которые были давними союзниками США в борьбе против ИГИЛ (ИГИЛ, ИГ, "Исламское государство" - террористическая организация, запрещенная в РФ - прим. ред.) в Сирии, запросили воздушную поддержку у американских войск в ответ на авиаудары. Но, как заявили в интервью "Фокс Ньюс" (Fox News) чиновники американского военного ведомства, президент Трамп приказал им не вмешиваться.

Как сообщает "Блумберг" (Bloomberg), небольшая группа турецких войск впервые вошла на северо-восточную территорию Сирии в среду утром в районе населенных пунктов Тэль-Абьяд и Рас-эль-Айн. Турецкое государственное информационное агентство "Андолоу" (Anadolu) позже сообщило, что турецкие артиллерийские подразделения обстреляли предполагаемые арзиции сирийских курдов в Тэль-Абьяде, а из Рас-эль-Айна были нанесены два минометных удара по турецкому пограничному городу Джейланпынар.

Расположенный в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (Syrian Observatory for Human Rights) сообщает, что на данный момент погиб один боец SDF, и еще шесть ранены. Представитель SDF также сообщает, что в результате "турецкой бомбардировки" деревни Машрафа погибли два мирных жителя.
События начали развиваться после того, как в среду курды призвали свой народ направиться к границе с Турцией и "оказать сопротивление".

"Мы призываем… наш народ, представителей всех этнических групп направиться к границе с Турцией, чтобы… оказать сопротивление в этот особый исторический момент", - говорится в заявлении местных курдских властей, известных как Автономная администрация территорий северо-востока Сирии.
В своем призыве к "всеобщей мобилизации" курды также обратились к международному сообществу с призывом выполнить свои обязательства, поскольку в регионе "с нашим народом может произойти гуманитарная катастрофа".

Эта жесткая риторика резко отличалась от того, что говорили в среду к северу от границы.

Директор по связям с общественностью при президенте Турции Фахреттин Алтун (Fahrettin Altun) в статье в "Вашингтон Пост" (The Washington Post) призвал международное сообщество "поддержать" Анкару, которая, по его словам, также возьмет на себя борьбу с террористами "Исламского государства".
Кроме того, Турция стремится "нейтрализовать" сирийских курдов-боевиков на северо-востоке Сирии и "освободить местное население от ига вооруженных бандитов", добавил Алтун.

Как сообщил в среду Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, жители уже бегут из Таль-Абьяда, поскольку приближаются турецкие войска.
Представители властей Турции, которые беседовали с журналистами "Блумберг" на условиях анонимности, говорят, что целью наступательной операции сначала будут сирийские пограничные города, чтобы свести к минимуму возможности роста курдского государства вблизи своей территории.

Ожидания вторжения Турции усилились после того, как президент Трамп в воскресенье внезапно объявил, что перед наступлением Турции американские войска будут отведены. Это свидетельствует об изменении в политике США, которые по существу предали сирийских курдов.
Но Трамп при этом пригрозил "полностью разрушить и уничтожить" экономику Турции, если Турция сделает (в Сирии) что-то недопустимое, и принял решение вывести американские войска, чтобы выполнить свое предвыборное обещание выйти из "бесконечной войны" на Ближнем Востоке.

Демократы и республиканцы подвергли критике эти шаги.
Среди критиков из числа республиканцев - сенатор Марта Максалли (Martha McSally) от штата Аризона, которая выразила надежду на то, что план президента будет "пересмотрен".

"Я согласна со стремлением президента Трампа не увязнуть на Ближнем Востоке, вернуть наших мужчин и женщин домой, и нам действительно нужно задуматься о растущей угрозе со стороны Китая", - сказала Максалли во вторник в телепрограмме "Новости с Мартой Маккаллум" ("The Story with Martha MacCallum").
"Однако у нас идет поколенческая борьба и борьба с исламским терроризмом", - добавила она.
При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Вашингтон в том, что тот "играет в очень опасную игру" с сирийскими курдами, заявив, что США сначала поддерживали "квазигосударственные структуры" сирийских курдов на северо-востоке Сирии, а теперь отказываются их поддерживать.

"…Такое легкое обращение с крайне деликатной темой может всколыхнуть весь регион, и этого необходимо любой ценой избежать", - заявил он во время визита в Казахстан.
Ранее в среду боевики ИГИЛ (запрещена в РФ - прим. ред.) нанесли удар по блокпосту "Сирийских демократических сил" в городе Ракка на севере Сирии, который когда-то был де-факто столицей ИГИЛ, когда боевики пользовались там абсолютной властью.
Силы вооруженной оппозиции, SDF, которые держат под стражей тысячи боевиков ИГИЛ в нескольких местах содержания на северо-востоке Сирии, предупредили, что вторжение Турции может вызвать новую волну экстремизма. Возглавляемые курдами силы сирийской оппозиции (союзники США) захватили последний участок территории ИГИЛ на востоке Сирии, контролируемый боевиками, в марте.

В среду, во время наступательной операции Турции, боевики-смертники ИГИЛ атаковали позиции курдов в Ракке. О жертвах пока не сообщается.
Тогда же, в среду, государственное телевидение Ирана сообщило о внеплановых военных учениях с участием подразделений быстрого реагирования в иранской провинции Западный Азербайджан, расположенной около границы с Турцией. Телеканал не сообщил об ожидаемом наступлении Турции на Сирию и не уточнил причины проведения учений.

Грег Норман (Greg Norman)
Fox News, США
Оригинал публикации: Turkey launches military assault in Syria as Kurdish fighters say warplanes are bombing region
Опубликовано 09/10/2019

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570690380
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