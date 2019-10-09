Узбекистан и ЕАЭС: политическая мотивация или экономические соображения? - Хиромон Бакозода

09:58 10.10.2019

Несколько последних заявлений узбекских и российских

властей в части вступления Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) расставили все точки над i и развеяли сомнения и слухи по этому вопросу.

В то время как председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила о вступлении Узбекистана в ЕАЭС, и все СМИ растиражировали эту новость, заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Содик Сафоев выразил недоумение тем, почему "журналисты решили, что данная информация прозвучала с российской стороны?" "Еще 24 июня президент Узбекистана, выступая на сессии парламента, сказал, что нужно рассмотреть возможности, плюсы и минусы вступления нашей республики в ЕАЭС", - сообщил он. По словам Сафоева, Мирзияев несколько раз выступал по этому вопросу.

Однако новостные сайты утверждают, что именно сообщение от российского парламентария привлекло их внимание как более весомое и более близкое к принятию решения, чем все остальные сообщения по этому вопросу.

В случае вступления Узбекистана в ЕАЭС границы соседних с Таджикистаном двух государств Центральной Азии - Узбекистана и Кыргызстана - станут границами ЕАЭС. Таджикистан же спешки в вопросе вступления в этот экономический союз не проявляет и каждый раз журналистам заявляют, что данный вопрос рассматривается.



Евразийский экономический союз, который был создан в 2014 году, называют подконтрольным России. Вначале союз объединил Россию, Белоруссию и Казахстан, затем к нему присоединились Армения и Кыргызстан. На территории ЕАЭС проживают свыше 180 миллионов человек, и эксперты считают, что присоединение еще одного государства с населением свыше 33 миллионов человек сделают эту региональную организацию еще более весомой.

Устав ЕАЭС гласит, что на территории союза обеспечивается свободное перемещение капитала, товаров и услуг, трудовых ресурсов, однако в действительности, по заявлению экспертов, условия для конкуренции товаров и услуг создаются неравные.



Алишер Ильхамов, независимый узбекский эксперт по вопросам экономики, говорит, что в ближайшей перспективе Узбекистан может получить некоторую выгоду от вступления в ЕАЭС. Прежде всего, это решение вопросов трудоустройства и проживания узбекских трудовых мигрантов в Российской Федерации.

По самым различным оценкам, сейчас в России находится два миллиона узбекских мигрантов и вступление Узбекистана в ЕАЭС решит все вопросы с получением разрешения на работу, патентов и так далее. Узбекистан также получит определенные льготы в связи с "уменьшением таможенных пошлин и платежей".

Однако по мнению эксперта, "за этим решением стоит определенная политическая мотивация". "Это не только чисто экономический проект. Вступление в Евразийский экономический союз – это и геополитический проект. В первую очередь, здесь подталкивание идет со стороны Москвы. Для чего Российская Федерация это делает? Для Москвы на первом месте стоят не экономические соображения. Узбекистан для России не представляет особого интереса. Их главные интересы находятся в плоскости взаимоотношений с Евросоюзом, Китаем, другими странами. Значит им нужно усилить свое геополитическое влияние на региональном и мировом уровне и пристегнуть путем собирания земель, путем возвращения бывших советских республик в лоно прямого или косвенного контроля со стороны Москвы", - отметил Ильхамов.



Наш собеседник также сказал, что Узбекистан в конце концов может "шаг за шагом оказаться лицом к лицу перед опасностью потерять свою политическую независимость".

Некоторые из экспертов говорят, что российские власти поспешили со своим громким заявлением о вступлении Узбекистана в ЕАЭС, и в действительности эта страна уже несколько лет только изучает сильные и слабые стороны вступления в эту региональную организацию.

Одним из свидетельств этого является, по мнению критиков такого шага, то, что Узбекистан сейчас "столкнулся" с волной иностранных инвестиций в свою экономику и в случае вступления в ЕАЭС он потеряют свободу выбора и уже не сможет поддерживать ровные отношения со всеми государствами.



Некоторые из таджикских экспертов говорят, что именно такие проблемы в защите своих интересов уже несколько лет заставляют таджикские власти не торопиться с решением вопроса о вступлении в этот экономический союз.

Российские власти уже несколько раз поднимали этот вопрос во время конференций и в печати, заявляя о том, что Таджикистан только выиграет в результате вступления в ЕАЭС.



В то же время в самом Таджикистане немало и сторонников вступления Таджикистана в этот экономический союз. Это прежде всего трудовые мигранты. Известный таджикский экономист Нуриддин Каюмов в беседе с Радио Озоди заявил, что после того, как был образован ЕАЭС, в Институте экономики и демографии Академии наук была создана специальная комиссия, и собрание ученых Таджикистана под его руководством дала рекомендации министерству экономического развития и торговли Таджикистана о вступлении в ЕАЭС.



По его словам, трудности таджикских мигрантов России связаны именно с этим вопросом и будут продолжаться до тех пор, "пока страна не вступит в этот союз".

Нуриддин Қаюмов отметил, что ежегодно в Таджикистане создается всего 70-80 тысяч рабочих мест, что явно недостаточно, и поэтому до полутора миллионов граждан Таджикистана вынуждены выезжать в трудовую миграцию в Россию, и именно поэтому "Таджикистан не сегодня, так завтра вступит в ЕАЭС".



На вопрос о том, почему Таджикистан до сих пор не проявляет рвения для вступления в эту региональную организацию, ученый отметил, что "такое решение не принято по политическим причинам".

Однако, по мнению других таджикских экспертов, Душанбе в сравнении с экономическими выгодами от сотрудничества с Россией и доходами от трудовых мигрантов находится в более выгодном положении в геополитическом отношении.

Нур Сафаров, экономический обозреватель из Душанбе, говорит, что в глазах Таджикистана Китай является страной, которая по политическим и идеологическим взглядам и по другим вопросам как например выдача долгосрочных кредитов более привлекательна для Душанбе, чем другие страны или организации.

Сейчас в Таджикистане действует почти 300 компаний с китайским капиталом.



"Будучи слабой страной с экономической точки зрения, Таджикистан является достаточно сильной страной, когда переговорный вопрос выходит на геополитический уровень из-за своего стратегического месторасположения рядом с Китаем, Афганистаном, Пакистаном, Индией, Ираном и Узбекистаном. Борьба за влияние в Таджикистане продолжают все серьезные игроки и пока все это идет в экономической и социальной плоскости. Если Россия предложит Узбекистану и Таджикистану серьезную альтернативу китайской экономической экспансии и руководители стран увидят в этом как гарантии своего управления, экономическое развитие для народа и реальный прогресс в сторону расширения инвестиционных возможностей, то возможно тогда будет торг", - считает эксперт.



Однако сейчас, по словам Сафарова, сам союз, судя по статистическим выкладкам, не сумел превратиться в самодостаточную экономическую организацию, и экономические войны между предпринимателями из Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Армении и России показывают, что "механизмы свободного предпринимательства и торговли в ЕАЭС далеки от идеала".



Нур Сафаров уверен, что Узбекистан в действительности не вступит в ЕАЭС ни в 2020, ни в 2022 году.

Государства-члены ЕАЭС уже несколько раз критиковали друг друга за нарушение уставных обязательств. Белоруссия обвиняла Россию в запрете на ввоз молочных продуктов, Кыргызстан обвинял Казахстана препятствовании в проезде грузовых автомобилей, когда поссорились два президента. В сентябре этого года премьер-министр Кыргызстана обвинил Россию в том, что в нарушение уставных обязательств эта страна препятствует денежным переводам кыргызским гражданам из России в Кыргызстан.



Агентство "Фергананьюс" изучило этот вопрос и вот что написало об этом: в 2014 году внешний торговый оборот стран - членов ЕАЭС составлял $868,5 млрд. В 2015 году, после создания союза, он рухнул до $579,5 млрд. По итогам 2018 года этот показатель был все еще ниже досоюзного уровня - $753 млрд. Похожая ситуация с внутренним оборотом: в 2014 году - $61,2 млрд, в 2018 году - $59,7 млрд. В 2015-м внешние прямые инвестиции в ЕАЭС составляли $14 млрд, в 2018-м - $9,2 млрд.

Некоторые из региональных экспертов говорят, что членство в ЕАЭС повлияло на темпы и качество разработки отечественной продукции, и что рынок стран-участниц был завален товарами более высокого качества из других стран. В результате отечественный производитель понес убытки.



Хиромон Бакозода

9 окт. 2019