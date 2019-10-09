Радистка Кэт не дала... показаний. Горе-секс-шпионку Юзик выпустили из Иранской каталажки

10:20 10.10.2019

Власти Ирана освободили российскую журналистку Юлию Юзик



Власти Ирана освободили российскую журналистку, авторку книги "Невесты Аллаха" Юлию Юзик. Как сообщает посольство России в Тегеране, россиянка уже вылетела из Ирана в Москву.



О задержании Юзик стало известно 4 октября. По словам журналиста Бориса Войцеховского, ее обвинили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

"Уже в аэропорту у нее отобрали паспорт, сказав, что вернут его на вылете из страны. Но, выломав дверь в ее номер, Юлю забрали прямо из гостиницы сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции. Позвонить в Москву ей разрешили вчера вечером, да и то на минуту", – сообщил Войцеховский.

7 октября официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил, что задержание Юлии Юзик связано не с подозрением в шпионаже, а с визовыми вопросами.

Юзик родилась в городе Донецке Ростовской области в 1981 году. Она стала известной в 2003 году, когда вышла ее книга "Невесты Аллаха", рассказывающая о девушках-смертницах с Северного Кавказа. В 2016 году она выдвигала свою кандидатуру на выборы в Государственную Думу от партии ПАРНАС. Также журналистка занимается общественными проектами на Кавказе.