Может ли мусульманин жениться на православной, - Н.Сыромятников

11:20 10.10.2019

Существуют различные понятийные трактовки Корана, касающиеся позволения мусульманину заключать брак с иноверкой (права женщины в данном случае вообще не предусмотрены шариатом). Чаще всего невеста мусульманина, если она крещена (или же придерживается другой веры) перед бракосочетанием принимает ислам.

Почему нельзя соединяться иноверцам

Радикальные мусульманские теоретики и православные священники однозначно против союзов истовых иноверцев. В исламе к этому вопросу подходят более строго: есть определенные суры Корана, которые указывают на прямой запрет подобных браков (Сура 60, аят 10).

Исключение составляют так называние "люди Писания" (иудеи, христиане и сабии; иногда их называют зороастрийцами). Трактовка этого дозволения исламскими муфтиями регулярно подвергается серьезной критике, поэтому истовыми мусульманами данное "отклонение" от адатов как руководство к действию при решении о заключении брака не принимается – по той причине, что "люди Писания" могут и не принять ислам после замужества.

Благочинный киргизского православного храма во имя священномученика Дмитрия Солунского в городе Таласе протоиерей Дмитрий Шушпанов считает, что дело даже не в вероисповедании как таковом, а в столкновении неразрешимых противоречий, возникающих в связи с различным мировоззрением у мусульман и христиан. Есть в православии и формальный, обозначенный в Писании, запрет на брачный союз с иноверцем – в одном из посланий к Коринфянам в Библии прямо сказано, что брачующиеся должны совершать обряд "во Господе", то есть будучи православными. Истово верующие в разных богов, считает протоиерей Дмитрий Шушпанов, не смогут ужиться, потому что раздвоиться в данном случае невозможно – разные мироощущения, религиозные обряды и жизненный уклад не будут способствовать созданию крепкой семьи.

…и когда все-таки допустимо

Учитывая менталитет приверженцев религии ислама, судя по трактовкам идеологов этой религии, существует только один вариант, при котором возможно заключение брака между мусульманином и девушкой, исповедующей иную веру – ей нужно принять ислам – без вариантов: в исламе женщина по определению уступает мужчине.

Американский муфтий Сахайл Тармахомед убежден: жена мусульманина не мусульманкой быть не может, поскольку Аллах, согласно Корану, признает только одну религию, и эта религия – ислам. Тармахомед трактует постулаты главного мусульманского Писания, относящиеся к бракосочетанию, так: жена мусульманина дана ему Аллахом в том числе и для того, чтобы укрепить веру, поддержать в трудную минуту, воспитать совместных детей в почитании Аллаху в соответствии со всеми исламскими традициями.

"Двоеверие" в исламской семье – нонсенс, харам.



Самые известные браки мусульман с иноверками

Наиболее обсуждаемая свадьба мусульманина и христианки в эти дни – бракосочетание "Мисс Москвы-2015" Оксаны Воеводиной и короля Малайзии Мухаммада V, произошедшая по сообщениям СМИ, в конце ноября. "Комсомольская правда" пишет, что за несколько месяцев перед женитьбой Оксана приняла ислам (на совместных фото с Мухаммадом она всегда с покрывающим волосы головным убором).

В 2007 году отечественные СМИ сообщали о принятии ислама бывшей солисткой TaTu Юлией Волковой, сочетавшейся браком с мусульманином Парвизом Ясиновым. В интервью прессе сама Волкова утверждала, что серьезно интересуется Кораном и соблюдает все исламские каноны. Но через несколько лет, после расставания с мужем, она вновь вернулась в православие.



Автор: Николай Сыромятников |9 окт. 2019