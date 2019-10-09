В Нур-Султане построят первый в ЦА Disneyland. Казахи ищут инвесторов

11:24 10.10.2019

Как планируют построить Disneyland в Нур-Султане

Крытый парк развлечений будет работать круглый год и послужит развитию туризма.



Столичные власти выбирают земельный участок для строительства развлекательного парка и ищут инвесторов, которые смогли бы реализовать данный проект, сообщил Sputnik заместитель акима Нур-Султана Ерлан Бекмурзаев.



- Мы сейчас определяем земельный участок (для проекта). Для того, чтобы пришел инвестор, нужно обеспечение инфраструктурой, водой и электричеством. Думаю, в ближайшее время мы определимся с участком и инвестором, - рассказал замакима города Ерлан Бекмурзаев в кулуарах саммита UNWTO.



По его словам, в планах властей города построить крытый парк развлечений, так как это позволит работать круглый год, соответственно проект быстрее окупится.



- У нас нет такой погоды, как в Кызылорде или в Шымкенте, надо создать условия, чтобы инвестор зашел, - добавил Бекмурзаев.



По данным чиновника, в настоящее время туристы в столице в среднем задерживаются на полтора дня, и задача властей увеличить этот показатель до трех дней.



- Каждый день нахождения качественного туриста – это 100 долларов, мы хотим этот показатель увеличить до трех дней, сформировав пул проектов. Есть проект по историко-культурному наследию "Бозок". Сегодня совместно с министерством культуры и спорта разрабатывается его концепция, - пояснил Бекмурзаев.



Ранее стало известно, что на сооружение будет потрачено 200 миллионов долларов, само строительство предполагалось начать в 2018 году. Предполагалось, что площадь центра составит 180 гектаров, а его строительство завершится к 2025 году.