Союз для мира. Альянс России и Китая предотвращает ядерный Апокалипсис, - А.Нагорный

11:58 10.10.2019 На прошедшей неделе произошли два важных события, которые, на мой взгляд, способны значительно изменить форму и содержание всех геополитических процессов, идущих в современном мире. Оба эти события несут равновеликие последствия для международных отношений и для российского общества, хотя лежат в принципиально разных политических плоскостях.



Начну с более яркого и броского. В Сочи, отвечая на вопросы журналистов и участников Валдайского форума, Путин сделал - как бы походя - сверхсенсационное заявление о том, что Российская Федерация создает для Китайской Народной Республики систему предупреждения ракетного нападения (СПРН). "До сих пор такой системой обладали только США и Россия", - подчеркнул он. Теперь к этим военным сверхдержавам в ближайшее время присоединится и КНР. Своим заявлением российский лидер практически поставил точку во всех спорах о реальной глубине российско-китайского стратегического сотрудничества, его целесообразности и о степени доверия между Москвой и Пекином, - спорах, которые не первый год ведутся как во всем мире, так и внутри нашей страны. Совместные действия в такой сверхсложной и сверхчувствительной сфере, как ракетно-ядерное взаимодействие, означают максимальный уровень взаимодействия в целях выживания при потенциальном первом ядерном ударе со стороны США и "по умолчанию" предполагают наличие договоренности о нанесении совместного ответного удара российских и китайских стратегических ядерных сил по целям на территории не только самих Соединенных Штатов, но также - их союзников по НАТО и "коллективному Западу" в целом (включая, например, Японию).



Это заявление, несомненно, заставит пересмотреть риски безусловного следования в военно-политическом кильватере официального Вашингтона для всех государств, где находятся американские военные базы. Напомним, что в настоящее время таких баз насчитывается свыше 730, а расположены они в 80 странах мира. Действующий президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался в пользу сокращения американского военного присутствия за рубежом и расходов на их содержание - теперь этот процесс может пойти намного быстрее…



Конечно, данное путинское решение дает немало поводов для критики как со стороны наших западников-либералов, так и некоторых псевдопатриотов. Причем и те, и другие основной упор делают на то, что Россия, помогая Китаю, действует в ущерб своим долгосрочным стратегическим интересам. Мол, Китай спит и видит, как отобрать у России Дальний Восток с Сибирью вплоть до Урала, и как только почувствует себя достаточно сильным для этого, а Россию - слабой, постарается осуществить эти планы на практике. Отсюда и вывод о том, что передача КНР российских технологий и оборудования СПРН принципиально недопустима. Правда, либералы добавляют к этому, что Россия должна стремиться занять достойное место в ряду "цивилизованных стран" и нормализовать свои отношения с США и ЕС. Обе эти группы внутренне осознают, что происходит не только изменение соотношения и баланса сил, но и смена идеологических приоритетов дальнейшего мирового развития, в котором их влияние будет снижаться вплоть до того, что они, в конце концов, рискуют просто покинуть российское политическое поле.



Но "коллективный Запад" во главе со все еще мощными Соединенными Штатами явно вздрогнул и задумался о том, что эпоха их военно-политического шантажа с позиции силы действительно завершается, угроза первого "обезоруживающего" удара американскими ракетами снята с повестки дня не только для России, но и для Китая, начинается "Новая эра", движение к более гармоничному и "многополярному" миру.



Здесь можно вспомнить реакцию американских политических руководителей в 1949 году на испытания советской атомной бомбы и в особенности - министра обороны Джеймса Форрестола, который с криком "Русские идут!" выбросился из окна психиатрической клиники. На этот раз пока такого замечательного акта со стороны представителей американской политической верхушки мы не видим. Но легко предположить, что внутренняя атмосфера в Пентагоне и в "глубинном государстве" США сейчас становится все более напряженной.

Второе событие прошедшей недели имеет даже большее историческое и идеологическое значение, чем окончательное формирование российско-китайского военно-стратегического союза. Я имею в виду празднование 70-летия провозглашения Китайской Народной Республики, 70-летия победы коммунистического Китая над своими внутренними и внешними врагами.



К этой дате готовились не только в Пекине, но и в Вашингтоне, начав против КНР торгово-финансовую войну и разжигая при помощи своих спецслужб масштабную "цветную революцию" в Гонконге. Эта деятельность преследовала не только утилитарные, прагматические цели - ее сверхзадача заключалась в том, чтобы дискредитировать успехи "красного Китая", вбить клин между его властями и обществом, посеять отчуждение, недоверие и страх, вызвать цепную реакцию конфликтов в разных городах и регионах КНР.

Перед политическим руководством, государственным и партийным, стояла сложная задача - пройти буквально по острию ножа, не допустив ни хаоса внутри страны, ни массовых репрессий против населения, сохранить единство партии и народа.



Эта задача была решена тремя методами. Наступательным выступлением Си Цзиньпина, широким показом новой военной техники на параде в Пекине и масштабной народной демонстрацией с упором на преемственность нынешней власти по отношению к идеалам народной революции 1949 года.

Выступление "товарища Си", который прямо заявил, что сегодня нет такой мировой силы, которая могла бы остановить стремительное движение коммунистического Китая вперед и достижение поставленных целей, прямо адресовалось Вашингтону, а проведенный в Пекине парад, изобиловавший новыми образцами техники и великолепно марширующими колоннами военнослужащих НОАК, демонстрировал растущую мощь китайской армии. Именно там были показаны новые баллистические ракеты с 14 разделяющимися головными частями, а также стратегические беспилотники, способные оперировать на больших высотах. Третьим важнейшим компонентом празднования 70-летия КНР явилась народная демонстрация. И она всем своим смысловым наполнением заставила вспомнить о праздничных демонстрациях на Красной площади в советское время.



Интересная и знаковая деталь заключалась в том, что завершалась демонстрация проездом нескольких открытых автобусов, где сидели прямые родственники руководителей Китайской революции: от Мао Цзедуна и Лю Шаоци до Дэн Сяопина, что должно было свидетельствовать единство всех линий коммунистического движения и компартии на нынешнем этапе. А жесткие конфликты, которые имелись между ними в ходе самой революции и первых лет социалистического строительства, остались достоянием прошлого. Тем самым китайская компартия показывала, что в ее руководство не сумеют прорваться враги социализма, как это произошло в Советской России, что партия остается единой, выполняя стратегический план развития до 2049 года, разработанный китайским политическим руководством.



Необходимо также сказать, что сразу после праздничных трансляций парада и демонстрации по центральным телеканалам Китая был показан российский шестисерийный документальный фильм "Второе Возрождение Поднебесной", который был подготовлен российским каналом "История" на основе архивных съемок советскими документалистами событий 1949 года (руководитель проекта - Алексей Денисов). Именно этот фильм Путин подарил Си Цзиньпину на юбилей победы Китайской революции. И, несомненно, показ этой ленты стал настоящей сенсацией для китайского общества, мощным фактором его сплочения и гордости за собственную историю.

Оба этих разноплановых события едины по своему идеологическому вектору. И в них необходимо выделить, по крайней мере, пять основополагающих следствий, которые имеют важнейшее значение для мира и, несомненно, для России.

Во-первых, Китайская Народная Республика праздновала свою годовщину на пике социально-экономического и политического успеха с упором именно на формулу "социализма с китайской спецификой в современных условиях", что напрочь дезавуирует утверждения о некоей стратегической "победе Запада" над коммунистической идеологией и левыми силами в мировой экономике и политике, которые так любят руководители и европейских стран и, конечно же, США, не говоря уже про отечественных идеологов неолиберализма вроде Кудрина, Ремчукова, Чубайса, Шохина, Юргенса и прочих, имя им - легион.



Во-вторых, мы становимся свидетелями создания мощнейшего военно-политического альянса Китая и России без официального оформления каких-то стратегического союзного договора между ними, - альянса, который делает невозможным возникновение большой ядерной войны, поскольку устраняет возможность одной из трех сторон "глобального треугольника XXI века" остаться в стороне от конфликта между двумя другими и тем самым оказаться его безусловным победителем. А с учетом раскрытых связей между Москвой и Пекином - баланс сил оказывается не в пользу наших западных "партнеров", что меняет перспективы региональных конфликтов, где воля российско-китайского комплота будет выдавливать американское влияние, как это происходит сейчас, скажем, в Венесуэле.



В-третьих, экономические успехи КНР, равно как и опережающие достижения "красного дракона" в сфере науки и техники при централизованном планировании создают серьезный политико-психологический эффект, который усиливает аналогичные китайским тенденции в развитии других стран мира, включая и Российскую Федерацию, где прозападные круги, при всем их влиянии, не могут бесконечно удерживать государство в формате "вашингтонского консенсуса" и МВФ как его действующего исполнительного органа. Это предопределяет ослабление мировой капиталистической системы как в глобальном, так и национальном измерениях.

В-четвертых, происходящие сдвиги, которые создают более длительную перспективу борьбы за мировое лидерство без военного конфликта, способствуют тому, что ведущими факторами этой борьбы становятся научно-технические достижения и их внедрение в процессы производства/потребления, что наиболее успешно осуществляется в рамках китайской социально-экономической мобилизационной модели. Следовательно, если Россия хочет быть в числе мировых лидеров, ей необходимо срочно воспользоваться китайским опытом, который в значительной мере опирается на советские модели управления страной сталинского периода, повысить уровень и статус образовательных и научно-исследовательских работ внутри страны.

Наконец, в-пятых, российскому руководству необходимо в кратчайшие сроки разработать, утвердить и начать осуществлять план крупнейших совместных проектов с КНР - не только на территории нашей страны, но и по всему миру, включая космическое и информационное пространства, с целью наиболее рационального и эффективного использования сырьевых, энергетических и демографических ресурсов всей планеты в целом.



Тем самым планы Запада по окружению РФ и КНР при помощи гибридной агрессии с использованием технологий "цветных революций" и угроз военного конфликта утратят актуальность не только в текущем моменте, но и на обозримую историческую перспективу. "Неолиберальный" Апокалипсис не состоится. Распрягайте, хлопцы, коней!



Александр Нагорный Источник - завтра

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