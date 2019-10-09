В Казахстане тайно осудили на 10 лет гражданина РФ, известного китаиста, доктора наук К.Сыроежкина

13:00 10.10.2019

К 10 годам приговорен Константин Сыроежкин

Официально информацию о приговоре никто не комментирует.



Известного казахстанского политолога-китаиста Константина Сыроежкина приговорили к 10 годам. Об этом сообщают разные источники в соцсетях, передает Zakon.kz.



- В феврале 2019 года был арестован известный синолог, специалист по современной политике Китая Константин Сыроежкин. Его обвинили в государственной измене. Судебный процесс был закрытым. Стало известно, что Константину Львовичу дали 10 лет колонии особого режима с последующим лишением гражданства, - написал на своей странице Галым Агелеуов.



Он добавил, что осужденный не признал вины и отказался подавать апелляционную жалобу.



- К сожалению, это так, - написал Андрей Чеботарев. - Поскольку следствие и суд были полностью закрытыми, то сейчас трудно что-либо комментировать в объективном ключе.



В городском суде не предоставляют никакой информации по приговору, ссылаясь на то, что дело под грифом "совершенно секретно".

В мае текущего года появилась информация о задержании известного политолога-китаиста, профессора Константин Сыроежкина.



- 15 января 2019 года КНБ РК в отношении гражданина Республики Казахстан Сыроежкина Константина Львовича, 1956 года рождения, возбуждено уголовное дело по ст. 175 ч.1 УК РК "Государственная измена". 19 февраля по решению Следственного суда Алматы избрана мера пресечения "Арест". В настоящее время проводятся следственные действия, - сообщали в КНБ.