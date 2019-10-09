 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 10.10.2019
15:02  Россия зазывает Узбекистан в ЕАЭС. Монополисты сопротивляются, - А.Волосевич
14:57  Курдская кольцевая: чем обернется военная операция Турции в Сирии
14:49  Мирзиеев рад. На развалинах Ташкента в Tashkent City достроены отель Hilton, конгресс-холл и разбит парк (видео)
14:48  Почему монголы были самыми крутыми воинами средневековья?
14:46  National Interest: курды готовы к союзу с Россией и Ираном против Турции?
14:44  Ласковый теленок двух маток сосет. Как турки умно используют державы в своих целях, - С.Чериков
14:41  У кого больше - у Жээнбекова или Атамбаева?..

14:38  Россия и Китай создадут "Чебурнет" с рейтингами благонадежности?
13:00  В Казахстане тайно осудили на 10 лет гражданина РФ, известного китаиста, доктора наук К.Сыроежкина
11:58  Союз для мира. Альянс России и Китая предотвращает ядерный Апокалипсис, - А.Нагорный
11:24  В Нур-Султане построят первый в ЦА Disneyland. Казахи ищут инвесторов
11:20  Может ли мусульманин жениться на православной, - Н.Сыромятников
10:20  Радистка Кэт не дала... показаний. Горе-секс-шпионку Юзик выпустили из Иранской каталажки
09:58  Узбекистан и ЕАЭС: политическая мотивация или экономические соображения? - Хиромон Бакозода
09:53  Турция начала "сирийский поход", - Грег Норман
09:12  Как византийцы и половцы уничтожили народ печенегов (ветвь канглы). Цена одной проигранной битвы (уроки истории)
08:57  В Ташкенте вновь запустили советский фарфоровый завод. Восстановленный китайцами
08:48  Гром победы. Как полевая артиллерия султана Бейбарса остановила монголов хана Хубилая (история)
08:44  КырДепутатка Кодуранова официально обвинена в захвате заложника и посажена под домашний арест
08:34  Конец нефти и Конец света, - Дм.Мигунов
08:31  Huawei как ударная сила Китая, - Е.Пустовойтова
08:11  США готовят супер-санкции против Эрдогана и его присных - вплоть до ареста счетов
00:57  Возможные тупики "поворота на Восток". Как России не повторить ошибок имперского прошлого, - А.Фененко
00:54  В Сирии поставлено на карту будущее Эрдогана, - И.Субботин
00:47  Конец нефтяного безумия? Россия может не опасаться даже самых низких цен на черное золото
00:45  Макрон призвал "покончить с гидрой исламизма", - В.Малышев
00:33  Жэньминь жибао: Apple поддерживает и провоцирует беспорядки в Гонконге
00:31  Сирийские курды начали игру с Дамаском и Москвой, - С.Тарасов
00:27  Вернут ли Жээнбеков и Трамп американскую военную базу в Кыргызстан?
00:26  Foreign Policy: Китаю нужна цифровая модернизация Ближнего Востока
00:01  Китайские интернетчики научат россиян свободу любить, - В.Скосырев
Среда, 09.10.2019
20:50  Курды нанесли ответный арт-удар по Турции и подожгли нефтяные месторождения
20:41  Начальник отдела по борьбе с оргпреступностью ГУВД Бишкека Амангулов ранил из пистолета прохожего
18:45  Шиитские имамы в Ираке занимаются секс-трафиком, - Навал аль-Магхафи
18:41  В Афгане ликвидирован курбаши "Аль-Каиды" пакистанец Асим Умар
18:27  Эрдоган: Операция "Источник мира" в Сирии началась
17:04  Могила Чингисхана. Где она? (забайкальские следы)
17:01  New York Times: Росcпецназ ГРУ (в.ч. 29155) уже 10 лет дестабилизирует ситуацию в Европе
16:58  Греф (РосСбербанк) оказался дырявым корытом. Данные утекли с карт
16:55  Опасно лезть в пасть дракона (Об угрозах китайской экспансии в Туркестане), - А.Маннапов
16:54  КазНацУниверситет им. аль-Фараби начал двудипломную подготовку историков с итальянским Университетом La Sapienza
16:48  "История... В Казахстане науки такой уже нет (самопиар)", - Олжас Сулейменов
16:47  Что перевесит – перспектива импичмента Трампу или расследование против Байдена? - Дм. Седов
16:45  Англо-американский бизнес с нацистами. Ч. 1, - В.Катасонов
16:37  "Свидетели Иеговы" получили поддержку чиновников Кыргызстана, - Р.Шайхудинов
16:34  Краткий курд: зачем США вывели войска из приграничных районов Сирии, - А.Онтиков
16:32  Как убивали Украину, - Олег Царев
16:31  Dead of night: screenlife-сериал от Бекмамбетова про зомби и вечный онлайн
15:34  США предали курдов. Победила Россия, - Le Figaro
15:08  Турецкие войска вошли в Сирию, курды объявили мобилизацию
14:31  Чубайс куражится и кривляется. Когда за ним придут? - А.Серафимова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
В Казахстане тайно осудили на 10 лет гражданина РФ, известного китаиста, доктора наук К.Сыроежкина
13:00 10.10.2019

К 10 годам приговорен Константин Сыроежкин
Официально информацию о приговоре никто не комментирует.

Известного казахстанского политолога-китаиста Константина Сыроежкина приговорили к 10 годам. Об этом сообщают разные источники в соцсетях, передает Zakon.kz.

- В феврале 2019 года был арестован известный синолог, специалист по современной политике Китая Константин Сыроежкин. Его обвинили в государственной измене. Судебный процесс был закрытым. Стало известно, что Константину Львовичу дали 10 лет колонии особого режима с последующим лишением гражданства, - написал на своей странице Галым Агелеуов.

Он добавил, что осужденный не признал вины и отказался подавать апелляционную жалобу.

- К сожалению, это так, - написал Андрей Чеботарев. - Поскольку следствие и суд были полностью закрытыми, то сейчас трудно что-либо комментировать в объективном ключе.

В городском суде не предоставляют никакой информации по приговору, ссылаясь на то, что дело под грифом "совершенно секретно".
В мае текущего года появилась информация о задержании известного политолога-китаиста, профессора Константин Сыроежкина.

- 15 января 2019 года КНБ РК в отношении гражданина Республики Казахстан Сыроежкина Константина Львовича, 1956 года рождения, возбуждено уголовное дело по ст. 175 ч.1 УК РК "Государственная измена". 19 февраля по решению Следственного суда Алматы избрана мера пресечения "Арест". В настоящее время проводятся следственные действия, - сообщали в КНБ.

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570701600
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис поддержал правительственные поправки в бюджет на 2019-2021 гг.
- Дарига Назарбаева предложила проводить парламентские слушания по развитию регионов страны с участием акимов и депутатов маслихатов
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин проинспектировал ход реализации крупных инфраструктурных проектов
- Рабочий график первого президента
- Выступление А.Перуашева по проекту Закона "О внесении изменений и дополнений в Закон РК "О республиканском бюджете на 2019-2021 годы"
- Кадровые перестановки
- Правительство Республики Казахстан в лице Министерства финансов успешно осуществило выпуск еврооблигаций на общую сумму 1 150 млн. евро
- Что за лохотрон?
- Вице-премьер считает, что для комфортной жизни необязательно переезжать в столицу
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  