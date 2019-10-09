Россия и Китай создадут "Чебурнет" с рейтингами благонадежности?

14:38 10.10.2019

Роскомнадзор сообщил, что Россия и Китай подпишут договор о сотрудничестве в сфере киберпространства



По словам Ампелонского (пресс-секретарь Роскомнадзора), "документ имеет статус международного договора, его подписание, как предполагается, состоится на площадке VI Всемирной интернет-конференции в Учжене 20 октября.



В настоящий момент происходит согласование документа китайской стороной. Предметом соглашения является сотрудничество Роскомнадзора и администрации киберпространства КНР, прежде всего в области противодействия распространению запрещенной информации".



Как пишут авторы ряда телеграмм-каналов, "к нам подъезжает великий китайский фаерволл". То есть, фильтрация и доступ к информации в Сети выйдут на новый уровень. "Это будет уже Чебурнет",- пишут IT-эксперты в соцсетях, ссылаясь на шуточное название абсолютно ограниченного "как в КНДР" вымышленного Рунета в будущем.



При этом, есть мнение, что и наблюдение за оффлайн-реальностью посредством цифровых технологий выйдет в нашей стране на новый уровень, поскольку у китайских коллег в этой сфере богатый и без сомнения уникальный опыт. Например, присвоение индивидуальных рейтингов социальной благонадежности гражданам, в том числе по критериям их поведения в Сети.



Россия, кстати, уже довольно давно продвигает свое видение кибер-безопасности на уровне ООН. Однако, если раньше, по словам экспертов, это были резолюции с "довольно обтекаемыми формулировками", то с 2017-2018 года в основу кодекса кибербезопасности, легли положения документа Шанхайской организации сотрудничества под названием "Правила поведения в области обеспечения межнациональной информационной безопасности".



Интересно то, что в этих правилах есть и политические тезисы. К примеру, документ говорит о недопустимости "вмешательства во внутренние дела других государств и в целях подрыва их политической, экономической и социальной стабильности". И понятно, что многие государства ООН документ с такими формулировками просто не примут.



С другой стороны, пот линии ШОС, БРИКС и ОДКБ речь может пойти о создании своего, "альтернативного и суверенного" интернет-пространства. Со своими отдельными договоренностями. Первой из которых и станет нынешний договор между Китаем И Россией.



Помимо прочего, в этом документе есть и пункт о том, что "духовно-нравственные ценности многонационального народа Российской Федерации, нуждающиеся в сохранении". И это снова наводит на мысли о том, что российская сторона, как минимум, внимательно изучает опыт китайского "социального рейтинга".



К тому же за последние несколько лет накопилось достаточное количество прецедентов как неадекватного поведения в Сети, так и судебных решений по поводу такого поведения. Взять хотя бы недавнее дело блогера Синицы, призывавшего похищать и убивать детей сотрудников силовых структур.



С другой стороны, такая система может привести к "прекрасному новому миру" тотальной слежки. Вот как видят такой процесс авторы каннада "Аполитичный Зашквар": "Большой Брат 1.0 - это телеэкраны, или же обычные камеры. В Москве, Лондоне, Нью-Йорке и Пекине их много. Прям очень много. И они просто смотрят. Ну, точнее когда-то просто смотрели.



Большой Брат 2.0 - Социальные сети. Вы сами рассказали миру о себе. Если бы соц.сетей не было - их стоило бы придумать.



Большой Брат 3.0 - метаданные или же цифровой след. Присваивание человеку социально-экономического статуса (данные из ВК пробовали скачать) и прочие прелести новых медиа, которые вы вряд ли представляете.



Большой Брат 4.0 - Камеры, которые распознают человека на улице и которые могут отследить перемещение (СОРМ и ПОТОК для авто)



Большой Брат 4.0.1 - ФайндФейс.



Большой Брат 4.0.2 - интеграция одного в другое.



Большой Брат 4.1 - Отследить вас на улице и сопоставить с профилем в ВК.



Большой Брат 4.2 - синхронизация со всеми базами данных (привет ГосУслуги).



Большой Брат 5.0 - Улучшенная обработка данных и моментальное понимания психологии человека (привет cambridge analytica).



Большой Брат 6.0 - Китай. Присваивание индивидуального рейтинга. Моментальное распознавание человека в аэропорту и выдача ему информации о его полете, просто подойдя к инфостойке (вчерашняя новость).



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Большой Брат 7.0 - компьютерное моделирование поведение человека" .



И здесь, в общем-то снова поднимается дилемма ценности личной свободы человека и безопасности. И вопрос баланса этих двух базовых категорий - человеческой и общественной жизни. В Китае выбор был сделан в сторону безопасности. В России пока старались соблюдать баланс...



Редакция рубрики "Наука"