 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 10.10.2019
15:02  Россия зазывает Узбекистан в ЕАЭС. Монополисты сопротивляются, - А.Волосевич
14:57  Курдская кольцевая: чем обернется военная операция Турции в Сирии
14:49  Мирзиеев рад. На развалинах Ташкента в Tashkent City достроены отель Hilton, конгресс-холл и разбит парк (видео)
14:48  Почему монголы были самыми крутыми воинами средневековья?
14:46  National Interest: курды готовы к союзу с Россией и Ираном против Турции?
14:44  Ласковый теленок двух маток сосет. Как турки умно используют державы в своих целях, - С.Чериков
14:41  У кого больше - у Жээнбекова или Атамбаева?..

14:38  Россия и Китай создадут "Чебурнет" с рейтингами благонадежности?
13:00  В Казахстане тайно осудили на 10 лет гражданина РФ, известного китаиста, доктора наук К.Сыроежкина
11:58  Союз для мира. Альянс России и Китая предотвращает ядерный Апокалипсис, - А.Нагорный
11:24  В Нур-Султане построят первый в ЦА Disneyland. Казахи ищут инвесторов
11:20  Может ли мусульманин жениться на православной, - Н.Сыромятников
10:20  Радистка Кэт не дала... показаний. Горе-секс-шпионку Юзик выпустили из Иранской каталажки
09:58  Узбекистан и ЕАЭС: политическая мотивация или экономические соображения? - Хиромон Бакозода
09:53  Турция начала "сирийский поход", - Грег Норман
09:12  Как византийцы и половцы уничтожили народ печенегов (ветвь канглы). Цена одной проигранной битвы (уроки истории)
08:57  В Ташкенте вновь запустили советский фарфоровый завод. Восстановленный китайцами
08:48  Гром победы. Как полевая артиллерия султана Бейбарса остановила монголов хана Хубилая (история)
08:44  КырДепутатка Кодуранова официально обвинена в захвате заложника и посажена под домашний арест
08:34  Конец нефти и Конец света, - Дм.Мигунов
08:31  Huawei как ударная сила Китая, - Е.Пустовойтова
08:11  США готовят супер-санкции против Эрдогана и его присных - вплоть до ареста счетов
00:57  Возможные тупики "поворота на Восток". Как России не повторить ошибок имперского прошлого, - А.Фененко
00:54  В Сирии поставлено на карту будущее Эрдогана, - И.Субботин
00:47  Конец нефтяного безумия? Россия может не опасаться даже самых низких цен на черное золото
00:45  Макрон призвал "покончить с гидрой исламизма", - В.Малышев
00:33  Жэньминь жибао: Apple поддерживает и провоцирует беспорядки в Гонконге
00:31  Сирийские курды начали игру с Дамаском и Москвой, - С.Тарасов
00:27  Вернут ли Жээнбеков и Трамп американскую военную базу в Кыргызстан?
00:26  Foreign Policy: Китаю нужна цифровая модернизация Ближнего Востока
00:01  Китайские интернетчики научат россиян свободу любить, - В.Скосырев
Среда, 09.10.2019
20:50  Курды нанесли ответный арт-удар по Турции и подожгли нефтяные месторождения
20:41  Начальник отдела по борьбе с оргпреступностью ГУВД Бишкека Амангулов ранил из пистолета прохожего
18:45  Шиитские имамы в Ираке занимаются секс-трафиком, - Навал аль-Магхафи
18:41  В Афгане ликвидирован курбаши "Аль-Каиды" пакистанец Асим Умар
18:27  Эрдоган: Операция "Источник мира" в Сирии началась
17:04  Могила Чингисхана. Где она? (забайкальские следы)
17:01  New York Times: Росcпецназ ГРУ (в.ч. 29155) уже 10 лет дестабилизирует ситуацию в Европе
16:58  Греф (РосСбербанк) оказался дырявым корытом. Данные утекли с карт
16:55  Опасно лезть в пасть дракона (Об угрозах китайской экспансии в Туркестане), - А.Маннапов
16:54  КазНацУниверситет им. аль-Фараби начал двудипломную подготовку историков с итальянским Университетом La Sapienza
16:48  "История... В Казахстане науки такой уже нет (самопиар)", - Олжас Сулейменов
16:47  Что перевесит – перспектива импичмента Трампу или расследование против Байдена? - Дм. Седов
16:45  Англо-американский бизнес с нацистами. Ч. 1, - В.Катасонов
16:37  "Свидетели Иеговы" получили поддержку чиновников Кыргызстана, - Р.Шайхудинов
16:34  Краткий курд: зачем США вывели войска из приграничных районов Сирии, - А.Онтиков
16:32  Как убивали Украину, - Олег Царев
16:31  Dead of night: screenlife-сериал от Бекмамбетова про зомби и вечный онлайн
15:34  США предали курдов. Победила Россия, - Le Figaro
15:08  Турецкие войска вошли в Сирию, курды объявили мобилизацию
14:31  Чубайс куражится и кривляется. Когда за ним придут? - А.Серафимова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Россия и Китай создадут "Чебурнет" с рейтингами благонадежности?
14:38 10.10.2019

Роскомнадзор сообщил, что Россия и Китай подпишут договор о сотрудничестве в сфере киберпространства

По словам Ампелонского (пресс-секретарь Роскомнадзора), "документ имеет статус международного договора, его подписание, как предполагается, состоится на площадке VI Всемирной интернет-конференции в Учжене 20 октября.

В настоящий момент происходит согласование документа китайской стороной. Предметом соглашения является сотрудничество Роскомнадзора и администрации киберпространства КНР, прежде всего в области противодействия распространению запрещенной информации".

Как пишут авторы ряда телеграмм-каналов, "к нам подъезжает великий китайский фаерволл". То есть, фильтрация и доступ к информации в Сети выйдут на новый уровень. "Это будет уже Чебурнет",- пишут IT-эксперты в соцсетях, ссылаясь на шуточное название абсолютно ограниченного "как в КНДР" вымышленного Рунета в будущем.

При этом, есть мнение, что и наблюдение за оффлайн-реальностью посредством цифровых технологий выйдет в нашей стране на новый уровень, поскольку у китайских коллег в этой сфере богатый и без сомнения уникальный опыт. Например, присвоение индивидуальных рейтингов социальной благонадежности гражданам, в том числе по критериям их поведения в Сети.

Россия, кстати, уже довольно давно продвигает свое видение кибер-безопасности на уровне ООН. Однако, если раньше, по словам экспертов, это были резолюции с "довольно обтекаемыми формулировками", то с 2017-2018 года в основу кодекса кибербезопасности, легли положения документа Шанхайской организации сотрудничества под названием "Правила поведения в области обеспечения межнациональной информационной безопасности".

Интересно то, что в этих правилах есть и политические тезисы. К примеру, документ говорит о недопустимости "вмешательства во внутренние дела других государств и в целях подрыва их политической, экономической и социальной стабильности". И понятно, что многие государства ООН документ с такими формулировками просто не примут.

С другой стороны, пот линии ШОС, БРИКС и ОДКБ речь может пойти о создании своего, "альтернативного и суверенного" интернет-пространства. Со своими отдельными договоренностями. Первой из которых и станет нынешний договор между Китаем И Россией.

Помимо прочего, в этом документе есть и пункт о том, что "духовно-нравственные ценности многонационального народа Российской Федерации, нуждающиеся в сохранении". И это снова наводит на мысли о том, что российская сторона, как минимум, внимательно изучает опыт китайского "социального рейтинга".

К тому же за последние несколько лет накопилось достаточное количество прецедентов как неадекватного поведения в Сети, так и судебных решений по поводу такого поведения. Взять хотя бы недавнее дело блогера Синицы, призывавшего похищать и убивать детей сотрудников силовых структур.

С другой стороны, такая система может привести к "прекрасному новому миру" тотальной слежки. Вот как видят такой процесс авторы каннада "Аполитичный Зашквар": "Большой Брат 1.0 - это телеэкраны, или же обычные камеры. В Москве, Лондоне, Нью-Йорке и Пекине их много. Прям очень много. И они просто смотрят. Ну, точнее когда-то просто смотрели.

Большой Брат 2.0 - Социальные сети. Вы сами рассказали миру о себе. Если бы соц.сетей не было - их стоило бы придумать.

Большой Брат 3.0 - метаданные или же цифровой след. Присваивание человеку социально-экономического статуса (данные из ВК пробовали скачать) и прочие прелести новых медиа, которые вы вряд ли представляете.

Большой Брат 4.0 - Камеры, которые распознают человека на улице и которые могут отследить перемещение (СОРМ и ПОТОК для авто)

Большой Брат 4.0.1 - ФайндФейс.

Большой Брат 4.0.2 - интеграция одного в другое.

Большой Брат 4.1 - Отследить вас на улице и сопоставить с профилем в ВК.

Большой Брат 4.2 - синхронизация со всеми базами данных (привет ГосУслуги).

Большой Брат 5.0 - Улучшенная обработка данных и моментальное понимания психологии человека (привет cambridge analytica).

Большой Брат 6.0 - Китай. Присваивание индивидуального рейтинга. Моментальное распознавание человека в аэропорту и выдача ему информации о его полете, просто подойдя к инфостойке (вчерашняя новость).

Вы сейчас здесь

Большой Брат 7.0 - компьютерное моделирование поведение человека" .

И здесь, в общем-то снова поднимается дилемма ценности личной свободы человека и безопасности. И вопрос баланса этих двух базовых категорий - человеческой и общественной жизни. В Китае выбор был сделан в сторону безопасности. В России пока старались соблюдать баланс...

Редакция рубрики "Наука"

Источник - pravda.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570707480
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис поддержал правительственные поправки в бюджет на 2019-2021 гг.
- Дарига Назарбаева предложила проводить парламентские слушания по развитию регионов страны с участием акимов и депутатов маслихатов
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин проинспектировал ход реализации крупных инфраструктурных проектов
- Рабочий график первого президента
- Выступление А.Перуашева по проекту Закона "О внесении изменений и дополнений в Закон РК "О республиканском бюджете на 2019-2021 годы"
- Кадровые перестановки
- Правительство Республики Казахстан в лице Министерства финансов успешно осуществило выпуск еврооблигаций на общую сумму 1 150 млн. евро
- Что за лохотрон?
- Вице-премьер считает, что для комфортной жизни необязательно переезжать в столицу
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  