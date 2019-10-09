 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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У кого больше - у Жээнбекова или Атамбаева?..
14:41 10.10.2019

Жээнбеков и Атамбаев меряются, у кого больше… Больше подписчиков в соцсетях

Инстаграм объединяет в киберпространстве самых разных персонажей…Инстаграм объединяет в киберпространстве самых разных персонажей…

Политические лидеры во всем мире все активнее используют социальные медиа, чтобы донести свою точку зрения, выгоднее выглядеть во время избирательной кампании или сделать работу своей команды более прозрачной и доступной для широкой публики.

В вопросе - каким же соцсетям более всего доверяют некоторые отечественные политики, какова их личная активность, а также их потенциальных фолловеров, попытался разобраться спецкорр Orbita.kg.

БИШКЕК, 09 Окт - Orbita.kg. Небольшое исследование показало, что наибольшее число представителей политической элиты бывших союзных республик, в том числе и нашей страны, предпочитает Instagram. Это сегодня один из самых популярных и быстро растущих ресурсов, который является приложением для обмена и распространения через свой сервис и ряд других сетей фотографий и видеозаписей.

Конечно, вряд ли у глав государств и их ближайших соратников хватит

личного времени ежедневно писать посты, ставить лайки или выкладывать фотографии для освещения своей политической деятельности или личной жизни. Большей частью этим занимаются помощники и пресс-атташе.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков имеет верифицированную страницу в Instagram-аккаунте, на которую подписано более 265 тысяч пользователей. При этом сам глава государства чаще других интересуется профилями двух человек, среди которых заведующая отделом информационной политики администрации президента КР (пресс-служба самого СШЖ) Толгонай Стамалиева, а также его предшественник и бывший единомышленник Алмазбек Атамбаев.

Среди опубликованных фотодокументов, большей частью кадры официальных встреч с главами государств и правительств, рабочие моменты заседаний и несколько снимков посещений мечети. Личные фотографии на официальной странице С. Жээнбекова практически отсутствуют.

Президент КР Сооронбай Жээнбеков. У него в Instagram 265 тысяч подписчиков, но число это растет постоянно…

У главы кабинета министров Мухаммедкалыя Абылгазиева показатели с популярностью скромнее - 36,9 тысяч подписчиков. Контент премьера довольно скучный, все исключительно об официальных заседаниях. Сам же он интересуется аккаунтами Сооронбая Жээнбекова, своих коллег из России и Армении - Дмитрия Медведева и Никола Пашиняна, а также завотделом информобеспечения аппарата правительства КР Чынгыза Эсенгулова…

Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев. Официальный профиль, где менее 37 тысяч подписчиков…

Спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков свое предпочтение отдает Facebook. Там же, на ФБ, есть странички родоначальника Социалистической партии "Ата-Мекен" Омурбека Текебаева, лидера политического альянса "Республика – Ата-Журт" Омурбека Бабанова, "железного генерала" Феликса Кулова и многих других. Также ряд политиков, условно говоря "старой" формации, до сих пор сидят в "Одноклассниках.ru".

А вот у парламентария VI созыва Жанара Акаева, видимо, настолько позволяет время, что он сам активно ведет свой профиль в Instagram, делясь с 228-ю тысячами подписчиков фото-моментами с рабочих встреч, поездок, разбавляя официоз неформальным контентом доброй семейной обстановки, встреч с друзьями и активной игры в кок бору. Сам Ж. Акаев подписан на 114 пользователей, среди которых супруга президента США Мелания Трамп, президенты Украины Владимир Зеленский и Узбекистана Шавкат Мирзиеев, плюс звезды отечественной эстрады и спорта, СМИ и многие другие.

Ну, и, как говорится, пройдемся по бывшим…

У первого президента КР Аскара Акаева, ныне - академика, доктора технических наук, занимающегося научной деятельностью в Москве - 1753 подписчика в закрытом аккаунте.

А вот второй президент Кыргызстана, похоже, до сих пор находится в глубоком подполье. Его явного присутствия в соцсетях не замечено, а все аккаунты, якобы принадлежащие Курманбеку Бакиеву – фейковые.

На третьего главу государства Алмазбека Атамбаева подписано 178 тысяч человек. И он, невзирая на нынешние "стесненные" обстоятельства СИЗО, пусть уже и не так активно, но все-же продолжает вести свою социальную ленту. Последний пост с благодарностями за поздравления в честь дня своего рождения размещен им 20 сентября. Сам Атамбаев подписан на Сооронбая Жээнбекова, партию СДПК и Сапара Исакова – бывшего премьер-министра страны и по версии следствия – соучастника его коррупционных деяний…

Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев. Официальный профиль, где менее 37 тысяч подписчиков…

Опальный экс-президент КР Алмазбек Атамбаев. По числу подписчиков в Инстаграме отстает от Жээнбекова аж на 87 тысяч человек…

Не надо мне кофе, мне Твиттер давай!

А вот президент Штатов Дональд Трамп всем вместе взятым соцсетям предпочитает Twitter - социальную сеть для публичного обмена короткими сообщениями. И поскольку мистер Трамп подсел на это дело настолько, что каждое свое утро вместе с кофе и газетой традиционно начинает с Твиттера, заокеанская общественность уже прозвала его "Adolf Twitler". Конечно, можно над этим сколько угодно подшучивать, но с цифрами в 65 миллионов американцев, интересующихся утренними сообщениями своего президента, равно, как и с его мега популярностью, не поспоришь…

Владислав Волков

Источник - Orbita.kg
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