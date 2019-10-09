 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Почему монголы были самыми крутыми воинами средневековья?
14:48 10.10.2019

Как вы думаете, какой средневековый воин был самым опасным? Я не имею ввиду всяких там выдающихся бойцов, типа берсерков, я имею ввиду среднестатистического воина средневековья во все те времена.

Так вот, самыми лучшими средневековыми воинами, на мой взгляд, были монголы. В некоторых источниках прямо указывается, что монгольские луки являлись лучшими в мире, и именно это и стало залогом победы монгольских воинов. Главный сторонник "волшебного" монгольского лука был С. А. Нефедов, написавший в середине 1990-х годов учебник по истории. В учебнике автор писал, что монгольский лук пробивал любой доспех, причем на дистанции до 300 метров.

Понятное дело, что пробить доспех, даже кожаный, на дистанции 300 метров невозможно, тем более что реальные монгольские луки ничем особо не отличались от луков других степных кочевников данного региона, где они проживали. 300 метров – это максимальная дальность полета стрелы, а вовсе не убойная сила лука.

Реальная дистанция, на которой монгольский лук реально пробивал доспехи, но далеко не любые, была порядка 50 метров, но вовсе не это сделало монголов лучшими воинами степи, а потом и мира.

Все дело в том, что кочевники чуть ли не с рождения были всадниками, а стрелять из луков они учились с раннего детства. Лук и стрелы были средством к существованию и выживанию. Кроме того, каждый степняк периодически воевал, отбивая набеги соседей или отправляясь в эти набеги.

Мужчины монголы вообще не занимались хозяйством, практически все свободное время они посвящали соревнованиям по стрельбе из лука, или охотились. Еще они самостоятельно изготавливали себе оружие, причем каждый кочевник обладал такими навыками.

Но почему возвысились над другими степными племенами именно монголы? Ведь в китайских летописях встречается описание того, как войска китайцев периодически били черных татар, как они называли монголов, а те не могли ничего противопоставить латной коннице чжурчжэней Звезда монголов взошла только благодаря полководческому и государственному гению Темуджина, который потом стал Чингисханом.

Именно он смог сначала сбить в одно племя десятки родственных монгольских родов, которые едва знали о существовании друг друга в бескрайней степи, а потом завоевать и Китай. Проблему вооружения Чингисхан решил очень просто – он приказал всем вооружаться луками и кучей стрел, причем спаял войско такой жесточайшей дисциплиной, что даже за отсутствие оселка для заточки стрел виновный казнился, не говоря уже об отсутствии необходимого количества стрел.

Интересно, что монголов часто изображают с саблями, но по свидетельствам очевидцев, типа Плано Карпини или Рашид ад-Дина, сабли были только у самых богатых воинов, а железные доспехи были даже не у всех личных охранников Чингисхана и прочих ханов монголов.

Крутость монгольских воинов заключалась в их умении обращаться с луками, коему они были обязаны заниматься согласно Ясе Чингисхана, и их тактике боя плюс железной дисциплине и круговой кровавой поруке. Все монгольское войско делилось на десятки, сотни и тысячи. Каждый десяток отвечал за всех своих товарищей, и если один из них попадал в плен. То казнили весь десяток.

Монголы выработали свою тактику боя, опираясь на тактику степных племен, только они сражались до конца, хотя часто устремлялись в бегство, с целью заманить противника. В ближний бой монголы старались не лезть, уничтожая врага на дистанции, и тут от их длинных стрел не спасали даже доспехи, тем более, что даже европейские рыцари не имели тогда полных латных доспехов, а монголы осыпали их буквально градом стрел. Имеются свидетельства, что монгольские стрелы на дистанции в 10-20 метров пробивали щиты и доспехи, вонзаясь в тела противников.

Пару раз столкнувшись с монголами, и испытав не себе их тактику ведения боя, европейские рыцари предпочли отбиваться в своих замках, где они имели серьезные шансы отсидеться, так как города и крепости монголы особо брать не умели, и если с ходу взять город не получалось, они часто просто шли дальше, чтобы не терять элемент внезапности.

Источник - Красный Циклон
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