Мирзиеев рад. На развалинах Ташкента в Tashkent City достроены отель Hilton, конгресс-холл и разбит парк (видео)

14:49 10.10.2019

Конгресс-холл и отель "Hilton" готовы к эксплуатации



Строительство конгресс-холла и отеля "Hilton" - первых объектов международного делового центра Tashkent City - завершено. 9 октября с ними ознакомился Президент Шавкат Мирзиеев.



В конгресс-холле общей площадью 43 тысячи квадратных метров созданы все условия для проведения крупных международных мероприятий, переговоров высшего уровня. На первом этаже размещен конференц-зал на 3,5 тысячи человек, который при необходимости может быть трансформирован в два или четыре зала.



Во время международных саммитов гости могут воспользоваться помещениями для двусторонних встреч, имеются также ресторан, малый концертный зал, комнаты отдыха. Дополнительные залы размещены на втором этаже.



Глава государства ознакомился с каждым залом конгресс-холла.









Пятизвездочный отель "Hilton" является украшением не только делового центра, но и всей столицы. В 21-этажном здании имеется 258 номеров, включая восемь президентских люксов. При оформлении и меблировании использованы теплые тона. Как и во всех современных гостиницах, здесь есть несколько ресторанов, бассейн, спортивный зал, спа и другие салоны. Услуги - широкого ассортимента, сервис - самого высокого уровня.



Шавкат Мирзиеев ознакомился с созданными в отеле условиями, а также парком, созданным в самом сердце делового центра.