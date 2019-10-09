Курдская кольцевая: чем обернется военная операция Турции в Сирии

14:57 10.10.2019

Кампания против курдов грозит едва установившемуся миру в арабской республике



Эльнар Байназаров

Дарья Писицына

Антон Лавров



Россия готова выступить посредником в конфликте на северо-востоке Сирии, где Анкара начала операцию против курдских формирований. Об этом "Известиям" рассказали в Совете Федерации. Там, правда, отметили, что в сам конфликт Москва вмешиваться не будет. О начале военной кампании под названием "Источник мира" Реджеп Тайип Эрдоган написал в своем Twitter. Согласно распространенному заявлению, ВС Турции и Сирийская национальная армия (СНА) ставят перед собой цель уничтожить "террористический коридор" на южных границах. По мнению экспертов, Вашингтон, несмотря на официальный уход с курдской территории, продолжит помогать формированиям оружием. При этом в случае развития ситуация может вновь дестабилизировать регион.



Квазигосударства под нож



После официального объявления о начале операции турецкие ВВС нанесли две волны ударов по объектам курдских формирований в нескольких приграничных населенных пунктах, включая города Рас-эль-Айн и Талль-Абьяд. Всего в первые часы авиацией и артиллерией были обстреляны не менее 16 целей на сирийской территории.



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Обороняющиеся не располагают средствами ПВО, способными затруднить действия турецкой авиации. В курдских источниках сообщается, что они пытались помешать прицеливанию самолетов, сжигая покрышки на улицах городов. Наземные войска Турции в Сирию пока не введены, но на границе уже разобраны участки бетонной стены для прохода колонн группировки вторжения, которое может начаться в любой момент.



Турецкое командование, скорее всего, будет использовать тактику наступления, уже отработанную в Сирии в операциях "Щит Евфрата" против ИГИЛ и "Оливковая ветвь" против афринского анклава курдов.



Цель Анкары - создать вдоль турецко-сирийской границы зону безопасности шириной до 30 км и протяженностью 480 км. Безопасность в понятии Турции означает полное отсутствие в этой зоне курдских военных - а в перспективе инициатива Эрдогана предполагает и полную зачистку региона от курдов и заселение его арабами. Выступая на Генассамблее ООН 24 сентября, турецкий лидер говорил о планах переселить на эти территории 1–2 млн сирийских беженцев из Турции. Всего же в стране с 2011 года нашли убежище свыше 3,5 млн сирийцев. При этом северо-восточные провинции Сирии считаются исторически курдскими территориями, поэтому слова Эрдогана о заселении земель беженцами вызвали у курдов гневную оторопь - очевидно, что за свой дом этот народ, однажды уже отбивший регион от ИГИЛ, будет сражаться до последнего.



При этом в Дамаске сразу же осудили планы Турции начать операцию против курдских организаций. Об этом заявили в МИД страны.



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Перед тем как объявить о начале военной кампании, Реджеп Эрдоган позвонил Владимиру Путину. Глава РФ призвал турецких партнеров "тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса". Кроме того, оба лидера отметили важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии. В скором времени европейские страны планируют обсудить ситуацию и на экстренном заседании Совбеза ООН.



Позиция невмешательства



Москва воспринимает начавшуюся военную операцию Турции в Сирии как опасную для всего региона. Анкара выступила против местных курдских формирований - "Сирийских демократических сил" и Рабочей партии Курдистана, которую турецкая сторона считает террористической. По словам председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, конфликт приведет к дальнейшей эскалации. И главную дестабилизирующую роль здесь вновь играет Вашингтон.



- У них всегда была собственная повестка, заключающаяся в приведении к власти сил, которые лояльны американцам и их видению того, как этот регион должен развиваться, - заявил "Известиям" сенатор.



Он добавил, что речь идет о вмешательстве во внутренние дела государства и нарушении норм международного права.



- Это не может считаться приемлемой практикой поведения в международных делах, даже когда все это объясняется высокими целями противодействия терроризму, - подчеркнул Константин Косачев.



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По словам первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, Россия не будет вмешиваться в этот конфликт, однако может выступить в качестве посредника, даже совместно с США.



- Нет ничего хорошего в решении какого бы то ни было вопроса военным путем, а тем более в таком неспокойном регионе, как Сирия, - заявил "Известиям" политик.



Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил ранее, что позиция России однозначна - вопрос надо решать через диалог между Дамаском и представителями курдских общин. При этом министр отметил, что и сирийцы, и курды готовы к диалогу, Россия же будет содействовать началу предметного разговора.



С лица земли



После победы над ИГИЛ (запрещена в РФ) курдские отряды смогли взять под контроль весь северо-восток Сирии - 1/3 страны - и создали органы самоуправления. Дамаск не признает автономную администрацию региона и его курс на самостийность. С 2016 года представители курдов не раз бывали с визитами в сирийской столице, правительство Башара Асада предлагало им вернуться под контроль официальных властей на правах культурной автономии, однако курды отказывались - подначиваемые американскими советниками они рассчитывали выбить больше уступок со стороны Дамаска.



6 октября после телефонной беседы Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана стало известно о решении американского лидера вывести войска с севера Сирии и переложить на Анкару ответственность за этот регион, в том числе за тюрьмы и лагеря, вроде пустынного Аль-Хоуль, где содержатся десятки тысяч сторонников ИГИЛ.



При этом Трамп отметил: если Турция предпримет какие-либо действия, которые не устроят США, он "в два счета сотрет турецкую экономику с лица земли".



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Однако, как пояснил "Известиям" директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев, не следует воспринимать угрозы американского президента за чистую монету.



- Это до боли узнаваемое поведение: сначала сделать один шаг, от которого все долго будут приходить в себя, а затем сделать второй - понижающий по значению первый, - пояснил эксперт. - Это своеобразная страховка на будущее, если Анкара зайдет далеко. Всерьез я бы это не рассматривал.



Введение США санкций против республики будет зависеть от того, насколько турки продвинутся по сирийской территории и нанесет ли эта операция ущерб американским интересам, уверен эксперт по Ближнему Востоку Роланд Биджамов. Он напомнил, как ранее Дональд Трамп заявлял, что США продолжат оказывать поддержку курдам и оружием, и материально. При этом начало операции грозит переформатированием военно-политической обстановки в регионе.



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- Есть глобальный интерес США в этой истории. В регионе это делается для того, чтобы разрушить складывающийся союз между Турцией, Россией и Ираном. Это попытка оторвать турок от Астанинского формата и переложить на них ответственность за то, что будет происходить с ИГИЛ, - подчеркнул Роланд Биджамов.



Между тем после слов американского президента лира за один вечер упала по отношению к доллару на 2%. Очевидно, что рисковать и подставлять под удар свою ахиллесову пяту - экономику - Эрдоган не решится, поскольку этим тут же воспользуются предприимчивые конкуренты из оппозиционной Республиканской партии CHP - они уже украли у него победу на выборах мэра Стамбула, могут забрать и президентское кресло на выборах 2023 года.



Но, по словам Юрия Мавашева, население Турции настроено патриотически, они верят в свою армию и понимают необходимость проведения этой войсковой операции. Если турецкие граждане воочию увидят, как их города покидают беженцы - все будет оправдано, признал эксперт.