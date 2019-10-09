Обнародована преступная схема каз-вице-министра образования Суханбердиевой

17:08 10.10.2019

Она помогала подруге держать частную школу в здании государственной.



О факте незаконного участия в предпринимательской деятельности и преступной схеме бывшего вице-министра образования и науки РК Эльмиры Суханбердиевой с директором столичной школы №3 Елены Шеверняевой рассказали в Антикоррупционной службе, передает МИА "Казинформ".



Следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Ринат Аймуканов рассказал, что в государственной школе гимназии №3 Нур-Султана на протяжении длительного времени работала частная школа.



- Данная школа фактически принадлежала Е. Шеверняевой. При этом Шеверняева для того, чтобы беспрепятственно, безнаказанно осуществить предпринимательскую деятельность через данную школу, привлекла свою подругу – вице-министра Эльмиру Суханбердиеву. Женщины, используя служебное положение, оказывали покровительство этой школе. В 2016 году Управление образования обращало внимание на то, что в государственной школе, у которой не хватает мест для своих учеников, функционирует частная школа. Управление образование тогда Шеверняевой предлагало принять меры по устранению этого момента. Вместе с тем, Шеверняева обратилась к Суханбердиевой, которая повлияла на Управление образования, - рассказал Ринат Аймуканов в ходе совещания Агентства и Управления образования города Нур-Султана в школе №67.



Он отметил, что в ходе следствия Антикоррупционной службой были привлечены госорганы для проверки школы. Оказалось, что ученики школы были вынуждены обучаться в подвальном помещении из-за нехватки кабинетов.



- Санэпидемнадзор и Служба пожарной безопасности нашли нарушения в школе. Из 48 учебных кабинетов гимназии в аренду было передано частной школе 10 кабинетов. Еще пять кабинетов совмещались. Это 20% от общего количества учебных кабинетов использовались в частной школе. Переуплотненность в этой школе наблюдается уже несколько лет. При этом Шеверняева подавала данные в госорганы о том, что школа имеет возможность предоставлять свои кабинеты в аренду. Это было сделано с ущемлением интересов как учеников, так и родителей. Ученики госшколы были вынуждены обучаться из-за нехватки помещений в подвальных помещениях и переполненных классах. В частности, установлено, что по предметам НВП и технологии для мальчиков ученики размещены были в подвальном помещении, там и проводились занятия, - заявил Ринат Аймуканов.



Кроме того, по словам следователя, за три года были установлены факты, когда родителям отказывали в приеме детей в данную школу, а мотивировалось все отсутствием мест.

Заместитель руководителя Управления образования города Нур-Султана Гульжан Айтжанова уточнила, насколько изменилась ситуация в школе-гимназии №3.



- Сейчас все изменилось: частной школы там нет, она вышла из здания государственной школы №3. Теперь это гимназия с обычным контингентом, который принят по микроучастку. Из частной школы дети переселись сразу же, как только у них закончился договор – он был заключен между частной школой и управлением активов, он закончен еще в мае, - отметила она.