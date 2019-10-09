|18:13 Непобедимый Чемпион мира по боксу Эррол Спенс разбился в Далласе на своем суперкаре
18:09 Либерализм начал самоликвидацию, - А.Дугин
17:17 Крал экспонаты? Директор Восточно-Казахстанского госмузея подозревается в хищении 10 млн тенге
17:08 Обнародована преступная схема каз-вице-министра образования Суханбердиевой
15:02 Россия зазывает Узбекистан в ЕАЭС. Монополисты сопротивляются, - А.Волосевич
14:57 Курдская кольцевая: чем обернется военная операция Турции в Сирии
14:49 Мирзиеев рад. На развалинах Ташкента в Tashkent City достроены отель Hilton, конгресс-холл и разбит парк (видео)
14:48 Почему монголы были самыми крутыми воинами средневековья?
14:46 National Interest: курды готовы к союзу с Россией и Ираном против Турции?
14:44 Ласковый теленок двух маток сосет. Как турки умно используют державы в своих целях, - С.Чериков
14:41 У кого больше - у Жээнбекова или Атамбаева?..
14:38 Россия и Китай создадут "Чебурнет" с рейтингами благонадежности?
13:00 В Казахстане тайно осудили на 10 лет гражданина РФ, известного китаиста, доктора наук К.Сыроежкина
11:58 Союз для мира. Альянс России и Китая предотвращает ядерный Апокалипсис, - А.Нагорный
11:24 В Нур-Султане построят первый в ЦА Disneyland. Казахи ищут инвесторов
11:20 Может ли мусульманин жениться на православной, - Н.Сыромятников
10:20 Радистка Кэт не дала... показаний. Горе-секс-шпионку Юзик выпустили из Иранской каталажки
09:58 Узбекистан и ЕАЭС: политическая мотивация или экономические соображения? - Хиромон Бакозода
09:53 Турция начала "сирийский поход", - Грег Норман
09:12 Как византийцы и половцы уничтожили народ печенегов (ветвь канглы). Цена одной проигранной битвы (уроки истории)
08:57 В Ташкенте вновь запустили советский фарфоровый завод. Восстановленный китайцами
08:48 Гром победы. Как полевая артиллерия султана Бейбарса остановила монголов хана Хубилая (история)
08:44 КырДепутатка Кодуранова официально обвинена в захвате заложника и посажена под домашний арест
08:34 Конец нефти и Конец света, - Дм.Мигунов
08:31 Huawei как ударная сила Китая, - Е.Пустовойтова
08:11 США готовят супер-санкции против Эрдогана и его присных - вплоть до ареста счетов
00:57 Возможные тупики "поворота на Восток". Как России не повторить ошибок имперского прошлого, - А.Фененко
00:54 В Сирии поставлено на карту будущее Эрдогана, - И.Субботин
00:47 Конец нефтяного безумия? Россия может не опасаться даже самых низких цен на черное золото
00:45 Макрон призвал "покончить с гидрой исламизма", - В.Малышев
00:33 Жэньминь жибао: Apple поддерживает и провоцирует беспорядки в Гонконге
00:31 Сирийские курды начали игру с Дамаском и Москвой, - С.Тарасов
00:27 Вернут ли Жээнбеков и Трамп американскую военную базу в Кыргызстан?
00:26 Foreign Policy: Китаю нужна цифровая модернизация Ближнего Востока
00:01 Китайские интернетчики научат россиян свободу любить, - В.Скосырев
|Крал экспонаты? Директор Восточно-Казахстанского госмузея подозревается в хищении 10 млн тенге
17:17 10.10.2019
Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесено судом.
Антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении директора РГКП "Государственный историко-культурный заповедник-музей "Берел" Министерства культуры и спорта РК и других работников музея по подозрению в совершении коррупционного преступления, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в Антикоррупционной службе, "они подозреваются в хищении на системной основе бюджетных средств в сумме 10 млн тенге путем фиктивного заключения договоров государственных закупок способом из одного источника с аффилированными индивидуальными предпринимателями "Бітім" и другими, без фактического оказания услуг".
Досудебное расследование продолжается.
Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесено судом.