Крал экспонаты? Директор Восточно-Казахстанского госмузея подозревается в хищении 10 млн тенге

17:17 10.10.2019

Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесено судом.



Антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении директора РГКП "Государственный историко-культурный заповедник-музей "Берел" Министерства культуры и спорта РК и других работников музея по подозрению в совершении коррупционного преступления, сообщает Zakon.kz.



Как рассказали в Антикоррупционной службе, "они подозреваются в хищении на системной основе бюджетных средств в сумме 10 млн тенге путем фиктивного заключения договоров государственных закупок способом из одного источника с аффилированными индивидуальными предпринимателями "Бітім" и другими, без фактического оказания услуг".



Досудебное расследование продолжается.

Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесено судом.