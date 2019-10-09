Курдский вопрос. Еще один ближневосточный конфликт: истоки, подоплека, узлы

00:02 11.10.2019

Алексей Гончаров



Турецкие ВВС начали наносить удары по объектам сирийских курдов, которые ранее находились под защитой военных США. Это является началом военной операции Турции на северо-востоке Сирии.



В 1920-х годах курды из-за религиозного конфликта объявили Ататюрка Антихристом. Ататюрк к тому же утверждал, что все проживающие на территории Турции - турки, а утверждающие иное просто забыли, что они турки. Например, курды - это те, кого враги научили, что они не турки. Турция, Ирак, Сирия и Иран заключили друг с другом соглашение о совместной борьбе против общего врага - курдов, и к концу 1930-х годов с "курдским вопросом" во многом справились.



В 1960-е годы часть турецких курдов приобщилась к прогрессу - поступила в турецкие университеты. Учились в основном на гуманитарных факультетах, став национальной интеллигенцией со своей национальной идеей - смеси племенных традиций и ленинского коммунизма. В натовской Турции курды определяли себя пролетариями, угнетенными капиталистическими турками.



Есть еще иракские курды, которые при английской оккупации Ирака получили очень много привилегий, поскольку англичане в своей политике "разделяй и властвуй" делали ставку на меньшинства, и в частности, на курдов. Англичане создали и иранских курдов, создав им отдельные школы, язык и литературную традицию.



Около половины турецких курдов - сторонники Рабочей партии Курдистана. Это люди, шагнувшие из племенного сознания сразу в марксизм. В свое время в курдских районах строили очень много школ с религиозным уклоном, но изучали там "Капитал". В 1970-е годы студент-курд должен был сразу определиться с идентификацией: курд-коммунист или исламист. Он вступал в землячество, платил партийные взносы, участвовал в митингах и уличных боях. Курды, исповедующие коммунистические взгялды, происходят из езидских племен. Езидизм - религия, близкая к зороастризму.



Курдов у нас традиционно со времен СССР любят, особенно с 1980-х, когда разыгралось жесткое противостояние между Турцией и Сирией - другом Советского Союза. В середине 1980-х Фронт освобождения народов Курдистана уже насчитывал тысячи бойцов. Рабочая партия Курдистана формировала базы в Ливане и Сирии. В ходе этой войны, по самым скромным оценкам, погибло около 40 000 человек.



В середине 1980-х годов Хафез Асад мобилизовал курдского лидера Абдуллу Оджалана на партизанскую войну против Анкары, но к 1998 году под давлением Турции официальный Дамаск был вынужден отказать высокопоставленному курду в политическом убежище. К преследованию Оджалана подключились Вашингтон и Тель-Авив. Абдулла Оджалан получил временное пристанище в Греции, откуда его переправили в греческое посольство в Кении, а 15 февраля 1999 года в Найроби высадились турецкие коммандос, которые захватили у аэропорта машину с собиравшимся лететь в Нидерланды мятежным лидером. Его вывезли на личном самолете турецкого миллионера Джефита Каглара, и сейчас он отбывает пожизненное заключение в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море.



Анкара для налаживания диалога с курдами стала активно вовлекать их во внутреннюю политику Турции, продвигать в депутаты; территории, заселенные курдами, начали развивать: строить плотины, расширять сельхозугодья.



За счет таких "послаблений" Эрдогану удалось притушить курдскую проблему.



Роковым периодом для судеб курдов стала "арабская весна", когда Турция сполна вложилась в развал Сирии. В результате почти весь сирийский север (вместе с турецкой границей) захватила Рабочая партия Курдистана. Эти курды настроены радикально: им ничего не надо, кроме Оджалана и Курдистана. Их отряды народной самообороны - боевики, ведущие жесточайшую курдизацию. Это абсолютные фанатики курдского национализма и совершенно не похожи на сирийских курдов-романтиков, любящих Ленина. В итоге турецкие курды, с их численным и идеологическим перевесом, стали верховодить сирийскими курдами. Они выгнали партию "Баас", разогнали всех умеренных, развесили по улицам флаги Оджалана и, по его заветам, стали строить федерацию свободных общин. Американцы в данном случае являются их лучшими ситуативными союзниками, потому что поддерживают развал Сирии.



Оджалан в тюрьме времени не терял, а читал американского анархиста Мюррея Букчина, добавившего в "учение" Кропоткина феминизм. По его доктрине, женщины настолько не похожи на мужчин, что у них совершенно иной взгляд на все в этом мире: от сельского хозяйства до астрономии. Поэтому в будущем государстве должны назначаться по два министра на каждое направление - мужчина и женщина. Эта новая наука о мировосприятии курдских женщин преподается в университете и называется "Жинеология" (от слова "жине" - женщина).



Северную Сирию, согласно этой концепции, поделили на кантоны, управляющиеся женщинами. Главная среди них - сопредседательница Совета Демократической Сирии Ильхам Ахмад. Это имя - что-то вроде позывного, так как никто не знает, когда и где она родилась, и кто она такая вообще! Но именно ее окружение блокирует все предложения допустить русских инженеров для налаживания добычи и переработки нефти.



Нельзя забывать, что курды - это кочевые племена, которые жили на стыке иных этнических миров. Структуры современной Рабочей партии Курдистана держатся на жестком насилии, они силой побуждают народ голосовать. В турецком Курдистане на границе с Ираком есть город Силопи - столица контрабандистов. Там ведут полулегальный образ жизни, торгуя героином и создав на юго-востоке страны параллельную систему налогообложения. Боевики Рабочей партии Курдистана приходят к бизнесменам и под страхом смерти заставляют значительную часть налогов утаить и отдать им. Также надежным членам РПК помогают наладить бизнес. Например, в Ираке мазут стоит в несколько раз дешевле, чем в Турции. Схема проста: тебе выдают грузовик, заезжаешь на территорию иракского Курдистана, заправляешься мазутом и уезжаешь обратно; там его сливаешь и возвращаешься за новым. А с таможенниками договариваешься, и они "не замечают" твои пять беззаконных "прогулок" туда и обратно.



В Вашингтоне делают ставку на курдов, потому что американцам необходима непрерывная война на Ближнем Востоке. Израилю это тоже выгодно: пока арабы, курды, турки убивкают друг друга, они не трогают израильтян. Поэтому они тоже поддерживают курдов, но в широком спектре: от РПК до иракских барзанистов - последователей Мустафы Барзани.



В текущей ситуации острого противостояния между курдами и Турцией Россия, признавая, что курды внесли большой вклад в борьбу с запрещенным в России ИГИЛ, готова поддерживать лишь мирные инициативы по созданию курдских автономий с сохранением территориальной целостности тех государств, где проживают курды.