Новый виток войны в Сирии (Сводка событий, видео авиаударов и карта конфликта)

00:27 11.10.2019

Дмитрий Перетолчин



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале совместных со Свободной сирийской армией боевых действий против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России группировки "Исламское государство". Операция носит название "Источник мира" (Peace Spring).



Операция турецких военных началась с нанесения воздушных ударов F-16 ВВС Турции с авиабазы Диярбакыр по курдским позициям в районах н. п. Тель-Абъяд и Рас-Эль-Айн, в провинции Хасеке, а также в районе Эль-Камышлы, Кобани и городом Сарекание, по сообщению местных жителей. Сообщается об уничтожении курдского военного полигона ополчения в поселке Хошан.









Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая в парламенте ЕС призвал прекратить военную операцию на северо-востоке Сирии.



"У Турции вторая по численности армия среди стран–членов НАТО. Она входит в десятку сильнейших в мире. Курды, конечно, не сдадутся, но, скорее всего, будут разгромлены, после чего начнется партизанская война", – сообщил газете Взгляд политолог Семен Багдасаров.



Генерал ФСБ, сенатор Владимир Джабаров заявил, что Россия не намерена втягиваться в конфликт Анкары и Дамаска. Российские войска находятся в Сирии не для этого, пояснил Джабаров.



Командующий войсками Сирийских демократических сил (Syrian Democratic Armed Forces) Мазлум Абди (Mazlum Abdi) рассматривает возможность объединения сил с сирийским президентом для противостояния Турции.