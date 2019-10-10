Выбор Его Величества: кого из Рахмонов выберут таджики? - C.Рустами

01:03 11.10.2019 Никто на сегодняшний день не может сказать наверняка, какую партию будет играть Эмомали Рахмон.

Сабур Рустами, 10 октября 2019, 12:23 - REGNUM Таджикистанцы в следующем году будут выбирать президента и членов нижней палаты парламента республики. Дискуссии, хоть и не горячие, в основном, разворачиваются вокруг выбора будущего президента. Вернее, споры идут о том, кто же из членов семьи нынешнего президента взойдет на трон. На поверхность всплывет имя Рустами Эмомали, сына действующего президента. В первую очередь это связано с внесенными в 2016 году под него конституционными изменениями. В таджикском сегменте всемирной паутины и СМИ часть политологов и экспертов старается убедить друг друга в том, что все уже предрешено и не стоит ожидать предвыборных интриг и/или поствыборных сюрпризов. Основная масса населения республики и сторонние наблюдатели также уверены в этом.



Действительно, 3 года назад безоговорочно выполняющий волю Рахмона парламент единогласно принял поправки к 65-й статье конституции Таджикистана, предоставляющие его сыну Рустаму Эмомали возможность сесть в президентское кресло при необходимости. Рустаму в 2020 году исполнится полных 31 год. До 2016 года конституция разрешала претендовать на пост главы государства лицам не моложе 35 лет, а теперь внести свою кандидатуру могут граждане от 30 лет. Так что конституционные препятствия с пути Рустама Эмомали убраны.



Однако Рахмон, как опытный политик, видимо, подстраховался и на всякий случай обезопасил и себя - в том же году парламентом были приняты другие поправки в основной закон, дающие возможность самому Рахмону править неограниченно. В частности, теперь та же статья конституции Таджикистана гласит:

"Ограничения, предусмотренные в части четвертой данной статьи ("Одно и то же лицо не может быть президентом более двух сроков подряд"), не распространяются на основателя мира и национального единства - лидера нации. Правовой статус и полномочия основателя мира и национального единства - лидера нации - определяет конституционный закон".



Конечно же "основателем мира и национального единства - лидером нации" является Эмомали Рахмон.

Справедливости ради, необходимо подчеркнуть, что эти самые "мир и национальное единство" в охваченном гражданской войной Таджикистане были достигнуты благодаря России в первую очередь и Ирану. Об этом недавно говорил и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Даже на уровне ООН зафиксировано, что к миру властей Таджикистана (Эмомали Рахмона (тогда - Рахмонова) и ОТО (Объединенную таджикскую оппозицию) привели Россия и Иран. Да и первые переговоры в 1994 году начались в Москве, и мирное соглашение 27 июня 1997 года было подписано в Москве.

Как бы там ни было, несмотря на то, что де-факто основу "мира и национального единства" заложили в Москве, в Таджикистане теперь действует закон, который де-юре единоличным "основателем мира и национального единства - лидером нации" провозглашает Эмомали Рахмона.



Таким образом, внесенные изменения в конституцию республики защитят Рахмона и его сына от форс-мажорных обстоятельств, полагают знающие "политическую кухню" Таджикистана люди. "Если с одним из них что то пойдет не так, то другой встанет у руля", считает один из сотрудников Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана, попросивший не упоминать его имени.

Действительно, многие следящие за ситуацией в этой бывшей советской республике наблюдатели уверены в том, что Рахмон уступит место сыну. О подобном сценарии свидетельствуют не только поправки в конституцию, но и тот факт, что за короткие сроки Рустама перемещали по восходящей в разные структуры власти. Видимо, для приобретения практических управленческих навыков и опыта работы. За короткий срок он начал молниеносное восхождение по следующей траектории:

начальник управления организации борьбы с таможенными правонарушениями, а потом заместитель начальника таможенной службы (2011 - 2013 гг.);

начальник таможенной службы Таджикистана (2013 - 2015 гг.);

директор агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией (2015 - 2017 гг.);

с 4 апреля 2017 года мэр города Душанбе.

Параллельно расчищено политическое поле и убраны реальные конкуренты: "Партия исламского возрождения Таджикистана" (ПИВТ) признана судом террористической организацией и ее деятельность запрещена на территории республики. Также один из влиятельнейших людей республики и пользующихся большим авторитетом, бывший мэр города Душанбе и председатель верхней палаты парламента Махмадсаид Убайдуллоев, выдавлен из сферы принятия решений. Других претендентов или личностей, способных влиять на внутриполитические процессы в республике, просто нет.



Кстати, те, кто уверены в том, что Рахмон на предстоящих выборах уступит место сыну, муссируют слухи и выбрасывают в публичное пространство фото‑ и видеосъемки того, как Рахмон обхаживал Владимира Путина во время его визита в Душанбе. И это не спроста. Подавляющее большинство таджикистанцев уверены в том, что судьба Таджикистана в руках России, так как, во первых, чуть ли не половина бюджета страны формируется за счет поступления от трудящихся мигрантов из России. А во вторых, благодаря российской военной базе Таджикистан защищен от внешних угроз. И, наконец, уже давно известно, что таджикский лидер становится особо вежливым к российскому президенту тогда, когда ему что-то нужно.



Однако не знающие глубинные процессы внутриполитической жизни этой среднеазиатской республики могут быть уверены в том, что Рахмон может отдать кресло сыну или же останется сам. Чуть ли не каждый день просачивается та или иная информация о том, что в королевстве не все так просто и возможны сюрпризы на восточный манер.



Дело в том, что параллельно с Рустамом на местный "олимп" поднимается и одна из дочерей Рахмона - Озода Рахмон, которая ныне руководит аппаратом президента Таджикистана, своего отца.

Озода, как и Рустам, сделала стремительную карьеру. Однако в глазах подавляющего большинства таджикистанцев Озода менее привлекательна в роли президента, чем Рустам. И тут роль играют не гендерные предрассудки восточного менталитета. Подавляющее пророссийски настроенное население республики вполне прагматично высказывает предположения о том, что Озода, возможно, будет ориентирована на США. Дело в том, что Озода в течение двух лет одновременно обучалась в 2-х университетах - в частном Джорджтаунском католическом (иезуитском) и Мэрилендском. По их окончании с 2005 по 2007 год работала в посольстве Таджикистана в США.



По возвращении из США она была назначена начальником консульского управления МИДа. А с 2009 года по 2016 год была первым заместителем руководителя МИДа Таджикистана. В 2016 году Рахмон назначил Озоду руководителем своего исполнительного аппарата. Таким образом, она стала чуть ли не самой влиятельной фигурой. Теперь только от нее зависит доступ к первому лицу.



Но, видимо, она так и не хочет оборвать связи с США: недавно Рахмон назначил ее послом в международной организации "Женщины - политические лидеры" (Women Political Leaders).



Эксперты говорят, что Рахмон старается понравиться Путину, чтобы заручиться его поддержкой и использовать его влияние для продвижения сына на международную восточную сцену. А с другой стороны, он прилагает усилия для продвиженияОзоды на международную западную сцену. Возможно, что Рахмон планирует изменит конфигурацию власти таким образом, чтобы оба его чада были у власти. Как бы там не было, на лицо попытки заручится поддержкой и близкой России и далекого США.

Тем временем Рустам и Озода все агрессивнее склоняют влиятельные ресурсы республики на свою сторону. Подобная активность уже начала порождать конфликтные ситуации не только в среде влиятельных кланов и бизнесменов, но и внутри самой "семьи". Дело дошло до того, что отдельные члены "семьи" негласно начали "выносить сор из избы" с целью дискредитации конкурирующей стороны и упрочения своей позиции. Просачиваются слухи, компрометирующие то Озоду, то Рустама. Например, когда Эмомали Рахмон перед телекамерами уволил начальника таможенного терминала "Душанбе-1" Шахбоза Раджабзода, стали муссироваться слухи о его любовных связях с Озодой. Выяснилось, что ранее Шахбоз, сын начальника национального кардиологического центра республики, работал водителем у семьи Озоды - возил ее детей в школу и обратно. Через некоторое время он уже в звании лейтенанта устроился на работу в таможенной службе, а потом в течение полугода дослужился до полковника и возглавил крупнейший таможенный терминал республики. За 1,8 года Шахбоз приобрел 3 престижных квартиры в Душанбе, премиальные авто, 16 раз ездил в Европу и т. д. Примечательно, что после того, как Рахмон публично озвучил все перечисленное и заставил Шахбоза написать заявление об увольнении с работы прямо перед телекамерами, через некоторое время он не только вернулся на работу, но пошел на повышение и стал руководить другой структурой. И все это связывают с Озодой.

Конечно же, распространяются слухи и про Рустама. В частности, возобновились подзабытые разговоры о том, что он когда то стрелял в своего дядю - тогдашнего самого могущественного человека республики Хасана Асадуллозода.

Кроме того, почти каждый месяц возникают конфликтные ситуации с кем-нибудь из зятьев, сватов или иных близких Рахмона, и они быстро становятся достоянием общественности.



Из-за создавшейся ситуации и неопределенности многие начали выводить свои активы из республики. Один из успешных таджиков, сколотивший в России свое богатство, несколько лет назад начал инвестировать в экономику Таджикистана, сблизившись с одним из влиятельных членов "семьи". Через некоторое время другой член "семьи" начал оказывать на него давление с целью привлечения его финансовых ресурсов в свои проекты. Подобное "внимание" привело к тому, что тот бизнесмен не смог сориентироваться и впал в немилость - потеряв часть вложенных денег, вернулся в Россию.

Как бы там ни было, Рахмон крепко держит бразды правления в своих руках и пока ему удается погасить любой очаг напряженности. Хотя, видимо, и он устал от постоянно нарастающего напряжения вокруг себя. Поэтому на прошедшем в конце сентября мероприятии своей народно-демократической партии (НДПТ) он потребовал от однопартийцев выдвигать достойных кандидатов. В частности, Рахмон сказал:

"Конечно, в рядах НДПТ таких людей много, мы должны выбрать лучших на пять лет, тем самым осуществить процесс разработки законов, которые будут способствовать развитию нашей любимой страны - независимого Таджикистана".



Однако каких бы "достойных кандидатов" ни выбирали, видимо, напряжение будет нарастать. Тому виной не только проблемы окружения Рахмона, но и тот факт, что активизация геополитических игроков нарастает. Тому пример - недавнее посещение помощником госсекретаря США по военно-политическим делам Кларком Купером соседнего Ташкента. Купер в открытую заявлял, что американцы намерены заново открыть "северный коридор". То есть фактически американские военные хотят базироваться в Средней Азии. Конечно же, это не может устраивать страны ШОС. Хотя Купер не говорил о Таджикистане, но последний входил в "северный коридор". Аналитики утверждают, что Китай сильно раздражен из-за такого нахальства американцев и стал еще активнее инвестировать в республики Средней Азии. В частности, в Таджикистане китайцы все агрессивнее закупают золотые прииски, промышленные объекты, вкладывают в инфраструктуру и арендуют земли. Интересно, что подавляющее большинство таджикистанцев против активизации как американцев, так и китайцев. Они уверены, что для таджиков лучшим вариантом является присутствие России.



Кстати, если учесть, что Озода училась и работала в США, то можно понять тех, кто думает, что американцы заинтересованы в ней и, возможно, будут использовать свои возможности для ее продвижения. Политолог Ульмас Рахмони уверен, что не спроста власти Таджикистана выдавили иранцев, и их место заняли саудиты. Он говорит, что

"США, используя суннитскую Саудовскую Аравию и ее большие финансовые возможности, с легкостью вытеснили шиитский Иран из Таджикистана и теперь, путем подкупа влиятельных, но по международным меркам не очень богатых людей из окружения Рахмона, могут продвигать своего человека (Озоду) и свои интересы".



Примечательно, что у Озоды Рахмон есть свой фонд "Лона", первые безвозмездные вливания в который сделали когда-то именно шейхи-саудиты.

Действительно, "не зря же Международная кризисная группа (International Crisis Group/ICG) считает Озоду Рахмон "более компетентной в государственных делах", - подчеркивает политолог. Этой организацией был подготовлен специальный доклад, посвященный предстоящим президентским выборам в Таджикистане. Авторы доклада описывают Рустама Эмомали в негативных тонах, в то же время как приукрашивают его сестру Озоду Рахмон.



Международная кризисная группа (International Crisis Group/ICG), созданная в 1995 году, работает в разных странах и, создавая аналитические отчеты, сделала заключение, что у Рустама меньше необходимых навыков государственного администрирования, чем у Озоды.

Таким образом, хотя и причисляют Таджикистан к странам, не имеющим опыта высокой степени политической конкуренции, от которой не стоит ждать политических интриг, он может преподнести интересные сюрпризы. И никто на сегодняшний день не может сказать наверняка, какую партию будет играть Эмомали Рахмон.

10 октября 2019

Сабур Рустами Источник - regnum.ru

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